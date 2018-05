Schwolow vor Wechsel zu Top-Klub? PSG und Roma angeblich interessiert

NBA Fr 01.06. Warriors vs. Cavs: Erlebe alle Spiele der Finals live! Friendlies Argentinien -

Torwart Alexander Schwolow hat laut dem kicker das Interesse von Paris Saint-Germain und der AS Rom geweckt. Beim SC Freiburg steht der 25-Jährige aber noch bis 2020 unter Vertrag.

Schwolow entstammt der vereinseigenen Jugend und sammelte in der Saison 2014/15 in der 3. Liga bei Arminia Bielefeld Spielpraxis. In den vergangenen drei Spielzeiten war er Freiburgs Stammkeeper.

Zuletzt wurde auch über ein angebliches Interesse von RB Leipzig und Borussia Dortmund berichtet. Der BVB war wohl schon zu Zeiten von Thomas Tuchel an Schwolow interessiert, nun will ihn der Trainer offenbar nach Paris lotsen.