Die Situation bei RB Leipzig: Ausgebremst, ausgelaugt, ausgedünnt

Matchroom Boxing Sa 05.05. Haye vs. Bellew: Die Revanche im Hass-Duell 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb Ligue 2 Nimes -

GFC Ajaccio Ligue 1 Amiens -

PSG Premier League Brighton -

Man United Primera División FC Sevilla -

Real Sociedad A-League Newcastle -

Melbourne Victory Primera División Girona -

Eibar Premier League Stoke -

Crystal Palace CSL Guangzhou R&F -

Shanghai Shenhua Premier League Lok Moskau -

Zenit Premier League West Bromwich -

Tottenham Primera División Bilbao -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Hellas Verona Premier League Schachtjor Donezk -

Luhansk League One Rochdale -

Charlton Premier League Everton -

Southampton Primera División Celta Vigo -

La Coruna Super Liga Roter Stern -

Subotica Premier League Leicester -

West Ham (DELAYED) Primera División Villarreal -

Valencia Serie A Juventus -

Bologna Primeira Liga Sporting -

Benfica Premier League Bournemouth -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Newcastle (Delayed) J1 League Hiroshima -

Kobe Primera División Malaga -

Alaves Serie A Udinese -

Inter Mailand Premiership Hearts -

Celtic Championship Birmingham -

Fulham Championship Cardiff -

Reading Eredivisie PSV -

Groningen Premier League Man City -

Huddersfield First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 St. Etienne -

Bordeaux Serie A Lazio -

Atalanta Serie A SPAL -

Benevento Serie A Chievo Verona -

Crotone Serie A CFC Genua -

Florenz Serie A Neapel -

FC Turin Superliga FC Kopenhagen -

Bröndby Primera División Atletico Madrid -

Espanyol Ligue 1 Lyon -

Troyes Ligue 1 Caen -

Monaco Ligue 1 Dijon -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Angers Ligue 1 Nantes -

Montpellier Ligue 1 Rennes -

Straßburg Ligue 1 Toulouse -

Lille Premier League Chelsea -

Liverpool Serie B Cesena -

Parma Serie A Sassuolo -

Sampdoria Primera División Las Palmas -

Getafe Premier League Arsenal -

Burnley (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Real Madrid Serie A Cagliari -

AS Rom Ligue 1 Marseille -

Nizza Primeira Liga FC Porto -

Feirense Superliga Boca Juniors -

Union SF Primera División Leganes -

Levante 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premiership Aberdeen -

Rangers Premier League Swansea -

Southampton Coupe de France Les Herbiers -

PSG Cup Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División FC Barcelona -

Villarreal Premier League Chelsea -

Huddersfield Coppa Italia Juventus -

AC Mailand Primera División FC Sevilla -

Real Madrid Premier League Leicester -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Newcastle (Delayed) Premier League Man City -

Brighton (Delayed) DBU Pokalen Silkeborg -

Bröndby First Division A Charleroi -

Brügge Premier League West Ham -

Man United CSL Beijing Guoan -

Guangzhou R&F J2 League FC Yokohama -

Kumamoto J1 League Iwata -

Kobe Serie A Benevento -

CFC Genua Primera División Girona -

Valencia Primera División Alaves -

Bilbao Primera División La Coruna -

Villarreal Primera División Real Madrid -

Celta Vigo Primera División Getafe -

Atletico Madrid Primera División Real Betis -

Sevilla Primera División Eibar -

Las Palmas Primera División Real Sociedad -

Leganes Serie A Inter Mailand -

Sassuolo Ligue 1 Amiens -

Metz Ligue 1 Angers -

Nantes Ligue 1 Bordeaux -

Toulouse Ligue 1 Guingamp -

Marseille Ligue 1 Lille -

Dijon Ligue 1 Monaco -

St. Etienne Ligue 1 Montpellier -

Troyes Ligue 1 Nizza -

Caen Ligue 1 PSG -

Rennes Ligue 1 Straßburg -

Lyon Premiership Celtic -

Aberdeen Serie A Florenz -

Cagliari Serie A Bologna -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Lazio Serie A FC Turin -

SPAL Serie A Hellas Verona -

Udinese Premier League DAZN-Konferenz: Premier League -

38. Spieltag Primera División Espanyol -

Malaga First Division A Lüttich -

Brügge Premier League Newcastle -

Chelsea (DELAYED) Serie A Atalanta -

AC Mailand Premier League West Ham -

Everton (DELAYED) Primera División Levante -

Barcelona Serie A AS Rom -

Juventus Serie A Sampdoria -

Neapel Premier League Swansea -

Stoke (DELAYED) Premier League Southampton -

Man City (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Arsenal (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Bromwich (Delayed) Premier League Liverpool -

