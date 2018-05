Der Rasenfunk Royal: Alles, was ihr zur Saison 17/18 wissen müsst!

NBA Fr 25.05. Rockets vs. Golden State: Wer gewinnt Spiel 5? Championship Aston Villa -

Brüder und Schwestern, machen wir uns nichts vor: Hinter uns liegt eine historische Saison. Scheinbar Unsterbliche siechten dahin (HSV), scheinbar Unschlagbare stögerten dröge in der Liga herum (BVB), eine Legende hätte fast allein durch seine Aura den Bayern das Triple beschert (Cando). Der FC mischt London, aber bald auch Heidenheim auf, Horst Heldt fand alles grundsätzlich scheiße, Julian Nagelsmann hat zwar einen fragwürdigen Modegeschmack, überzeugt aber durch Sachverstand und sogar der FC Schalke dünstet Erfolg aus sämtlichen Poren. Nur der DFB-Pokal verlief ereignislos.

Bevor ich mich in Details verliere: Diese Saison bedarf einer gründlichen Aufarbeitung. Und weil die Drecksarbeit schon immer in Giesing gemacht wurde, habe ich mich dort in den Rasenfunk-Studios verschanzt und die Mutter aller Saisonrückblicke aufgenommen.

21 Stunden. 22 Gäste.

Wer da nicht reinhört, dem wird sich das Medium Podcast vermutlich auch nie erschließen. Pickt euch euren Verein raus, im Player gibt es auch Kapitelmarken, die das Springen zum entsprechenden Punkt vereinfachen. Und dann hört auch den Rest außen herum. Es lohnt sich. Wirklich.

Hier gibt es die einzelnen Teile des Saisonrückblicks:

FC Bayern, FC Schalke 04, TSG Hoffenheim, Borussia Dortmund

Leverkusen, RaBa Leipzig, VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt

Borussia Mönchengladbach, Hertha BSC, Werder Bremen, FC Augsburg

Hannover 96, 1. FSV Mainz 05, SC Freiburg

VfL Wolfsburg, Hamburger SV, 1. FC Köln

Videobeweis, Schiedsrichter und ein Rasenfunk Q&A