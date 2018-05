FC Schalke 04 wird unter Demenico Tedesco Vizemeister: Gegen die Stagnation

Ziraat Türkiye Kupası Do 10.05. Türkçe oder Deutsch: Das Pokalfinale in deiner Sprache 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premiership Aberdeen -

Rangers Premier League Swansea -

Southampton Coupe de France Les Herbiers -

PSG Cup Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División FC Barcelona -

Villarreal Premier League Chelsea -

Huddersfield Coppa Italia Juventus -

AC Mailand Primera División FC Sevilla -

Real Madrid Premier League Leicester -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Newcastle (Delayed) Premier League Man City -

Brighton (Delayed) DBU Pokalen Silkeborg -

Bröndby First Division A Charleroi -

Brügge Cup Akhisarspor -

Fenerbahce (Türkischer Kommentar) Cup Akhisarspor -

Fenerbahce (Finale) Premier League West Ham -

Man United CSL Beijing Guoan -

Guangzhou R&F Ligue 1 Guingamp -

Marseille J2 League FC Yokohama -

Kumamoto J1 League Iwata -

Kobe Primera División Real Sociedad -

Leganes Serie A Benevento -

CFC Genua Primera División Girona -

Valencia Primera División Alaves -

Bilbao Primera División La Coruna -

Villarreal Primera División Getafe -

Atletico Madrid Primera División Real Betis -

Sevilla Primera División Eibar -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Celta Vigo Serie A Inter Mailand -

Sassuolo Ligue 1 Amiens -

Metz Ligue 1 Angers -

Nantes Ligue 1 Bordeaux -

Toulouse Ligue 1 Lille -

Dijon Ligue 1 Monaco -

St. Etienne Ligue 1 Montpellier -

Troyes Ligue 1 Nizza -

Caen Ligue 1 PSG -

Rennes Ligue 1 Straßburg -

Lyon Premiership Celtic -

Aberdeen Serie A Florenz -

Cagliari Serie A Bologna -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Lazio Serie A FC Turin -

SPAL Serie A Hellas Verona -

Udinese Premier League DAZN-Konferenz: Premier League -

38. Spieltag Primera División Espanyol -

Malaga First Division A Lüttich -

Brügge Premier League Newcastle -

Chelsea (DELAYED) Serie A Atalanta -

AC Mailand Premier League West Ham -

Everton (DELAYED) Primera División Levante -

Barcelona Serie A AS Rom -

Juventus Serie A Sampdoria -

Neapel Premier League Swansea -

Stoke (DELAYED) Premier League Southampton -

Man City (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Arsenal (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Bromwich (Delayed) Premier League Liverpool -

Brighton (DELAYED) Premier League Man United -

Watford (Delayed) Premier League Tottenham -

Leicester (Delayed) Premier League Burnley -

Bournemouth (Delayed) 1. HNL NK Rudes -

Dinamo Zagreb Superliga Bröndby -

Midtjylland Copa Libertadores Penarol -

Strongest J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy J1 League Kobe -

Sapporo

Nach einem Jahr Europapokal-Abstinenz ist der FC Schalke 04 wieder zurück im internationalen Geschäft. Mit dem Sieg gegen den FC Augsburg stehen die Königsblauen als Vizemeister fest. Trainer Tedesco bezeichnete das Spiel selbst als "Spiegelbild der kompletten Saison". Einer Saison, in der die Schalker zwar durch Effektivität, nicht aber durch Attraktivität bestachen. Könnte sich das in der kommenden Spielzeit ändern?

"Viel mehr kann man nicht erreichen, das ist eine gefühlte Meisterschaft. Wir haben geliefert." Den Worten, die ein strahlender Schalke-Sportchef Christian Heidel nach dem 2:1-Sieg des FC Schalke 04 über den FC Augsburg zur Vizemeisterschaft verlor, kann man kaum widersprechen. Schalke hat geliefert, während bei der Konkurrenz aus Dortmund, Hoffenheim, Leverkusen und auch bei RB Leipzig die eigene Inkonstanz zur einzigen Konstante in dieser Spielzeit wurde.

Die Vizemeisterschaft der Schalker kommt daher wenig überraschend. Bereits zur Winterpause belegten die Königsblauen den zweiten Tabellenplatz. Vor knapp einem halben Jahr traute man dem Ganzen wohl selbst in Gelsenkirchen noch nicht so recht und bemühte sich, das Hinrundenergebnis nicht zu überhöhen, schließlich war der S04 mit nur 30 Zählern nach 17 Spieltagen der schlechteste Vize-Herbstmeister seit Einführung der Drei-Punkte-Regel.

Auch die maximal 63 Punkte, die Schalke in dieser Saison noch holen kann, sind eine der schlechtesten Ausbeuten für einen Tabellenzweiten in der Bundesligageschichte. Doch das alles wird Sportchef Heidel und sowieso allen Schalker Fans herzlich egal sein. Schließlich ist das, was im Fußball unter dem Strich zählt, das Ergebnis. Ergo: Punkte. Und gerade diese Phrase beschreibt den FC Schalke 04 anno 2017/18 mehr als treffend.

