Bundesliga: Diesen Gegner erwartet der SC Freiburg am 34. Spieltag

Ziraat Türkiye Kupası Do 10.05. Türkçe oder Deutsch: Das Pokalfinale in deiner Sprache Primera División Leganes -

Levante 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premiership Aberdeen -

Rangers Premier League Swansea -

Southampton Coupe de France Les Herbiers -

PSG Cup Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División FC Barcelona -

Villarreal Premier League Chelsea -

Huddersfield Coppa Italia Juventus -

AC Mailand Primera División FC Sevilla -

Real Madrid Premier League Leicester -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Newcastle (Delayed) Premier League Man City -

Brighton (Delayed) DBU Pokalen Silkeborg -

Bröndby First Division A Charleroi -

Brügge Cup Akhisarspor -

Fenerbahce (Türkischer Kommentar) Cup Akhisarspor -

Fenerbahce (Finale) Premier League West Ham -

Man United CSL Beijing Guoan -

Guangzhou R&F Ligue 1 Guingamp -

Marseille J2 League FC Yokohama -

Kumamoto J1 League Iwata -

Kobe Primera División Real Sociedad -

Leganes Serie A Benevento -

CFC Genua Primera División Girona -

Valencia Primera División Alaves -

Bilbao Primera División La Coruna -

Villarreal Primera División Getafe -

Atletico Madrid Primera División Real Betis -

Sevilla Primera División Eibar -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Celta Vigo Serie A Inter Mailand -

Sassuolo Ligue 1 Amiens -

Metz Ligue 1 Angers -

Nantes Ligue 1 Bordeaux -

Toulouse Ligue 1 Lille -

Dijon Ligue 1 Monaco -

St. Etienne Ligue 1 Montpellier -

Troyes Ligue 1 Nizza -

Caen Ligue 1 PSG -

Rennes Ligue 1 Straßburg -

Lyon Premiership Celtic -

Aberdeen Serie A Florenz -

Cagliari Serie A Bologna -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Lazio Serie A FC Turin -

SPAL Serie A Hellas Verona -

Udinese Premier League DAZN-Konferenz: Premier League -

38. Spieltag Primera División Espanyol -

Malaga First Division A Lüttich -

Brügge Premier League Newcastle -

Chelsea (DELAYED) Serie A Atalanta -

AC Mailand Premier League West Ham -

Everton (DELAYED) Primera División Levante -

Barcelona Serie A AS Rom -

Juventus Serie A Sampdoria -

Neapel Premier League Swansea -

Stoke (DELAYED) Premier League Southampton -

Man City (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Arsenal (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Bromwich (Delayed) Premier League Liverpool -

Brighton (DELAYED) Premier League Man United -

Watford (Delayed) Premier League Tottenham -

Leicester (Delayed) Premier League Burnley -

Bournemouth (Delayed) 1. HNL NK Rudes -

Dinamo Zagreb Superliga Bröndby -

Midtjylland Copa Libertadores Penarol -

Strongest J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy J1 League Kobe -

Sapporo First Division A Brügge -

Gent

Der SC Freiburg darf noch einmal zu Hause gegen den Abstieg kämpfen. Am 34. Spieltag ist der FC Augsburg zu Gast (15.30 Uhr im LIVETICKER). Hier erfahrt ihr alles zu der Partie, zur Übertragung und zum Hinspiel.

Während es für die Augsburger am letzten Spieltag um nichts mehr geht, kämpfen die Freiburger weiter um den Klassenerhalt. Ein Unentschieden würde dafür reichen.

Sollte der VfL Wolfsburg parallel nicht gegen den 1. FC Köln gewinnen, wäre der SCF auch ohne eigenes Zutun gerettet. Bei einem Sieg der Wölfe und einer eigenen Niederlage müsste Freiburg aufgrund des deutlich schlechteren Torverhältnisses in die Relegation.

Freiburg - Augsburg: Datum, Uhrzeit, Ort

Das Spiel findet, wie jedes andere Spiel am 34. Spieltag, am Samstag, den 12. Mai um 15.30 Uhr statt. Spielstätte für die Partie ist das Schwarzwald-Stadion in Freiburg.

© getty

Augsburg vs. Freiburg: Das Hinspiel

Am 17. Spieltag sah alles nach einem Auswärtssieg für die Freiburger aus. In der 90. Minute führten die Breisgauer mit 3:1 durch zwei Tore von Nils Petersen und eines von Christian Günter. Alfred Finnbogason hatte bereits in der ersten Minute für die Gastgeber getroffen.

Doch es war nicht der letzte Treffer des Isländers in diesem Spiel. In der Nachspielzeit traf der 29-Jährige noch zwei Mal per Kopf und rettete den Augsburgern so den Punkt. Die zwei verlorenen Punkte hätten Freiburg ein halbes Jahr später bereits zum Klassenerhalt gereicht.

Freiburg gegen Augsburg: Hier kann ich das Spiel live sehen

Alle Spiele werden sowohl in der Konferenz als auch in der Einzeloption bei Sky gezeigt. SkyGo bietet den 34. Spieltag auch im Livestream an.

Freiburg vs. Augsburg: Liveticker

Wer nicht auf ein Livebild zugreifen kann, kann das Spiel auch im Liveticker bei SPOX verfolgen. Hier geht's zum Ticker von Freiburg gegen Augsburg.

Freiburgs letzte Ergebnisse in der Bundesliga