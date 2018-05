HSV-Kapitän Gotoku Sakai setzt Zeichen nach Abstieg: "Ich werde verlängern"

Bundesliga Sa Jetzt Abstieg? Europa? Erlebe alle Emotionen in den Highlights! Championship Live Middlesbrough -

Aston Villa Primera División Live Girona -

Valencia Primera División Live Alaves -

Bilbao Primera División Live La Coruna -

Villarreal Primera División Live Getafe -

Atletico Madrid Primera División Live Real Betis -

FC Sevilla Primera División Live Eibar -

Las Palmas League Two Coventry -

Notts County Primera División Real Madrid -

Celta Vigo Serie A Inter Mailand -

Sassuolo Ligue 1 Amiens -

Metz Ligue 1 Angers -

Nantes Ligue 1 Bordeaux -

Toulouse Ligue 1 Lille -

Dijon Ligue 1 Monaco -

St. Etienne Ligue 1 Montpellier -

Troyes Ligue 1 Nizza -

Caen Ligue 1 PSG -

Rennes Ligue 1 Straßburg -

Lyon Premier League Spartak Moskau -

Dinamo Moskau Premiership Celtic -

Aberdeen Serie A Florenz -

Cagliari Serie A Bologna -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Lazio Serie A FC Turin -

SPAL Serie A Hellas Verona -

Udinese Premier League DAZN-Konferenz: Premier League -

38. Spieltag Primera División Espanyol -

Malaga First Division A Lüttich -

Brügge Premier League Newcastle -

Chelsea (DELAYED) Serie A Atalanta -

AC Mailand 2. Bundesliga Abstiegs-Konferenz: 2. Bundesliga (Highlights) League One Shrewsbury -

Charlton Premier League West Ham -

Everton (DELAYED) Primera División Levante -

FC Barcelona Serie A AS Rom -

Juventus Serie A Sampdoria -

Neapel Premier League Swansea -

Stoke (DELAYED) Premier League Southampton -

Man City (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Arsenal (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Bromwich (Delayed) Premier League Liverpool -

Brighton (DELAYED) Premier League Man United -

Watford (Delayed) Premier League Tottenham -

Leicester (Delayed) Premier League Burnley -

Bournemouth (Delayed) 1. HNL NK Rudes -

Dinamo Zagreb Superliga Bröndby -

Midtjylland Championship Fulham -

Derby County Championship Aston Villa -

Middlesbrough League One Rotherham -

Scunthorpe League Two Exeter -

Lincoln Copa Libertadores Penarol -

Strongest J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy Superliga Horsens -

Bröndby Serie B Frosinone -

Foggia League Two Notts County -

Coventry Primera División Celta Vigo -

Levante Primera División FC Sevilla -

Alaves Primera División Malaga -

Getafe Primera División Las Palmas -

Girona Primera División Leganes -

Real Betis Primera División Villarreal -

Real Madrid Serie A CFC Genua -

FC Turin Ligue 1 Caen -

PSG Ligue 1 Dijon -

Angers Ligue 1 Lyon -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Amiens Ligue 1 Metz -

Bordeaux Ligue 1 Nantes -

Straßburg Ligue 1 Rennes -

Montpellier Ligue 1 St. Etienne -

Lille Ligue 1 Toulouse -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Monaco J1 League Hiroshima -

Cerezo Cosaka Primera División Valencia -

La Coruna Primera División Bilbao -

Espanyol First Division A Brügge -

Gent Serie A Cagliari -

Atalanta Serie A Chievo -

Benevento Serie A Udinese -

Bologna Serie A Neapel -

Crotone Serie A AC Mailand -

Florenz Serie A Juventus -

Hellas Verona Serie A SPAL -

Sampdoria Primera División Atletico Madrid -

Eibar Primera División Barcelona -

Real Sociedad Serie A Lazio -

Inter Mailand Serie A Sassuolo -

AS Rom Copa Libertadores Cruzeiro -

Racing Allsvenskan Häcken -

AIK

Gotoku Sakai hat seinen Verbleib beim Hamburger SV angekündigt. Nur wenige Minuten nach dem ersten Abstieg der Vereinsgeschichte sagte der HSV-Kapitän gegenüber den anwesenden Reportern: "Ich habe für mich entschieden, dass ich verlängere und auch nächste Saison für den HSV spielen werde."

Zwar sei es ein "trauriger Tag für den HSV, die Fans die Spieler und das Trainerteam", jedoch gehe das Fußballleben des HSV weiter.

Sakai betonte die erneut ansprechende Leistung beim 2:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach und schöpfte daraus Hoffnung: "Natürlich dauert das nun einige Wochen, denn das tut weh. Aber wir müssen nach vorne sehen und das wiederaufbauen."

HSV-Abstieg: Sakai schöpft Hoffnung

Die Mannschaft habe Moral bewiesen und sich wie über die gesamte Spielzeit voll in den Dienst des Klubs gestellt: "Man kann am Ende sagen, dass das Aufbäumen unter Titz zu spät kam. Vielleicht hätten wir früher etwas reparieren können. Aber wir haben die Situation immer angenommen und Vollgas gegeben."

Für die chaotischen Szenen kurz vor Abpfiff der Partie zeigte Sakai bis zu einem gewissen Grad Verständnis. Es flogen Feuerwerkskörper und Rauchbomben aus der Nordtribüne der Hanseaten in den Strafraum der Gladbacher. "Es gibt eine Linie, was sie machen dürfen und was sie nicht machen dürfen. Aber meiner Meinung nach kann man die Seite dieser Fans auch nachvollziehen", sagte Sakai.