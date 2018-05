VfL Wolfsburg vor Relegation gegen Holstein Kiel: Spiel es noch einmal, Josip

NBA So 20.05. Erlebe alle Spiele der Conference Finals live! League Two Exeter -

Lincoln Copa Libertadores Penarol -

Strongest J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy Superliga Horsens -

Bröndby Serie B Frosinone -

Foggia 2. Bundesliga Karlsruher SC -

Erzgebirge Aue (Highlights Relegation) League Two Notts County -

Coventry Ligue 2 Ajaccio -

Le Havre Primera División Celta Vigo -

Levante Serie A Juventus -

Hellas Verona Primera División Leganes -

Real Betis Premier League Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División FC Sevilla -

Alaves Primera División Malaga -

Getafe Primera División Las Palmas -

Girona 1. HNL Dinamo Zagreb -

Zapresic Eredivisie Utrecht -

Vitesse Primera División Villarreal -

Real Madrid Ligue 1 Caen -

PSG Ligue 1 Dijon -

Angers Ligue 1 Lyon -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Amiens Ligue 1 Metz -

Bordeaux Ligue 1 Nantes -

Straßburg Ligue 1 Rennes -

Montpellier Ligue 1 St. Etienne -

Lille Ligue 1 Toulouse -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Monaco J1 League Hiroshima -

Cerezo Cosaka Primera División Valencia -

La Coruna CSL Shanghai SIPG -

Jiangsu Suning Serie A CFC Genua -

FC Turin Primera División Bilbao -

Espanyol First Division A Brügge -

Gent Serie A Cagliari -

Atalanta Serie A Chievo Verona -

Benevento Serie A Udinese -

Bologna Serie A Neapel -

Crotone Serie A AC Mailand -

Florenz Serie A SPAL -

Sampdoria Serie A Abstiegs-Konferenz: Serie A Primera División Atletico Madrid -

Eibar Primera División Barcelona -

Real Sociedad Serie A Lazio -

Inter Mailand Serie A Sassuolo -

AS Rom 2. Bundesliga Erzgebirge Aue -

Karlsruher SC (Highlights Relegation) Copa Libertadores Cruzeiro -

Racing Allsvenskan Häcken -

AIK Championship Aston Villa -

Fulham Allsvenskan Malmö -

Dalkurd Friendlies Argentinien -

Haiti

Durch ein 4:1 gegen den 1. FC Köln hat der VfL Wolfsburg am 34. Spieltag Tabellenplatz 16 verteidigt. Jetzt geht es in der Relegation gegen Holstein Kiel um den Verbleib in der Bundesliga (ab 20.30 Uhr im Liveticker). Überragender Akteur gegen Köln war Linksaußen Josip Brekalo, der an allen vier Toren beteiligt war. Gegen Kiel ist er erneut gefragt - schließlich winkt ihm auch noch die Weltmeisterschaft.

In Niedersachsen hat man den HSV spätestens nach dem vergangenen Samstag als Relegationsspezialist abgelöst. Während der HSV, nach Jahren der Frotzeleien ob der Relegations-Rettungen 2014 und 2015, endgültig in die 2. Liga absteigen wird, gehen die Wölfe zum zweiten Mal in Folge in das Bundesliga-Bonuslevel.

Zweimal 1:0 gewann man 2017 gegen Eintracht Braunschweig, diesmal geht es gegen Holstein Kiel.

Und damit gegen den kommenden Trainer des 1. FC Köln. Der wird sich das Spiel in der nicht ganz ausverkauften Volkswagen Arena ganz genau angeschaut haben. Und mit Sicherheit wird sein derzeitiges Team mehr Widerstand leisten als sein zukünftiges, das sich sang- und klang- und relativ wehrlos aus dem deutschen Oberhaus verabschiedete.

Umgekehrt weiß VfL-Trainer Bruno Labbadia, dass seine Mannschaft nach dem ersten Heimsieg des Kalenderjahres mit Selbstvertrauen in die Duelle am Donnerstag und Montag geht. "Dass wir jetzt vier Tore geschossen haben, das haben wir gebraucht", betonte er. "Wir können noch so gut trainieren, wir brauchen aber Erfolgserlebnisse. Deshalb nehmen wir heute diesen Erfolg mit."

Wolfsburgs Leistungsträger gegen Köln: Origi, Malli - und Brekalo

Selbstvertrauen ist das Eine. Der teure und in diesem Jahr enttäuschende, aber immer noch gut besetzte Kader in der Autostadt ist der zweite Punkt, der gegen Kiel den Unterschied machen könnte. In Sachen Spielanlage oder Taktik mag man den Wölfen im Vergleich zum Herausforderer in diesem Jahr kein gutes Zeugnis ausstellen können. In Sachen Talent durchaus.

Die Akteure, die gegen ein - zugegeben recht körperlos auftretendes Köln - überzeugten, sind auch im Hinspiel vor eigenem Publikum gefragt. Divock Origi etwa, dessen Abschied aus Wolfsburg kurz bevorsteht, oder auch Yunus Malli, sollte Daniel Didavi nicht rechtzeitig fit werden.

