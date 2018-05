FC Schalke 04 - News und Gerüchte: Thema Höwedes für Tedesco "Riesenherausforderung"

World Championship Di 15.05. Oh Canada! Die ultimative Olympia-Revanche 1. HNL NK Rudes -

Dinamo Zagreb Superliga Bröndby -

Midtjylland Championship Fulham -

Derby County Championship Aston Villa -

Middlesbrough League One Rotherham -

Scunthorpe League Two Exeter -

Lincoln Copa Libertadores Penarol -

Strongest J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy Superliga Horsens -

Bröndby Serie B Frosinone -

Foggia League Two Notts County -

Coventry Primera División Celta Vigo -

Levante Serie A Juventus -

Hellas Verona Primera División Leganes -

Real Betis Primera División FC Sevilla -

Alaves Primera División Malaga -

Getafe Primera División Las Palmas -

Girona Primera División Villarreal -

Real Madrid Ligue 1 Caen -

PSG Ligue 1 Dijon -

Angers Ligue 1 Lyon -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Amiens Ligue 1 Metz -

Bordeaux Ligue 1 Nantes -

Straßburg Ligue 1 Rennes -

Montpellier Ligue 1 St. Etienne -

Lille Ligue 1 Toulouse -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Monaco J1 League Hiroshima -

Cerezo Cosaka Primera División Valencia -

La Coruna Serie A CFC Genua -

FC Turin Primera División Bilbao -

Espanyol First Division A Brügge -

Gent Serie A Cagliari -

Atalanta Serie A Chievo -

Benevento Serie A Udinese -

Bologna Serie A Neapel -

Crotone Serie A AC Mailand -

Florenz Serie A SPAL -

Sampdoria Primera División Atletico Madrid -

Eibar Primera División Barcelona -

Real Sociedad Serie A Lazio -

Inter Mailand Serie A Sassuolo -

AS Rom Copa Libertadores Cruzeiro -

Racing Allsvenskan Häcken -

AIK Allsvenskan Malmö -

Dalkurd

Domenico Tedesco hat den Abgang von Benedikt Höwedes als große Herausforderung empfunden. Sebastian Rudy hat einem Wechsel nach Gelsenkirchen derweil eine Absage erteilt. Alle News, Gerüchte und Personalmeldungen rund um den FC Schalke 04 erfahrt ihr hier.

Domenico Tedesco über Thema Höwedes: "Riesenherausforderung"

Für Domenico Tedesco war der Abgang von Ex-Kapitän Benedikt Höwedes eine der schwierigsten Momente in seinem ersten Jahr bei Schalke. "Das Thema Höwedes war eine Riesenherausforderung", erklärte der dem kicker. Eine Rückkehr sei jedoch nicht ausgeschlossen. Man werde sich in den nächsten Wochen intensiver damit beschäftigen.

Eines der schwierigsten Spiele in der Saison sei das 2:2 in Köln gewesen: "Ich glaube, dass es in der Halbzeit etwas lauter geworden ist. Da haben wir in der ersten Halbzeit viele Chancen liegen gelassen, damit waren wir nicht einverstanden. Das mussten wir etwas energischer zur Sprache bringen."

Mit Blick auf die kommende Saison und die Dreifachbelastung habe er kein Problem: "Wir arbeiten das gesamte Jahr dafür an drei Wettbewerben teilnehmen zu können - da dürfen wir es nicht als Belastung bezeichnen. In der Champions League dabei zu sein ist vielmehr eine Belohnung."

Zudem gebe es noch einige Bereiche, in denen sich das Team verbessern müsse. "Konkret streben wir nach einer noch größeren Ballsicherheit, vor allem in torgefährlichen Räumen. Auch das Positionsspiel kann noch reifen", verdeutlichte Tedesco.

Sebastian Rudy: Kein Wechsel zum FC Schalke

Sebastian Rudy hat einer möglichen Leihe zum FC Schalke eine Absage erteilt. "Ich möchte nicht weg von hier. Ein Wechsel steht nicht zur Debatte", erklärte der Bayern-Spieler dem kicker.

Zuvor hatte die Bild-Zeitung berichtet, dass es bereits eine Kontaktaufnahme zwischen Schalke und Rudy gegeben habe.

Sebastian Rudys Leistungsdaten beim FC Bayern

Wettbewerb Spiele Tore Bundesliga 25 1 Champions League 5 - DFB-Pokal 4 - DFL-Supercup 1 -

Neue Schalke-Saison beginnt am 1. Juli

Die Vorbereitungen auf die kommende Saison beginnen beim FC Schalke am Sonntag, 1. Juli.

Dann findet das erste öffentliche Training der Saison 2018/2019 statt.