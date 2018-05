FCB am 34 Spieltag: Wer ist der letzte Gegner des FC Bayern München?

Primera Division So 06.05. Barca vs. Real: El Clasico live und exklusiv auf DAZN! Ligue 1 Live Lyon -

Am 34. Spieltag empfängt der FC Bayern zur Meisterfeier den VfB Stuttgart (15.30 Uhr im LIVETICKER). Hier gibt es alle Informationen zum letzten Bundesligaspiel der Münchener in der Saison 17/18.

Am letzten Spieltag der Bundesligasaison 17/18 haben die Bayern vor der Meisterfeier nochmal eine schwere Aufgabe vor der Brust. Die Gäste aus Stuttgart sind die zweitbeste Rückrunden-Mannschaft der Liga.

34. Spieltag - FC Bayern im neuen Trikot gegen Stuttgart

Zum Saisonabschluss gastiert der VfB Stuttgart in der Allianz Arena. Anstoß ist am 12. Mai um 15.30 Uhr. Wie üblich in der Bundesliga werden alle neun Bundesligaspiele am letzten Spieltag zeitgleich angepfiffen. Außerdem werden die Münchener im Heimtrikot für die kommende Saison auflaufen.

VfB Stuttgart vs. FC Bayern München - Das Hinspiel

Das Hinspiel konnten die Münchener denkbar knapp mit 1:0 in Stuttgart gewinnen. Zum späten Siegtreffer traf Thomas Müller nach Vorlage von Kingsley Coman.

Die Bayern sind inzwischen seit 16 Spielen gegen den VfB ungeschlagen. Der letzte Sieg der Stuttgarter liegt acht Jahre zurück, damals gewann der VfB 2:1 in München.

FC Bayern gegen VfB Stuttgart - TV-Übertragung und Livestream

Die Übertragungsrechte für die Partie Bayern - Stuttgart liegen beim Pay-TV Sender Sky. Der Livestream zum Spiel wird ebenfalls von Sky angeboten.

TV-Übertragung Livestream Sky Sport Bundesliga/ Sky Sport Bundesliga HD Sky Go/ Sky Ticket

Außerdem bietet euch SPOX den Liveticker zu allen Bundesligaspielen des 34. Spieltags an, hier gehts zu FC Bayern - VfB Stuttgart.

FC Bayern - VfB Stuttgart Highlights

Die Highlights der Partie gibt es wie zu jedem Bundesliga-Spiel wenige Minuten nach dem Abpfiff auf DAZN zu sehen.

FC Bayern - Die letzten Ergebnisse in der Bundesliga