Der Spieler, den die Gäste am Samstag aber überhaupt nicht in den Griff bekamen, war der erst 19 Jahre Josip Brekalo. "Brekalo schießt beim Aufwärmen erstmal über das Tornetz, das mit Sicherheit 20 Meter hoch ist. Heute geht was!" twitterte ein Wolfsburg-Fan vor Anpfiff. Das war so ziemlich der einzige Fehlversuch des Kroaten in den folgenden 90 Minuten: An allen vier Toren war der Mann auf dem linken Flügel beteiligt und am Ende ganz klar Mann des Spiels.

Weidenfeller, Mertesacker und Co.: Diese Stars beenden 2018 ihre Karriere © getty 1/15 Zwei Weltmeister unter sich: Sowohl Roman Weidenfeller als auch Per Mertesacker werden im Sommer 2018 ihre Karriere beenden. SPOX zeigt die Stars, die in diesem Jahr ebenfalls die Fußballschuhe an den Nagel hängen. © getty 2/15 Ronaldinho - zuletzt bei Fluminense: Seit 2015 ohne Klub, seit 2017 Botschafter bei Barcelona. Offiziell beendet hat er seine Karriere aber erst 2018, wie sein Bruder Assis im Januar verkündete. Das kann sich der zweimalige Weltfußballer auch erlauben. © getty 3/15 Roman Weidenfeller - zuletzt bei Borussia Dortmund: Der 37-Jährige bestritt in 16 Jahren über 450 Spiele für den BVB und wurde je zweimal Deutscher Meister und Pokalsieger. We think you have a grandios Karriere gespielt, Roman! © getty 4/15 Ryan Mason - zuletzt bei Hull City: Es ist wohl das tragischste Karriereende der vergangenen Jahre. Im Januar 2017 erlitt der Engländer einen Schädelbruch. Im Februar 2018 war klar: Mason wird kein Fußballspiel mehr bestreiten können. © getty 5/15 Gianluigi Buffon - zuletzt bei Juventus Turin: Eigentlich unglaublich, dass er nie die Champions League gewann. Da es auch 2018 nicht klappte, dürfte für den 40-Jährigen im Sommer Schluss sein. Immerhin konnte er nochmal das Double in Italien gewinnen. © getty 6/15 Per Mertesacker - zuletzt beim FC Arsenal: Auch der "Big Fucking German" hängt im Sommer seine Fußballschuhe an den Nagel. Der ehemalige Bremer gewann in England dreimal den Pokal, zweimal den Superpokal und darf sich zudem Weltmeister nennen. © getty 7/15 Tom Starke - zuletzt beim FC Bayern München: Eigentlich war für den Torhüter schon im Sommer 2017 Schluss, doch weil Neuer nicht einsatzbereit war, musste Starke erneut aushelfen und kam tatsächlich zu zwei Einsätzen. Nun ist aber wirklich Schluss. © getty 8/15 Joey Barton - zuletzt beim FC Burnley: Im Sommer wird seine 18-monatige Sperre ablaufen. Der 35-Jährige hat zwischen 2006 und 2016 auf knapp 1260 Spiele gewettet. Da ihn wohl kein Verein mehr aufnehmen will, wird Barton seine Karriere im Sommer beenden. © getty 9/15 Claudio Pizarro - zuletzt beim 1. FC Köln: 192 Bundesliga-Tore für Werder Bremen, Bayern München und den Effzeh. Der 39-Jährige hat definitiv Spuren hinterlassen. Nach einer möglichen WM-Teilnahme mit Peru dürfte auch bei ihm im Sommer Schluss sein. © getty 10/15 Heiko Westermann - zuletzt bei Austria Wien: "Halb Mensch, halb Tier - HW4" verkündete im April 2018 sein Karriereende. In Deutschland spielte er für Greuther Fürth, Arminia Bielefeld, Schalke 04 und den Hamburger SV. Ein Titel blieb ihm jedoch verwehrt. © getty 11/15 Grafite - zuletzt bei Santa Cruz: Sein legendäres Hackentor gegen den FC Bayern in der Meistersaison 2009 des VfL Wolfsburg blieb allen Bundesliga-Fans in Erinnerung. Im Januar 2018 beendete Grafite seine Karriere. © getty 12/15 Didier Drogba - zuletzt bei Phoenix Rising: 2012 gewann der Ivorer mit dem FC Chelsea nach einem dramatischen Finale gegen den FC Bayern in München die Champions League. Ende 2018 wird er mit 40 Jahren seine Karriere in den USA beenden. © getty 13/15 Michael Carrick - zuletzt bei Manchester United: Wieder ein Champions-League-Sieger. Der Engländer hat bei den Red Devils alle Titel gewonnen, die man holen kann. Das kann also nur ein tränenreicher Abschied im Sommer werden. © getty 14/15 Stefan Kießling - zuletzt bei Bayer Leverkusen: Wegen anhaltenden Hüftproblemen muss der Stürmer im Sommer seine Karriere beenden. "Körperlich war das zusätzliche Jahr eine Quälerei", sagte Kießling. Der Kuss auf den Unterarm wird uns irgendwie fehlen. © getty 15/15 Victor Valdes - zuletzt beim FC Middlesbrough: Im Sommer 2017 verließ er die Engländer und rund ein halbes Jahr später verkündete er offiziell das Ende seiner Karriere. Der 36-Jährige darf sich Weltmeister und dreimaliger Champions-League-Sieger nennen.

