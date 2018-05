Wann öffnet das Sommer-Transferfenster 2018 in Deutschland? Transfers, Gerüchte, Wechsel

NBA Fr 25.05. Rockets vs. Golden State: Wer gewinnt Spiel 5? Serie B Bari -

Die Bundesliga-Saison 2017/18 ist zu Ende und die Teams basteln fleißig an den Kadern für die kommende Spielzeit. Doch von wann bis wann ist das Transferfenster im Sommer 2018 geöffnet? SPOX liefert euch alle Daten zum zeitlichen Ablauf.

Im Sommer 2017 wechselten unter anderem Corentin Tolisso, Andriy Yarmolenko und Yevhen Konoplayanka in die Bundesliga.

Wann öffnet das Sommer-Transferfenster 2018 in Deutschland?

Das Sommer-Transferfenster öffnet in Deutschland am 01.07.2018 und endet am 31.08.2018 um 18 Uhr. Das hat die DFL selbst bekannt gegeben. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen alle bürokratischen Schritte erledigt sein (dazu zählen u.a. Registrierungen von Spielern, Anträge für die Spielberechtigung, Transfers online einreichen). Diese Frist gilt auch für Amateurspieler.

Grundsätzlich gibt es zwei Wechselperioden, wobei die Transferphase im Sommer zwischen den Spielzeiten länger ist.

© getty

Sommer-Transferperioden in Europa

In manchen Ländern weichen die Zeitfenster für die Sommertransfers ab. Hier gibt es eine Übersicht über die wichtigsten Zeitfenster im europäischen Fußball.

Land Zeitfenster Spanien 02.07.2018 bis 31.08.2018 (23.59 Uhr) England 09.06.2018 bis 09.08.2018 (23.59 Uhr) Italien 01.07.2018 bis 18.08.2018 (23 Uhr) Frankreich 09.06.2018 bis zum 31.08.2018 (23.59 Uhr) Portugal 02.07.2018 bis 21.09.2018 (00.59 Uhr) Österreich 09.06.2018 bis 31.08.2018 (23.59 Uhr) Niederlande 09.06.2018 bis zum 31.08.2018 (23.59 Uhr) Griechenland 01.07.2018 bis 31.08.2018 (23 Uhr) Belgien 15.06.2018 bis zum 31.08.2018 (23.59 Uhr)

© getty

Sommertransfers der Bundesliga: Diese Wechsel stehen fest

Bereits bevor das Transferfenster öffnet, haben sich einige Vereine verstärkt. Hier kommt eine Übersicht über die wichtigsten Wechsel der Bundesliga im Sommer 2018.