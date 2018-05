Bundesliga-Transfers und Gerüchte: Freiburg holt Waldschmidt, Youngster für RB Leipzig?

NBA Fr 25.05. Rockets vs. Golden State: Wer gewinnt Spiel 5? Serie B Bari -

Der SC Freiburg verstärkt sich mit einem Neuzugang vom HSV. Der FC FC Schalke 04 und RB Leipzig haben offenbar vielversprechende Youngsters an der Angel. SPOX zeigt euch die aktuellsten Transfers und Gerüchte aus der Bundesliga.

RB Leipzig weiter an Marcelo Saracchi dran?

Laut einem Bericht des argentinischen Senders TyCSports hat RB Leipzig dem 13-maligen argentinischen Meister River Plate ein konkretes Angebot in Höhe von elf Millionen Euro für Linksverteidiger Marcelo Saracchi geboten. Ein erstes Angebot über 9,5 Millionen Euro haben die Argentinier demzufolge noch zurückgewiesen.

Dem Bericht zufolge sei aber auch das nachgebesserte Angebot in den Augen der Vereinsverantwortlichen noch zu niedrig, welche die gebotene Summe von elf Millionen Euro offenbar als Netto-Betrag erhalten wollen.

Bei Leipzig könnte Saracchi den mit einem Kreuzbandriss fehlenden Marcel Halstenberg auf der linken Abwehrseite ersetzen.

Bundesliga-Gerüchte: Schalke mit Interesse an Oberlin?

Wie das italienische Portal tuttomercatoweb.com berichtet, hat Schalke 04 ein Auge auf Basels Sturmtalent Dimitri Oberlin geworfen.

© getty

Der 20-Jährige unterschrieb aber nach einer einjährigen Leihe an den Schweizer Vizemeister erst in der vergangenen Woche einen neuen, langfristigen Vertrag in Basel und dürfte demzufolge nur gegen eine hohe Ablösesumme den Verein nochmals wechseln.

"Oberlin steht bei vielen großen Klubs auf dem Zettel", deutete der Berater des neuen Schweizer Nationalspielers bereits das Interesse zahlungskräftiger Vereine an.

Oberlins Statistiken beim FC Basel

Wettbwerb Spiele Tore Assists Champions League 8 4 1 Super League 26 5 1 Schweizer Cup 4 1 /

Buli-Transfer: Freiburg holt Waldschmidt vom HSV

Der SC Freiburg hat Luca Waldschmidt vom Hamburger SV unter Vertrag genommen. "Luca ist ein offensiver Spieler mit einem guten Gefühl für den Raum. Er kann aus unterschiedlichen Positionen torgefährlich werden und passt somit gut in die Freiburger Tradition", sagte Sportdirektor Klemens Hartenbach.

"Der Kontakt mit Freiburg besteht schon ziemlich lange und ich habe das Gefühl, für meine weitere Entwicklung hier am richtigen Ort zu sein. Der Sport-Club ist eine gute Adresse für junge Spieler", erläuterte Waldschmidt selbst in der offiziellen Pressemittelung seinen Wechsel.

Über Vertragsinhalte machten die Breisgauer keine Angaben, laut Medienberichten besaß der Offensivspieler aber eine Ausstiegsklausel von ungefähr sechs Millionen Euro in seinem Hamburger Vertrag.

Frankfurt: Wolf-Ersatz aus Frankreich?

Im Falle eines möglichen Abgangs von Marius Wolf hat Eintracht Frankfurt offenbar bereits einen Nachfolger für den variabel einsetzbaren Offensivspieler im Visier. Wie der kicker berichtet, zeigt der Pokalsieger Interesse an Jonathan Bamba vom AS Saint-Etienne.

Der französische U21-Nationalspieler erzielte in der abgelaufenen Saison sieben Treffer und gab zehn Assists in 34 Einsätzen in der Ligue 1. Dank seines auslaufenden Vertrags könnte sich Bamba der Eintracht ablösefrei anschließen.

© getty

Maroh bei Hannover 96 auf der Liste?

Nach Informationen des kicker beschäftigt sich Hannover 96 mit einer Verpflichtung von Dominic Maroh. Der Verteidiger steht noch bis Ende Juni beim FC Köln unter Vertrag und kann den Absteiger danach ablösefrei verlassen.

Bei den Niedersachsen ist durch den Wechsel von Salif Sane zu Schalke 04 eine Planstelle in der Innenverteidigung frei, welche Maroh einnehmen könnte.

Marohs Statistiken für den 1. FC Köln