Schalke-News und -Updates: Auswärtstrikot für Saison 2018/19 wird in China vorgestellt

Der FC Schalke 04 geht zum dritten Mal auf die Reise nach China. Im Rahmen der Tour wird Schalke auch das neue Auswärtstrikot der kommenden Saison veröffentlichen. Außerdem: Wird Armine Harit Bundesliga-Rookie der Siason 2017/18? Alle News, Gerüchte und Updates zum FC Schalke 04 findet ihr hier.

Unter dem Motto "The Spirit of Miners. The Soul of Football" reist der FC Schalke auch dieses Jahr nach China. Vom 02. bis zum 12. Juli wird sich das Team erst einige Tage in Kunshan aufhalten und danach weiter nach Peking reisen.

"Wir fliegen in diesem Jahr bereits zum dritten Mal in Folge nach China und freuen uns miterleben zu können, wie dort die Bekanntheit des FC Schalke 04 weiter wächst. Das Land ist einer der wichtigsten Zielmärkte, wenn es um unsere langfristig angelegte Expansionsstrategie geht. Vor Ort möchten wir den Namen FC Schalke 04 nun weiter in der Bevölkerung festigen, unsere Partnerschaften vertiefen und die Menschen für den S04 begeistern", so Alexander Jobst, Schalkes Vorstand Marketing auf der Website des Vereins.

Während der Reise werden die Knappen zwei Freundschaftsspiele bestreiten: Am 05. Juli treffen sie in Kunshan auf debn FC Southampton, am 11. Juli in Langfang auf Hebei China Fortune.

FC Schalke stellt Auswärtstrikot für Saison 2018/19 vor

Neben diversen PR-Aktivitäten wird der FC Schalke gemeinsam mit seinem neuen Ausrüster Umbro in China außerdem erstmals auch das neue Auswärtstrikot der Öffentlichkeit präsentieren.

Aktuell sind bereits diverse, vermeintliche Schalke-Trikots im Umlauf, Jobst versicherte jedoch: "Alle Bilder, die von unserem neuen Umbro-Trikot im Internet kursieren, sind Fakes."

Armine Harit kann Bundesliga-Rookie der Saison werden

Kein Bundesliga-Spieler dribbelte in der abgelaufenen Saison so oft einen Gegenspieler aus wie Armine Harit. Nun ist er einer von acht Kandidaten, der für den Bundesliga-Rookie der Saison nominiert ist, ein Voting von bundesliga.de in Zusammenarbeit mit TAG Heuer.

Mannschaftsintern sind seine 48 Torschussvorlagen lediglich von Bastian Oczipka und Daniel Caligiuri überboten. Auch Harits Sprintwerte sind vorbildlich: durchschnittlich zog er 30 Sprints pro Partie an.

Wettbewerb Einsätze Tore Torvorlagen Eingesetzte Minuten 1. Bundesliga 31 3 7 2051

German Darts Masters in der Veltins Arena

20.000 Zuschauer besuchen die Veltins-Arena auch ohne den Bundesliga-Fußball. Eine Rekordkulisse für die German Darts Masters 2018, die am 25. Mai stattfinden.

16 Spieler, darunter Max Hopp und Michael van Gerwen, treten gegeneinander an. Weitere Infos gibt es hier.