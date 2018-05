Marco Reus: "Lucien Favre wahrscheinlich der beste Klubtrainer, den ich hatte"

Championship Aston Villa -

Marco Reus hat den neuen BVB-Trainer Lucien Favre in den höchsten Tönen gelobt. Besonders die Arbeitsweise des Nachfolgers von Peter Stöger hat es dem deutschen Nationalspieler angetan.

"Ich hatte schon ein paar Klubtrainer und unter denen ist er wahrscheinlich der Beste, den ich erlebt habe", sagte Reus gegenüber DFB.de über Favre.

Der Flügelspieler hatte bereits bei Borussia Mönchengladbach mit dem heute 60-Jährigen zusammengearbeitet. Dort sei ihm vor allem Favres Akribie und Detailarbeit positiv aufgefallen.

"Ich hoffe, so arbeitet Lucien Favre auch heute noch", so Reus: "Dann finden wir mit dem BVB auch wieder in die Spur."

In der abgelaufenen Saison wurde Dortmund lediglich Vierter in der Bundesliga. In der Hinrunde trennte man sich zudem von Trainer Peter Bosz.