Nicht umsonst sah sich Trainer Domenico Tedesco insbesondere nach den zwar erfolgreichen, aber fußballerisch mageren Auftritten seiner Mannschaft gegen Hertha BSC, Mainz 05 und Wolfsburg mit der Frage nach dem unansehnlichen Fußball seiner Mannschaft konfrontiert.

Tedesco beim S04: Entwicklungshelfer statt Ergebnisfußballer

"Die Kritik trifft uns nicht", antwortete der 32-Jährige darauf. Der FC Schalke 04 sei eine Bundesligamannschaft, es gehe ums Gewinnen und es gebe keine Geschenke in einer Liga, "die in Europa am breitesten und besten besetzt ist". Spätestens seit dieser Aussage haftet Tedesco und seinen Schalkern das Stigma der sturen Ergebnisfußballer an, die zwar nicht schön spielen, dafür aber ungemein effektiv und erfolgreich.

Dass der Fußball, dem sich die Knappen unter Tedesco mit seiner Erfolgsformel in dieser Saison verschrieben haben, nur selten attraktiv und unterhaltsam war, ist in der Tat nicht von der Hand zu weisen. Dass Tedesco sein Hauptaugenmerk aber ausschließlich auf Ergebnisse legt und das Schalker Spiel auch in der kommenden Saison dementsprechend aussehen wird, ist eine einseitige Auslegung von Tedescos Aussagen.

Denn Tedesco sieht sich auf Schalke in erster Linie als Entwicklungshelfer, der langfristig etwas aufbauen will: "Wir wollen uns nicht nur die Ergebnisse anschauen, sondern die Art, wie wir gespielt haben. Es geht darum, die Fehler, die wir gemacht haben, nicht mehr zu machen." Dass es ihm nicht nur ausschließlich um Ergebnisse geht, zeigt beispielsweise seine Analyse der beiden Spiele gegen RB Leipzig. Das Spiel in der Hinrunde hatten die Knappen zwar mit 2:0 gewonnen und dennoch gewann Tedesco von der 1:3-Niederlage im Rückspiel einen besseren Eindruck.

© getty

Tedesco-Prinzip beim S04: "Wissen, wo die eigenen Stärken liegen"

"Da waren wir in den ersten 30 Minuten einfach richtig gut und haben später über zwei Kontersituationen die Gegentore bekommen. Vorher hätten wir fast selbst das 2:1 gemacht. Die Leistung war beim Rückspiel einfach besser", analysierte er die Entwicklung seiner Mannschaft im Vergleich zwischen der Hin- und Rückrunde. Permanente Entwicklung ist das große Stichwort auf Schalke und Tedesco selbst sagt, dass "wir uns auch fußballerisch entwickeln wollen".

Allerdings müsse man wissen, wo die eigenen Stärken sind. Und diese Stärken, die im S04-Kader liegen, hat Tedesco erkannt und richtig eingesetzt: "Wenn wir mit Breel Embolo, Guido Burgstaller und Franco Di Santo vorne spielen, dann mag das für viele nicht der Ballbesitzfußball a la Barcelona sein, aber das wollen die Spieler auch gar nicht", sagte er im Gespräch mit der WAZ über die Spielweise des S04 in dieser Saison.

Angesichts der Abgänge von Leon Goretzka und Max Meyer, sowie den Neuverpflichtungen von Salif Sane und Mark Uth kann das Spiel der Schalker in der kommenden Saison also wieder ganz anders aussehen. Andere Spieler, andere Stärken. Der große Umbruch auf Schalke nach dem ersten Jahr unter Tedesco wird allerdings ausbleiben. Denn nicht zuletzt war der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft und des Trainerstabs einer der Hauptfaktoren für das Wiedererstarken des Revierklubs. Das bestätigte auch Burgstaller nach dem Sieg gegen Augsburg: "Wir arbeiten alle gerne zusammen und sind eine eingeschworene Truppe."

Saison Trainer Spiele Tore Diff. Punkte Platzierung 2017/18 Domenico Tedesco 33 52:37 +15 60 2 2016/17 Markus Weinzierl 34 45:40 +5 43 10 2015/16 Andre Breitenreiter 34 51:49 +2 52 5 2014/15 Roberto Di Matteo 34 42:40 +2 48 6 2013/14 Jens Keller 34 63:43 +20 64 3 2012/13 Jens Keller 34 58:50 +8 55 4 2011/12 Huub Stevens 34 74:44 +30 64 3 2010/11 Ralf Rangnick 34 38:44 -6 40 14

