Transfergerücht: Werder Bremens Ishak Belfodil zu Schalke 04 oder Hoffenheim?

Ziraat Türkiye Kupası Do 10.05. Türkçe oder Deutsch: Das Pokalfinale in deiner Sprache 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premiership Aberdeen -

Rangers Premier League Swansea -

Southampton Coupe de France Les Herbiers -

PSG Cup Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División FC Barcelona -

Villarreal Premier League Chelsea -

Huddersfield Coppa Italia Juventus -

AC Mailand Primera División FC Sevilla -

Real Madrid Premier League Leicester -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Newcastle (Delayed) Premier League Man City -

Brighton (Delayed) DBU Pokalen Silkeborg -

Bröndby First Division A Charleroi -

Brügge Cup Akhisarspor -

Fenerbahce (Türkischer Kommentar) Cup Akhisarspor -

Fenerbahce League One Charlton -

Shrewsbury Premier League West Ham -

Man United CSL Beijing Guoan -

Guangzhou R&F Championship Derby County -

Fulham Ligue 1 Guingamp -

Marseille J2 League FC Yokohama -

Kumamoto J1 League Iwata -

Kobe League One Scunthorpe -

Rotherham League Two Lincoln -

Exeter Primera División Real Sociedad -

Leganes Serie A Benevento -

CFC Genua Primera División Girona -

Valencia Primera División Alaves -

Bilbao Primera División La Coruna -

Villarreal Primera División Getafe -

Atletico Madrid Primera División Real Betis -

Sevilla Primera División Eibar -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Celta Vigo Serie A Inter Mailand -

Sassuolo Ligue 1 Amiens -

Metz Ligue 1 Angers -

Nantes Ligue 1 Bordeaux -

Toulouse Ligue 1 Lille -

Dijon Ligue 1 Monaco -

St. Etienne Ligue 1 Montpellier -

Troyes Ligue 1 Nizza -

Caen Ligue 1 PSG -

Rennes Ligue 1 Straßburg -

Lyon Premiership Celtic -

Aberdeen Serie A Florenz -

Cagliari Serie A Bologna -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Lazio Serie A FC Turin -

SPAL Serie A Hellas Verona -

Udinese Premier League DAZN-Konferenz: Premier League -

38. Spieltag Primera División Espanyol -

Malaga First Division A Lüttich -

Brügge Premier League Newcastle -

Chelsea (DELAYED) Serie A Atalanta -

AC Mailand Premier League West Ham -

Everton (DELAYED) Primera División Levante -

Barcelona Serie A AS Rom -

Juventus Serie A Sampdoria -

Neapel Premier League Swansea -

Stoke (DELAYED) Premier League Southampton -

Man City (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Arsenal (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Bromwich (Delayed) Premier League Liverpool -

Brighton (DELAYED) Premier League Man United -

Watford (Delayed) Premier League Tottenham -

Leicester (Delayed) Premier League Burnley -

Bournemouth (Delayed) 1. HNL NK Rudes -

Dinamo Zagreb Superliga Bröndby -

Midtjylland Championship Fulham -

Derby Copa Libertadores Penarol -

Strongest J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy J1 League Kobe -

Sapporo First Division A Brügge -

Gent

Im Rennen um Ishak Belfodil bringt die Bild neben der TSG 1899 Hoffenheim nun auch den FC Schalke 04 ins Spiel. Der Stürmer von Werder Bremen wird im Sommer zu Standard Lüttich zurückkehren und hält dort eine Ausstiegsklausel.

Für rund 6,5 Millionen Euro kann Belfodil aus seinem Vertrag bis 2019 aussteigen. Vor kurzem hatte Sport1 vermeldet, dass sich Hoffenheim und Belfodil in Verhandlungen annähern. In Sinsheim könnte der algerische Nationalspieler die Nachfolge von Mark Uth antreten.

Doch nun interveniert offenbar Schalke. Inwiefern Königsblau neben Breel Embolo, Guido Burgstaller, Franco di Santo, Cedric Teuchert sowie dem verpflichteten Uth noch einen weiteren Stürmer im Kader einbauen möchte, ist allerdings unklar.

Belfodil will nach Europa

Klar ist nur, dass Belfodil nicht in Bremen bleiben wird. Sein Berater bestätigte bereits, dass der Stürmer einen Verbleib abgelehnt hat und nach Lüttich zurückkehrt. Anschließend wünscht er sich wohl eine Rückkehr in die Bundesliga und möglichst in den internationalen Fußball.

Diesen kann S04 mit der erfolgreichen Qualifikation zur Champions League bereits sicher anbieten. Für die TSG 1899 Hoffenheim gibt es auf Rang vier derzeit aber noch keine Gewissheit. Werder Bremen hat vor dem 34. Spieltag keine Chancen mehr.