Brekalo an allen Wolfsburger Toren gegen Köln beteiligt

"Ich hoffe, dass ich dem VfL mit Geschwindigkeit, Dribblings, Eins-gegen-eins-Situationen, mit guten Bällen in den Strafraum und mit meinem Schuss helfen kann", sagte Brekalo im Interview mit dem Sportbuzzer, als er in der Winterpause aus Stuttgart zurückkehrte.

Geschwindigkeit: Kaum eine halbe Minute war gespielt, da lief Brekalo Verteidiger Mere davon, zog zur Grundlinie und legte den Ball zurück, den Guilavogui zur frühen Führung einschweißte. Eins-gegen-eins-Situationen gewann er gleich mehrere, bevor er Malli vor dem 2:1 in den Strafraum schickte. Der brauchte nur noch querlegen.

Einen guten Ball in den Strafraum verwertete Knoche wuchtig per Kopf zum 3:1, und den Schuss zum 4:1 in der Schlussminute gab Brekalo schließlich selbst ab, quasi eine Art gespiegelter Robben: von links in den Strafraum, vorbei am Gegenspieler, rein mit dem Spielgerät ins lange Eck.

"Josip hat das gegen Köln top gemacht", gab es anschließend Lob vom Trainer. So fiel auch der Bock in der 19. Minute nicht weiter ins Gewicht, als Brekalo Keeper Horn bereits ausgespielt hatte und dann frei vor dem Tor den grätschenden Risse anschoss, weil er den Ball "schon im Tor gesehen" hatte.

Brekalos Rückkehr nach Wolfsburg: "Jetzt brauchen wir dich"

So gut der Wolfsburger Kader besetzt ist, viel zu gut eigentlich für den Abstiegskampf - auf dem offensiven Flügel klaffte eine Lücke. Auch deshalb sollte er vorzeitig vom VfB zurückkehren, der am Rechtsfuß zwar auch Gefallen gefunden hatte, die geforderte Ablöse in Höhe von 17,5 Millionen aber doch recht happig fand.

Im Zuge der Gomez-Heimkehr kam Brekalo dann nach Wolfsburg zurück. "Sportdirektor Olaf Rebbe hat mich ein paar Mal angerufen und mir gesagt: 'Wir wollen dich zurückholen. Du hast ein Jahr lang gut gespielt und viele Spiele gemacht. Jetzt brauchen wir dich'", verriet Brekalo.

Nie war das so sichtbar wie am letzten Spieltag der Saison. "Das war unsere letzte Chance, das wussten wir", erklärte er nach Abpfiff. "Wir haben bis zur letzten Minute gekämpft." In den kommenden Relegationsspielen gehe es auch "um die Mentalität", deshalb sei der Erfolg enorm wichtig.

Brekalo trifft plötzlich - schießt er sich zur WM 2018?

Zum Heilsträger sollte man den Teenager jetzt sicherlich nicht küren. Aber er hat sich in der Rückrunde einen festen Platz im Team von Labbadia erspielt. In den letzten elf Ligaspielen stand er nur dreimal nicht in der Startelf. Zu selten sprang etwas Zählbares dabei heraus - vier Torbeteiligungen sind es in diesem Zeitraum offiziell -, aber drei davon gelangen ihm in den letzten drei Partien.

Blitzt diese neue Torgefährlichkeit auch gegen diszipliniert verteidigende Kieler auf, die gerade im Hinspiel nicht viel riskieren werden, steigen die Chancen des VfL auf Bundesliga-Fußball im nächsten Jahr signifikant. Brekalo hat seinen Vertrag laut kicker schon im Vorfeld selbstbewusst bis 2023 verlängert.

Und dann gibt es ja noch die Weltmeisterschaft in Russland, für die sich der Flügelflitzer empfehlen will. Zuletzt wurde er von Kroatiens Co-Trainer Ivica Olic beobachtet. Der wird sicherlich auch in der Relegation ganz genau hinschauen.

Bundesliga-Relegation: Die Ergebnisse seit 2008/09

Jahr 3. der 2. Liga 16. der Bundesliga Hinspiel Rückspiel 2009 1. FC Nürnberg Energie Cottbus 3:0 2:0 2010 FC Augsburg 1. FC Nürnberg 0:1 0:2 2011 VfL Bochum Borussia Mönchengladbach 0:1 1:1 2012 Fortuna Düsseldorf Hertha BSC 2:1 2:2 2013 1. FC Kaiserslautern TSG 1899 Hoffenheim 1:3 1:2 2014 SpVgg Greuther Fürth Hamburger SV 0:0 1:1 * 2015 Karlsruher SC Hamburger SV 1:1 1:2 n. V. 2016 1. FC Nürnberg Eintracht Frankfurt 1:1 0:1 2017 Eintracht Braunschweig VfL Wolfsburg 0:1 0:1

*Auswärtstor-Regelung