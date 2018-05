HSV-News und -Gerüchte: Lewis Holtby will trotz Abstieg in Hamburg bleiben

NBA Do 24.05. Erlebe alle Spiele der Conference Finals live! Allsvenskan Häcken -

AIK Ligue 1 AC Ajaccio -

Toulouse Serie B Bari -

Cittadella Championship Aston Villa -

Fulham Allsvenskan Malmö -

Dalkurd League One Rotherham -

Shrewsbury Serie B Venedig -

Perugia Ligue 1 Toulouse -

AC Ajaccio League Two Coventry -

Exeter Friendlies Portugal -

Tunesien Friendlies Argentinien -

Haiti Friendlies England -

Nigeria Friendlies Brasilien -

Kroatien

Der Kader des HSV für die zweite Liga nimmt Formen an. Lewis Holtby kann sich einen Verbleib vorstellen, während ein Stürmer aus Algerien wohl verpflichtet wurde. Hier gibt es alle News und Gerüchte zum HSV.

Holtby will trotz Abstieg beim HSV bleiben

Der Bundesliga-Dino tritt am 1. Juli den schweren Gang in die Zweitklassigkeit an. Lewis Holtby wird diesen Weg mit großer Wahrscheinlich mitgehen. "Auch wenn eine Entscheidung noch nicht gefallen ist, kann ich mir gut vorstellen, über diese Saison hinaus zu bleiben und dabei zu helfen, hier etwas aufzubauen", sagte er der Bild.

Dort führte Holtby weiter aus: "Ich habe den Verein liebgewonnen. Es ist meine längste aktive Profizeit bei einem Verein. Bei allen Höhen und Tiefen spüre ich trotzdem, wie die Fans zu mir stehen. Das weiß ich sehr zu schätzen." Dass der Abstieg mit Gehaltseinbußen einhergeht, ist Holtby bewusst.

Das nimmt er allerdings gerne in Kauf: "Ich bin kein Geld-Geier. Sonst hätte ich auch jetzt schon woanders unterschrieben." Er erklärte: "Materielle Dinge haben in meinem Leben keine Priorität. Meine Prioritäten sind meine Familie, meine Freunde - und dass ich häufig lächeln kann und Spaß am Fußball habe."

Zu diesem Lächeln hat Christian Titz viel beigetragen. Der Trainer kommt gut klar mit Holtby: "Ich habe mich bei ihm bedankt für die vergangenen Wochen. Dass er uns Spielern das Gefühl gegeben hat, dass Fußball etwas richtig Gutes ist. Auch wenn es am Ende dann nicht gereicht hat."

Die Leistungsdaten von Lewis Holtby beim HSV 17/18

Wettbewerb Einsätze Tore Vorlagen Minuten Bundesliga 16 6 - 1.196 DFB-Pokal 1 - - 44

© getty

HSV-Gerücht: Darfalou vor Wechsel nach Hamburg

Der HSV hat in Oussama Darfalou offenbar eine Verstärkung für die kommende Saison gefunden. Der 24-jährige Algerier von USM Algier steht kurz vor dem Wechsel nach Deutschland. Gegenüber DzairTV hat der Klubmanager Abdelhakim Serrar den Transfer von Darfalou wohl schon bestätigt.

Er war mit 18 Toren in der vergangenen Saison der beste Torschütze der heimischen Liga und ist aufgrund eines auslaufenden Vertrags ablösefrei. Von Seiten des HSV gibt es bislang allerdings keine Bestätigung. Unter anderem war Darfalou zuletzt auch mit den Grasshoppers Zürich in Verbindung gebracht worden.