Bundesliga: Die schlechtesten Tabellenzweiten aller Zeiten © getty 1/22 Schalke 04 steht vor dem 34. Spieltag mit 60 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz, höchstens 63 Punkte können noch erreicht werden. Damit würde S04 zu den schlechtesten Tabellenzweiten der Liga-Geschichte gehören. SPOX zeigt die schlechtesten 20. © getty 2/22 Platz 20, FC Bayern München (1992/93): 65 Punkte, 74:45 Tore. (Punktzahl auf die 3-Punkte-Regel umgerechnet) © getty 3/22 Platz 19, FC Schalke 04 (2009/10): 65 Punkte, 53:31 Tore. © getty 4/22 Platz 18, SV Werder Bremen (1984/85): 64 Punkte, 87:51 Tore. (Punktzahl auf die 3-Punkte-Regel umgerechnet) © getty 5/22 Platz 17, SV Werder Bremen (1967/68): 64 Punkte, 68:51 Tore. (Punktzahl auf die 3-Punkte-Regel umgerechnet) © getty 6/22 Platz 16, 1. FC Köln (1981/82): 63 Punkte, 72:38 Tore. (Punktzahl auf die 3-Punkte-Regel umgerechnet) © getty 7/22 Platz 15, FC Bayern München (1990/91): 63 Punkte, 74:41 Tore. (Punktzahl auf die 3-Punkte-Regel umgerechnet) © getty 8/22 Platz 14, Bayer 04 Leverkusen (1998/99): 63 Punkte, 61:30 Tore. © getty 9/22 Platz 13, 1. FC Köln (1988/89): 63 Punkte, 58:30 Tore. (Punktzahl auf die 3-Punkte-Regel umgerechnet) © getty 10/22 Platz 12, Hertha BSC (1974/75): 63 Punkte, 61:43 Tore. (Punktzahl auf die 3-Punkte-Regel umgerechnet) © getty 11/22 Platz 11, FC Schalke 04 (2004/05): 63 Punkte, 56:46 Tore. © getty 12/22 Platz 10, FC Schalke 04 (2000/01): 62 Punkte, 65:35 Tore. © getty 13/22 Platz 9, FC Bayern München (1995/96): 62 Punkte, 66:46 Tore. © getty 14/22 Platz 8, 1. FC Kaiserslautern (1993/94): 61 Punkte, 64:36 Tore. (Punktzahl auf die 3-Punkte-Regel umgerechnet) © getty 15/22 Platz 7, FC Schalke 04 (1976/77): 60 Punkte, 75:51 Tore. (Punktzahl auf die 3-Punkte-Regel umgerechnet) © getty 16/22 Platz 6, 1. FC Köln (1989/90): 60 Punkte, 54:44 Tore. (Punktzahl auf die 3-Punkte-Regel umgerechnet) © getty 17/22 Platz 5, 1. FC Köln (1972/73): 59 Punkte, 66:51 Tore. (Punktzahl auf die 3-Punkte-Regel umgerechnet) © getty 18/22 Platz 4, VfB Stuttgart (2002/03): 59 Punkte, 53:39 Tore. © getty 19/22 Platz 3, Hamburger SV (1975/76): 58 Punkte, 59:32 Tore. (Punktzahl auf die 3-Punkte-Regel umgerechnet) © getty 20/22 Platz 2, 1860 München (1968/69): 58 Punkte, 60:47 Tore. (Punktzahl auf die 3-Punkte-Regel umgerechnet) © getty 21/22 Platz 1, Alemannia Aachen (1968/69): 54 Punkte, 75:51 Tore. (Punktzahl auf die 3-Punkte-Regel umgerechnet) © imago 22/22 Außer Konkurrenz: Der Meidericher SV (1963/64) und der 1. FC Köln (1964/65) holten zwar nur 52 Punkte (Punktzahl auf die 3-Punkte-Regel umgerechnet), die Liga umfasste allerdings nur 16 Teams, weshalb es 4 Saisonspiele weniger gab.

Heidel, Tedesco und der S04: "Noch lange nicht da, wo wir hinwollen"

Tedesco wird sich davor hüten, die "eingeschworene Truppe" mit wilden Transfers auseinander zu reißen. Das würde einerseits nicht zu Tedescos langristigem Plan auf Schalke passen und andererseits entspräche das auch nicht dem Charakter von Christian Heidel. Die Mehreinnahmen durch die Königsklasse seien für ihn "ein Vorteil" bei der Planung, "aber wir werden jetzt keine Millionen aus dem Fenster werfen."

Es ist daher anzunehmen, dass Schalke sich nur punktuell verstärken wird, um die Abgänge von Goretzka und Meyer aufzufangen. Der Großteil des Teams wird hingegen zusammenbleiben. Neben Meyer und Goretzka haben nur Sascha Riether und der von Juventus Turin ausgeliehen Marko Pjaca auslaufende Verträge. Das garantiert Tedesco, seinen Plan der permanenten Entwicklung fortzusetzen.

"Wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen," verkündete Heidel nach dem Erreichen der Vizemeisterschaft gegen Augsburg. Stagnation ist also selbst in erfolgreichen Zeiten auf Schalke unter Heidel und Tedesco zum Fremdwort geworden. Vieles spricht dafür, dass dies auch das Fußballerische in der kommenden Saison betreffen wird. Und falls nicht, zählt auf Schalke immer noch das Ergebnis.