Brighton (DELAYED) Premier League Man United -

Watford (Delayed) Premier League Tottenham -

Leicester (Delayed) Premier League Burnley -

Bournemouth (Delayed) 1. HNL NK Rudes -

Dinamo Zagreb Superliga Bröndby -

Midtjylland Copa Libertadores Penarol -

Strongest

Innerhalb von nur zehn Spieltagen rutschte RB Leipzig in der Bundesliga vom zweiten auf den sechsten Platz ab. Sogar die Qualifikation für die Europa League ist in Gefahr. Die Mannschaft wirkt ausgebremst, ausgelaugt und ausgedünnt. Am 33. Spieltag empfängt Leipzig den VfL Wolfsburg (Sa., 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Nachdem Marcel Sabitzer seinen Vertrag bei RB Leipzig Mitte April bis 2022 verlängert hatte, erklärte er sein Ziel für die nächsten vier Jahre: "Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir den nächsten Schritt machen." Der nächste Schritt also. Diese gerne und oft bediente Floskel. Aber bei Leipzig stellt sich noch mehr als anderswo die Frage: Welchen nächsten Schritt denn bitteschön?

Jahrelang war es so, dass Leipzig keine nächsten Schritte machte, sondern immer gleich übernächste. Der 2009 gegründete Verein hetzte durch die Ligen und dann - ganz oben angekommen - hetzte er einfach weiter und fast bis an die Spitze. In seiner Bundesliga-Premierensaison wurde Leipzig Zweiter.

Und jetzt? Jetzt ist Leipzig erst einmal ausgebremst. Die Saison 2017/18 ist die erste der Vereinsgeschichte, in der der Klub tabellarisch keinen Schritt nach vorne macht, nicht einmal auf der Stelle tritt. Nein, sich sogar zurückbewegt. Offen ist nur noch, wie weit zurück. Am 22. Spieltag war Leipzig Zweiter, gewann in der Folge jedoch lediglich zwei von zehn Bundesligaspielen und ist aktuell nur mehr Sechster. Die neuerliche Champions-League-Qualifikation wird nicht gelingen, womöglich nicht einmal die für die Europa League.

Leipzig wirkt ausgebremst: Weniger Tempo, mehr Ballbesitz

Der Reihe nach wurde Leipzig von den direkten Konkurrenten um die Europapokalplätze ausgebremst. Niederlagen gegen Frankfurt, Leverkusen und Hoffenheim, Remis gegen Dortmund und Stuttgart. Dazu das Aus im Viertelfinale der Europa League gegen Olympique Marseille. Leipzig verlor aber nicht nur Spiele, sondern zeitgleich auch seine Identität. "Das war kein RB-Fußball", sagte Trainer Ralph Hasenhüttl nach dem 1:1 gegen Werder Bremen am 30. Spieltag. Über die meisten anderen Spiele hätte er Ähnliches sagen können.

So schnell der Klub bis zur vergangenen Saison aufstieg, so schnell spielte er auch: rasend schnell. RB-Fußball nannte man es, entweder anerkennend oder abschätzig. In dieser Saison ist davon jedoch zunehmend weniger zu sehen, ob gewollt oder ungewollt. Leipzig emanzipiert sich vom RB-Fußball: Weniger Tempo, mehr Ballbesitz.

In der vergangenen Saison gelangen Leipzig elf Kontertore, in dieser erst vier. Im Vergleich zur vergangenen Saison erhöhten sich der Ballbesitzanteil (um 2,5 Prozent), die Passgenauigkeit (um 4,5 Prozent) und die Anzahl kurzer Pässe (um drei Prozent), während der Anteil langer Pässe naturgemäß zurückging. Die Mannschaft hat offenbar Bedarf an Entschleunigung.

RB Leipzig Saison 2016/17 Saison 2017/18 Tore pro Spiel 1,9 1,5 Gegentore pro Spiel 1,1 1,6 Kontertore 11 4 Ballbesitz 52,7 Prozent 55,3 Prozent Passgenauigkeit (insgesamt) 74,8 Prozent 79,3 Prozent Passgenauigkeit (gegnerische Hälfte) 66,5 Prozent 71,9 Prozent Anteil kurzer Pässe 85,9 Prozent 89 Prozent Anteil langer Pässe 14,1 Prozent 11 Prozent

Leipzig wirkt ausgelaugt: Zinsen zahlen, Tribut zollen

"Es fühlt sich an, als ob wir in den letzten beiden Wochen die Zinsen für die letzten zwei Jahre zahlen", sagte Hasenhüttl zuletzt. All das Gehetze, all die übersprungenen Schritte machen sich bemerkbar. "Wir haben im Moment einfach nicht die Kraft, nach Rückschlägen mental dagegenzuhalten. Da ist einfach die Luft raus", erklärte Hasenhüttl.

