HSV-News und -Gerüchte - Didi Hamann über Lewis Holtby: Kein Gespür für die Realität

Matchroom Boxing Sa 05.05. Haye vs. Bellew: Die Revanche im Hass-Duell Cup Fenerbahce -

Besiktas 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb Ligue 2 Nimes -

Ajaccio Ligue 1 Amiens -

PSG Premier League Brighton -

Man United Primera División FC Sevilla -

Real Sociedad A-League Newcastle -

Melbourne Victory Primera División Girona -

Eibar Premier League Stoke -

Crystal Palace CSL Guangzhou R&F -

Shanghai Shenhua Premier League Lok Moskau -

Zenit Premier League West Bromwich -

Tottenham Primera División Bilbao -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Hellas Verona Premier League Schachtjor Donezk -

Luhansk League One Rochdale -

Charlton Premier League Everton -

Southampton Primera División Celta Vigo -

La Coruna Super Liga Roter Stern -

Spartak Premier League Leicester -

West Ham (DELAYED) Primera División Villarreal -

Valencia Serie A Juventus -

Bologna Primeira Liga Sporting -

Benfica Premier League Bournemouth -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Newcastle (Delayed) J1 League Hiroshima -

Kobe Primera División Malaga -

Alaves Serie A Udinese -

Inter Mailand Premiership Hearts -

Celtic Championship Birmingham -

Fulham Championship Cardiff -

Reading Eredivisie PSV -

Groningen Premier League Man City -

Huddersfield First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 St. Etienne -

Bordeaux Serie A Lazio -

Atalanta Serie A SPAL -

Benevento Serie A Chievo Verona -

Crotone Serie A CFC Genua -

Florenz Serie A Neapel -

FC Turin Superliga FC Kopenhagen -

Bröndby Primera División Atletico Madrid -

Espanyol Ligue 1 Lyon -

Troyes Ligue 1 Caen -

Monaco Ligue 1 Dijon -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Angers Ligue 1 Nantes -

Montpellier Ligue 1 Rennes -

Straßburg Ligue 1 Toulouse -

Lille Premier League Chelsea -

Liverpool Serie B Cesena -

Parma Serie A Sassuolo -

Sampdoria Primera División Las Palmas -

Getafe Premier League Arsenal -

Burnley (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Real Madrid Serie A Cagliari -

AS Rom Ligue 1 Marseille -

Nizza Primeira Liga FC Porto -

Feirense Superliga Boca Juniors -

Union SF Primera División Leganes -

Levante 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premiership Aberdeen -

Rangers Premier League Swansea -

Southampton Coupe de France Les Herbiers -

PSG Cup Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División FC Barcelona -

Villarreal Premier League Chelsea -

Huddersfield Coppa Italia Juventus -

AC Mailand Primera División FC Sevilla -

Real Madrid Premier League Leicester -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Newcastle (Delayed) Premier League Man City -

Brighton (Delayed) DBU Pokalen Silkeborg -

Bröndby First Division A Charleroi -

Brügge Premier League West Ham -

Man United CSL Beijing Guoan -

Guangzhou R&F J2 League FC Yokohama -

Kumamoto J1 League Iwata -

Kobe Serie A Benevento -

CFC Genua Primera División Girona -

Valencia Primera División Alaves -

Bilbao Primera División La Coruna -

Villarreal Primera División Real Madrid -

Celta Vigo Primera División Getafe -

Atletico Madrid Primera División Real Betis -

Sevilla Primera División Eibar -

Las Palmas Primera División Real Sociedad -

Leganes Serie A Inter Mailand -

Sassuolo Ligue 1 Amiens -

Metz Ligue 1 Angers -

Nantes Ligue 1 Bordeaux -

Toulouse Ligue 1 Guingamp -

Marseille Ligue 1 Lille -

Dijon Ligue 1 Monaco -

St. Etienne Ligue 1 Montpellier -

Troyes Ligue 1 Nizza -

Caen Ligue 1 PSG -

Rennes Ligue 1 Straßburg -

Lyon Premiership Celtic -

Aberdeen Serie A Florenz -

Cagliari Serie A Bologna -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Lazio Serie A FC Turin -

SPAL Serie A Hellas Verona -

Udinese Premier League DAZN-Konferenz: Premier League -

38. Spieltag Primera División Espanyol -

Malaga First Division A Lüttich -

Brügge Premier League Newcastle -

Chelsea (DELAYED) Serie A Atalanta -

AC Mailand Premier League West Ham -

Everton (DELAYED) Primera División Levante -

Barcelona Serie A AS Rom -

Juventus Serie A Sampdoria -

Neapel Premier League Swansea -

Stoke (DELAYED) Premier League Southampton -

Man City (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Arsenal (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Bromwich (Delayed) Premier League Liverpool -

