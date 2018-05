HSV - So steigt Hamburg am 34. Spieltag aus der Bundesliga ab

Primera Division So 06.05. Barca vs. Real: El Clasico live und exklusiv auf DAZN! Super Liga Live Roter Stern -

Am 33. Spieltag wurde der Hamburger SV mit einer 0:3-Packung von Eintracht Frankfurt wieder nach Hause geschickt (Hier gehts zur Analyse). Damit haben es die Hamburger am letzten Spieltag nicht mehr in der eigenen Hand und sind auf Schützenhilfe des 1. FC Köln angewiesen. SPOX erklärt das Szenario, bei dem der HSV zum ersten Mal aus der Bundesliga absteigen würde.

Vor dem 34. Spieltag hat der HSV 28 Punkte auf dem Konto und belegt den 17. Tabellenplatz. Vor dem HSV liegt der VfL Wolfsburg mit 30 Punkten auf dem Relegationsplatz. Der direkte Klassenerhalt ist für den HSV nicht mehr realisierbar.

34. Spieltag - So steigt der HSV ab

Der Hamburger SV steigt ab, wenn ...

... es zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach keinen Sieg gibt.

... es gegen die Borussia einen Dreier gibt, zeitgleich der VfL Wolfsburg aber mindestens einen Punkt gegen Köln holt.

Der Hamburger SV ist auf die Unterstützung des 1. FC Köln angewiesen. Holen die Wölfe ein Unentschieden oder einen Sieg gegen Köln, spielt das Ergebnis in Hamburg schon keine Rolle mehr. Vor dem letzten Spieltag haben die Wölfe die deutlich bessere Tordifferenz aufzuweisen.

Hamburger SV - Der Abstiegskampf im Überblick

Platz Mannschaft Spiele Tore Differenz Punkte 14. 1. FSV Mainz 05 33 37:50 -13 36 15. SC Freiburg 33 30:56 -26 33 16. Wolfsburg 33 32:47 -15 30 17. Hamburger SV 33 27:52 -25 28 18. 1. FC Köln 33 34:66 -32 22

Hier gibt es die wichtigsten News zu den Bundesliga-Relegationsspielen.