"Man sieht es nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen anderen Spielern, dass wir gerade ein bisschen Tribut zollen müssen für diese vielen Spiele", sagte Stürmer Timo Werner im kicker. "Nicht so sehr körperlich, aber mental." Leipzig wirkt ausgelaugt.

Und so entstanden durchaus kuriose Ergebnisse: erst jeweils trotz zwischenzeitlicher Führung ein 1:4 gegen Bayer Leverkusen und ein 2:5 gegen Olympique Marseille. Dann gelang nicht einmal mehr ein eigenes 1:0. Von der TSG Hoffenheim (2:5) und dem 1. FSV Mainz 05 (0:3) wurde Leipzig vorgeführt. Defensiv fehlte zuletzt jegliche Gegenwehr, das Zurücklaufen fiel schwer. Mittlerweile hat Leipzig sogar mehr Gegentore kassiert als der Hamburger SV. Ja, wirklich: mehr Gegentore als der HSV!

Hasenhüttl sprengte im Sommer das Innenverteidiger-Duo bestehend aus Willi Orban und Marvin Compper, der zunächst kaum mehr spielte und im Winter schließlich zu Celtic wechselte. Hasenhüttl probierte mit voranschreitender Saison immer mehr, rotierte personell und taktisch immer wilder - stabiler machte das die Mannschaft nicht.

Leipzig wirkt ausgedünnt: Forsberg, Keita und Orban fehlen gesperrt

Zuletzt funktionierte nicht einmal mehr der Spieler, der eigentlich immer und trotz aller Pfiffe, Widerstände und sonstigen schlechten Witterungsverhältnissen funktioniert. Seit Ende Januar schoss Werner in der Bundesliga lediglich ein Tor. Anders als so mancher Kollege geht er mit dem Frust immerhin anständig um. Emil Forsberg etwa ließ sich gegen Hoffenheim provozieren, sah daraufhin die Rote Karte und wurde für drei Spiele gesperrt.

Da half es auch nichts mehr, dass sein Berater Hasan Cetinkaya dies als "Skandal" einstufte und sagte: "Das Urteil ist ein Angriff auf RB und Emil. So etwas hätte man einem Spieler von Bayern München nicht angetan." Womöglich muss sich das Forsberg ab nächster Saison nicht mehr antun lassen, angeblich strebt er einen Vereinswechsel zu einem etablierten Top-Klub an.

In dieser Saison wird er wegen seiner Sperre nicht mehr zum Einsatz kommen. Im anstehenden Spiel gegen Wolfsburg sind auch Willi Orban (5. Gelbe Karte) und Naby Keita, der sich gegen Mainz zu zwei Frustfouls hinreißen ließ und Gelb-Rot sah, verhindert. Verletzt fehlen mit Marcel Halstenberg, Konrad Laimer und Sabitzer drei weitere potenzielle Stammspieler. Leipzig wirkt ausgedünnt.

Spannender Saisonendspurt, spannender Sommer

Die eigenen Ansprüche wurden den Umständen entsprechend angepasst. "Wenn wir als Bundesligasechster und Viertelfinalist der Europa League über die Ziellinie gehen, dann unterschreibe ich das ohne Umschweife als Erfolg", sagte Hasenhüttl der SportBild.

Wie das sein Vorgesetzter Ralf Rangnick wohl sieht? Rangnick ist ein Mann der nächsten Schritte. Ein Rastloser. Womöglich vollzieht er nach den Eindrücken der vergangenen Wochen im Sommer den nächsten Schritt auch auf dem Trainerposten. Nach der Niederlage gegen Hoffenheim verschob er alle Vertragsgespräche auf nach Saisonende. Auch die mit Hasenhüttl, der zwar noch bis 2019 gebunden ist, jedoch nicht mehr so unantastbar wirkt wie einst.

Womöglich geht Rangnick aber auch persönlich den nächsten Schritt. In Form eines eigenen Vereinswechsels, angeblich ist der FC Arsenal an einer Verpflichtung interessiert. Leipzig steht nicht nur ein spannender Saisonendspurt bevor, sondern auch ein spannender Sommer.

Das Restprogramm von RB Leipzig