Brighton (DELAYED) Premier League Man United -

Watford (Delayed) Premier League Tottenham -

Leicester (Delayed) Premier League Burnley -

Bournemouth (Delayed) 1. HNL NK Rudes -

Dinamo Zagreb Superliga Bröndby -

Midtjylland

Didi Hamann hat die Aussagen der HSV-Spieler in den letzten Wochen kritisiert und zweifelt an der Rettung der Hamburger. Christian Titz hingegen glaubt an seine Mannschaft und erklärt, wie er es schaffte, den Dino wiederzubeleben. Hier gibt's alle News zum HSV.

HSV: Didi Hamann bemängelt Holtbys Gespür für die Realität

Didi Hamann ist nicht begeistert von den Aussagen der HSV-Spieler in den letzten Wochen und lässt seinem Unmut in seiner Sky-Kolumne freien Lauf. "Wenn ich Holtby und Co. in den letzten Wochen höre oder Interviews von ihnen lese, fällt mir teilweise nichts mehr ein", schrieb der Experte. "Ein Gespür für die Realität ist da nicht jedermanns Sache."

Vor allem Lewis Holtby bekam dabei sein Fett weg: "Bei Holtby hört sich das nach vier Toren so an, als stünde er kurz vor dem WM-Finale. Was ist mit den 25 Spielen, die komplett zum Vergessen waren? Was ist mit dem Lewis Holtby der letzten drei, vier Jahre? Und jetzt stellt er sich vor Kameras und tut so, als seien sie zum einem schon gerettet und er zum anderen der Held."

Auch Holtbys Andeutungen in Richtung seiner ehemaligen Trainer kritisierte Hamann scharf: "Der Held, der nach vier Jahren endlich mal einen Trainer hat, der was von Fußball versteht. Sehr respektlos gegenüber seinen früheren Fußball-Lehrern. Ein bisschen Bodenhaftung und Demut bitte."

HSV-Coach Titz: "Ich habe einen Glauben an meine Mannschaft"

Vor dem wichtigen Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) sprach Coach Christian-Titz auf der Pressekonferenz von der Bedeutung einer möglichen Relegation und warnte zugleich, den Gegner nicht zu unterschätzen.

"Es wäre für uns alle besonders, wenn wir auf den Relegationsplatz kommen können. Aber ich will mich noch nicht mit dem Was-Wäre-Wenn beschäftigen", sagte Titz. "Ich habe einen Glauben an meine Mannschaft, dass sie es schaffen kann."

Zusätzlich warnte er vor den Qualitäten der Frankfurter: "Wir werden diese Mannschaft auf keinen Fall unterschätzen. Frankfurt stand während der Saison schon auf einem Champions-League-Platz und hat seine Stärken unter Beweis gestellt."

HSV-Coach Titz: "Mittlerweile unterstützt Papa die Mannschaft vorbildlich

In einem Interview mit dem kicker sprach der HSV-Coach zudem über den schwierigen Start und wie er es geschafft hat, den HSV wieder auf Kurs zu bringen.

Die öffentliche Kritik von Papadopoulos kurz nach Titz' Einstand empfand er als "sehr unangenehm", relativierte aber: "Wir wollen Typen, die in Extremsituationen vor 50.000 Menschen außergewöhnliche Dinge tun, dann kann so etwas auch außerhalb des Platzes mal passieren. Das ist nicht immer in Ordnung, aber entscheidend ist, wie beide damit umgehen. Und mittlerweile unterstützt 'Papa' die Mannschaft vorbildlich."

Die Mannschaft, die plötzlich wieder zwei Punkte am Relegationsplatz dran ist. Titz war von Beginn an überzeugt von seinem attraktiven Spielstil: "Nach den ersten Eindrücken gegen Berlin war es für mich nur eine Frage der Zeit, bis der Knoten platzt."

Um den Knoten auch wirklich platzen zu lassen, ergriff er eine besondere Maßnahme: "Wir haben nach der Auftakt-Niederlage gegen Berlin im Detail aufgeschrieben, dass wir es schaffen müssen, bis zum Wolfsburg-Spiel den Rückstand auf fünf Punkte zu verkürzen, um bei einem Sieg auf Schlagdistanz zu sein. Diese Rechnung hängt für die Mannschaft aus."

© getty

Abstiegskampf: HSV lauert - Wolfsburg muss zittern