HSV in der Relegation: Termine, (letzte) Gegner, Ort und TV-Übertragung

Matchroom Boxing Sa 05.05. Haye vs. Bellew: Die Revanche im Hass-Duell Primera Division So 06.05. Barca vs. Real: El Clasico live und exklusiv auf DAZN! A-League Live Newcastle -

Melbourne Victory Primera División Live Girona -

Eibar Premier League Live Stoke -

Crystal Palace CSL Live Guangzhou R&F -

Shanghai Shenhua Premier League Lok Moskau -

Zenit Premier League West Bromwich -

Tottenham Primera División Bilbao -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Hellas Verona Premier League Schachtjor Donezk -

Luhansk League One Rochdale -

Charlton Premier League Everton -

Southampton Primera División Celta Vigo -

La Coruna Super Liga Roter Stern -

Subotica Premier League Leicester -

West Ham (DELAYED) Primera División Villarreal -

Valencia Serie A Juventus -

Bologna Primeira Liga Sporting -

Benfica Premier League Bournemouth -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Newcastle (Delayed) J1 League Hiroshima -

Kobe Primera División Malaga -

Alaves Serie A Udinese -

Inter Mailand Premiership Hearts -

Celtic Championship Birmingham -

Fulham Championship Cardiff -

Reading Eredivisie PSV -

Groningen Premier League Man City -

Huddersfield First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 St. Etienne -

Bordeaux Serie A Lazio -

Atalanta Serie A SPAL -

Benevento Serie A Chievo Verona -

Crotone Serie A CFC Genua -

Florenz Serie A Neapel -

FC Turin Superliga FC Kopenhagen -

Bröndby Primera División Atletico Madrid -

Espanyol Ligue 1 Lyon -

Troyes Ligue 1 Caen -

Monaco Ligue 1 Dijon -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Angers Ligue 1 Nantes -

Montpellier Ligue 1 Rennes -

Straßburg Ligue 1 Toulouse -

Lille Premier League Chelsea -

Liverpool Serie B Cesena -

Parma Serie A Sassuolo -

Sampdoria Primera División Las Palmas -

Getafe Premier League Arsenal -

Burnley (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Real Madrid Serie A Cagliari -

AS Rom Ligue 1 Marseille -

Nizza Primeira Liga FC Porto -

Feirense Superliga Boca Juniors -

Union Santa Fe Primera División Leganes -

Levante 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premiership Aberdeen -

Rangers Premier League Swansea -

Southampton Coupe de France Les Herbiers -

PSG Cup Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División FC Barcelona -

Villarreal Premier League Chelsea -

Huddersfield Coppa Italia Juventus -

AC Mailand Primera División FC Sevilla -

Real Madrid Premier League Leicester -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Newcastle (Delayed) Premier League Man City -

Brighton (Delayed) DBU Pokalen Silkeborg -

Bröndby First Division A Charleroi -

Brügge Cup Fenerbahce – Belediyespor (Finale) Premier League West Ham -

Man United CSL Beijing Guoan -

Guangzhou R&F J2 League FC Yokohama -

Kumamoto J1 League Iwata -

Kobe Serie A Benevento -

CFC Genua Primera División Girona -

Valencia Primera División Alaves -

Bilbao Primera División La Coruna -

Villarreal Primera División Real Madrid -

Celta Vigo Primera División Getafe -

Atletico Madrid Primera División Real Betis -

Sevilla Primera División Eibar -

Las Palmas Primera División Real Sociedad -

Leganes Serie A Inter Mailand -

Sassuolo Ligue 1 Amiens -

Metz Ligue 1 Angers -

Nantes Ligue 1 Bordeaux -

Toulouse Ligue 1 Guingamp -

Marseille Ligue 1 Lille -

Dijon Ligue 1 Monaco -

St. Etienne Ligue 1 Montpellier -

Troyes Ligue 1 Nizza -

Caen Ligue 1 PSG -

Rennes Ligue 1 Straßburg -

Lyon Premiership Celtic -

Aberdeen Serie A Florenz -

Cagliari Serie A Bologna -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Lazio Serie A FC Turin -

