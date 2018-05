Leonardo Bittencourt wechselt vom 1. FC Köln zu 1899 Hoffenheim

World Championship Di 15.05. Oh Canada! Die ultimative Olympia-Revanche 1. HNL Live NK Rudes -

Dinamo Zagreb Superliga Bröndby -

Midtjylland Championship Fulham -

Derby County Eredivisie Vitesse -

Utrecht Championship Aston Villa -

Middlesbrough Ligue 2 Le Havre -

Brest League One Rotherham -

Scunthorpe League Two Exeter -

Lincoln Copa Libertadores Penarol -

Strongest J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy Superliga Horsens -

Bröndby Serie B Frosinone -

Foggia League Two Notts County -

Coventry Primera División Celta Vigo -

Levante Serie A Juventus -

Hellas Verona Primera División Leganes -

Real Betis Primera División FC Sevilla -

Alaves Primera División Malaga -

Getafe Primera División Las Palmas -

Girona Eredivisie Utrecht -

Vitesse Primera División Villarreal -

Real Madrid Ligue 1 Caen -

PSG Ligue 1 Dijon -

Angers Ligue 1 Lyon -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Amiens Ligue 1 Metz -

Bordeaux Ligue 1 Nantes -

Straßburg Ligue 1 Rennes -

Montpellier Ligue 1 St. Etienne -

Lille Ligue 1 Toulouse -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Monaco J1 League Hiroshima -

Cerezo Cosaka Primera División Valencia -

La Coruna Serie A CFC Genua -

FC Turin Primera División Bilbao -

Espanyol First Division A Brügge -

Gent Serie A Cagliari -

Atalanta Serie A Chievo -

Benevento Serie A Udinese -

Bologna Serie A Neapel -

Crotone Serie A AC Mailand -

Florenz Serie A SPAL -

Sampdoria Primera División Atletico Madrid -

Eibar Primera División Barcelona -

Real Sociedad Serie A Lazio -

Inter Mailand Serie A Sassuolo -

AS Rom Copa Libertadores Cruzeiro -

Racing Allsvenskan Häcken -

AIK Allsvenskan Malmö -

Dalkurd

Leonardo Bittencourt wechselt zur kommenden Saison zu 1899 Hoffenheim. Der Vertrag des Flügelspieler, der vom 1. FC Köln in den Kraichgau wechselt, ist bis zum 30. Juni 2023 datiert. Über die Ablösesumme machte die TSG keine Angaben.

"Leonardo Bittencourt ist ein technisch starker und beweglicher Spieler, der über einen sehr guten Antritt verfügt und im Eins gegen Eins extrem schwer zu verteidigen ist. Er findet immer wieder Lösungen auch in engen Räumen und wird unserem Spiel gerade gegen tief stehende Gegner sehr guttun", sagte Hoffenheims Sportlicher Leiter Alexander Rosen nach der Verpflichtung.

"Die Tatsache, dass mehrere Spieler von dort aus den Sprung in die A-Nationalmannschaft des DFB geschafft haben, ist eine ausgezeichnete Referenz, die mich als ambitionierten jungen Spieler beeindruckt", begründete Bittencourt selbst seine Entscheidung für die TSG. Es sei im wichtig gewesen "weiter in der Bundesliga und auch international zu spielen", auch Julian Nagelsmann als Trainer sei ein entscheidender Faktor gewesen.

Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte, wonach auch RB Leipzig, Werder Bremen und Tottenham Hotspur ihr Interesse an dem Deutsch-Brasilianer hinterlegt hatten. Medienberichten zu Folge besaß der Offensivspieler in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund sechs Millionen Euro, welche durch den Abstieg der Kölner in Kraft trat.

Bisher absolvierte der Ex-Cottbuser für Borussia Dortmund, Hannover 96 und den FC Köln 129 Spiele in der Bundesliga, in welchen er 40 Scorerpunkte sammelte. Für die Mannschaft von Julian Nagelsmann ist Bittencourt nach dem feststehenden Abgang von Mark Uth zum FC Schalke und der Rückkehr von Serge Gnabry zum FC Bayern der erste externe Neuzugang für die kommende Spielzeit.

Leonardo Bittencourt - Bisherige Stationen in der Bundesliga