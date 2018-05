Rasenfunk-Schlusskonferenz zum 34. Spieltag der Bundesliga: A very grandios Saisonfinale

World Championship Di 15.05. Oh Canada! Die ultimative Olympia-Revanche Championship Live Fulham -

We have a very grandios Saisonfinale gehabt. Spannend war es, überraschend war es, torreich war es. Zeit für eine Aufarbeitung. Wir ordnen für euch nicht nur den Abstieg des HSV, sondern auch die Chancen Wolfsburgs in der Relegation, die Gründe für Freiburgs Identitätswandel und die Münchner Blackouts gegen den VfB Stuttgart ein.

Natürlich verlieren wir auch einige Worte über Peter Stöger, den BVB und seinen Gegenüber Julian Nagelsmann, bei dem im Grunde alles genau spiegelverkehrt verläuft. Außerdem messen wir uns an den Prognosen, die wir in gleicher Konstellation vor der Saison abgegeben haben.

Ein besonderes Schmankerl wartet dann am Schluss der Folge auf euch: Wir haben lange und ausgiebig über eine Topelf beraten, an der ihr euch reiben könnt.

Das sind unsere Gäste:

Tobias Escher (Bohndesliga, Spielverlagerung.de, @TobiasEscher)

Martin Schneider (Süddeutsche Zeitung, @MSneijder)

Dank geht an Damian, Valentin, Jonathan und @ddirkinho. Der Rasenfunk hat keine Paywall und ist werbe-, sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über euch Hörerinnen und Hörer.Wer erfahren möchte, wie man supporten kann, erfahrt alles Nötige unter: rasenfunk.de/unterstuetzen .

In dieser Reihenfolge geht es durch den Spieltag:

00:02:38 | Ankündigungen

00:04:28 | HSV - BMG 2:1

00:22:57 | WOB - FC 4:1

00:39:18 | SC - FCA 2:0

00:53:27 | TSG - BVB 3:1

01:09:34 | LEV - H96 3:2

01:18:13 | FCB - VfB 1:4

01:31:37 | BSC - RaBa 2:6

01:45:27 | S04 - SGE 1:0

01:57:10 | M05 - SVW 1:2

02:14:55 | Unsere Top 11 der Saison