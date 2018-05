Bayern Münchens Co-Trainer Peter Hermann: "Die Ablöse war für mich fast peinlich"

NBA Di 22.05. Erlebe alle Spiele der Conference Finals live! Superliga Live Midtjylland -

Jupp Heynckes' Co-Trainer Peter Hermann hat sich verwundert über die hohe Ablöse für seine Person geäußert. 1,75 Millionen Euro überwies der FC Bayern München im Herbst 2017 an Fortuna Düsseldorf, um den damaligen Co-Trainer von Friedhelm Funkel zu verpflichten.

"Die Ablöse war für mich fast peinlich", sagte Hermann im kicker. Im Sommer zuvor habe er schon andere Angebote abgelehnt, "aber Bayern und Jupp Heynckes waren noch einmal eine andere Hausnummer".

Nach einer 0:3-Niederlage bei Paris Saint-Germain in der Champions League wurde Trainer Carlo Ancelotti entlassen - woraufhin Heynckes Hermann kontaktierte. "Am Donnerstag nach dem Bayern-Spiel in Paris rief er an, wir sprachen lange über diese Partie", sagte Hermann. Wenig später kehrten sie gemeinsam zum FC Bayern zurück.

Ebenso wie sein Chefcoach wird aber wohl auch Hermann nächstes Jahr nicht mehr auf der Bank des FC Bayern sitzen. "Der Familie habe ich versprochen, ich mache es nur bis zum Sommer", sagte er, betonte jedoch, dass die finale Entscheidung "noch nicht gefallen" sei.