SPAL Serie A Hellas Verona -

Udinese Premier League DAZN-Konferenz: Premier League -

38. Spieltag Primera División Espanyol -

Malaga First Division A Lüttich -

Brügge Premier League Newcastle -

Chelsea (DELAYED) Serie A Atalanta -

AC Mailand Premier League West Ham -

Everton (DELAYED) Primera División Levante -

Barcelona Serie A AS Rom -

Juventus Serie A Sampdoria -

Neapel Premier League Swansea -

Stoke (DELAYED) Premier League Southampton -

Man City (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Arsenal (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Bromwich (Delayed) Premier League Liverpool -

Brighton (DELAYED) Premier League Man United -

Watford (Delayed) Premier League Tottenham -

Leicester (Delayed) Premier League Burnley -

Bournemouth (Delayed) 1. HNL NK Rudes -

Dinamo Zagreb Superliga Bröndby -

Midtjylland Copa Libertadores Penarol -

Strongest J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy

Der HSV kann zwei Bundesliga-Spieltage vor Schluss noch auf den rettenden Platz 15 springen, direkt absteigen oder es immerhin noch in die Relegation schaffen. Mit Letzterem hat der Hamburger SV bereits Erfahrung. Hier findet ihr alle Infos zum Thema "HSV in der Relegation" - inklusive Gegner, wann und wo die Spiele ausgetragen werden und wo man die Partien sehen könnte, sollte es tatsächlich zu diesem Szenario kommen.

Aktuell steht der HSV mit 28 Punkten auf dem 17. Tabellenrang. Zwei Zähler fehlen auf den VfL Wolfsburg, der auf dem Relegationsplatz steht, und fünf zum rettenden Platz 15, auf dem sich vor dem 33. Spieltag der SC Freiburg befindet.

Wann findet die Relegation statt?

Sollte der HSV tatsächlich an der Relegation teilnehmen, müsste er am 17. Mai um 20.30 Uhr das Hinspiel bestreiten. Das Rückspiel fände vier Tage später, also am 21. Mai, ebenfalls um 20.30 Uhr statt.

Gegen wen könnte der HSV in der Bundesliga-Relegation spielen?

Fortuna Düsseldorf hat seinen Aufstieg in die 1. Liga bereits festgemacht, Platz zwei geht wohl an den 1. FC Nürnberg. Am wahrscheinlichsten zieht Holstein Kiel somit in die Relegation ein, auch wenn Arminia Bielefeld, Jahn Regensburg und der VfL Bochum noch Außenseiterchancen haben. Dem Trio fehlen allerdings je fünf Punkte auf Kiel.

Wo findet die Bundesliga-Relegation statt?

Das Hinspiel wird traditionell beim Bundesligisten ausgetragen. Beim Rückspiel hat dann der Zweitligist Heimrecht.

HSV: Bisherige Gegner in der Relegation - Fürth und Karlsruhe

Der Hamburger SV stand in den letzten Jahren zwei Mal in der Relegation. Beide Male setzte sich der Bundesliga-Dino knapp und umstritten durch, was den Mythos der "Unabsteigbaren" nur weiter nährte. 2014 ging es gegen die SpVgg Greuther Fürth und im Folgejahr gegen den Karlsruher SC.

Saison* Erstligist Zweitligist Hinspiel Rückspiel 2008/09 Energie Cottbus 1. FC Nürnberg 0:3 0:2 2009/10 1. FC Nürnberg FC Augsburg 1:0 2:0 2010/11 Borussia Mönchengladbach VfL Bochum 1:0 1:1 2011/12 Hertha BSC Fortuna Düsseldorf 1:2 2:2 2012/13 TSG 1899 Hoffenheim 1. FC Kaiserslautern 3:1 2:1 2013/14 Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth 0:0 1:1 2014/15 Hamburger SV Karlsruher SC 1:1 2:1 n.V. 2015/16 Eintracht Frankfurt 1. FC Nürnberg 1:1 1:0 2016/17 VfL Wolfsburg Eintracht Braunschweig 1:0 1:0

*Die Bundesliga-Relegation wurde zwischen 1982 und 1991 und wird wieder seit 2009 ausgetragen. Hier sind nur die Partien ab 2009 aufgeführt.

Wo kann ich die Relegation live im TV und im Livestream sehen?