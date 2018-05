BVB-News und Gerüchte: Weidenfeller vor letztem Heimspiel mit "mulmigem Gefühl"

Matchroom Boxing Sa 05.05. Haye vs. Bellew: Die Revanche im Hass-Duell Primera Division So 06.05. Barca vs. Real: El Clasico live und exklusiv auf DAZN! A-League Live Newcastle -

Melbourne Victory Primera División Girona -

Eibar Premier League Stoke -

Crystal Palace CSL Guangzhou R&F -

Shanghai Shenhua Premier League Lok Moskau -

Zenit Premier League West Bromwich -

Tottenham Primera División Bilbao -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Hellas Verona Premier League Schachtjor Donezk -

Luhansk League One Rochdale -

Charlton Premier League Everton -

Southampton Primera División Celta Vigo -

La Coruna Super Liga Roter Stern -

Subotica Premier League Leicester -

West Ham (DELAYED) Primera División Villarreal -

Valencia Serie A Juventus -

Bologna Primeira Liga Sporting -

Benfica Premier League Bournemouth -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Newcastle (Delayed) J1 League Hiroshima -

Kobe Primera División Malaga -

Alaves Serie A Udinese -

Inter Mailand Premiership Hearts -

Celtic Championship Birmingham -

Fulham Championship Cardiff -

Reading Eredivisie PSV -

Groningen Premier League Man City -

Huddersfield First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 St. Etienne -

Bordeaux Serie A Lazio -

Atalanta Serie A SPAL -

Benevento Serie A Chievo Verona -

Crotone Serie A CFC Genua -

Florenz Serie A Neapel -

FC Turin Superliga FC Kopenhagen -

Bröndby Primera División Atletico Madrid -

Espanyol Ligue 1 Lyon -

Troyes Ligue 1 Caen -

Monaco Ligue 1 Dijon -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Angers Ligue 1 Nantes -

Montpellier Ligue 1 Rennes -

Straßburg Ligue 1 Toulouse -

Lille Premier League Chelsea -

Liverpool Serie B Cesena -

Parma Serie A Sassuolo -

Sampdoria Primera División Las Palmas -

Getafe Premier League Arsenal -

Burnley (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Real Madrid Serie A Cagliari -

AS Rom Ligue 1 Marseille -

Nizza Primeira Liga FC Porto -

Feirense Superliga Boca Juniors -

Union Santa Fe Primera División Leganes -

Levante 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premiership Aberdeen -

Rangers Premier League Swansea -

Southampton Coupe de France Les Herbiers -

PSG Cup Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División FC Barcelona -

Villarreal Premier League Chelsea -

Huddersfield Coppa Italia Juventus -

AC Mailand Primera División FC Sevilla -

Real Madrid Premier League Leicester -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Newcastle (Delayed) Premier League Man City -

Brighton (Delayed) DBU Pokalen Silkeborg -

Bröndby First Division A Charleroi -

Brügge Cup Fenerbahce – Belediyespor (Finale) Premier League West Ham -

Man United CSL Beijing Guoan -

Guangzhou R&F J2 League FC Yokohama -

Kumamoto J1 League Iwata -

Kobe Serie A Benevento -

CFC Genua Primera División Girona -

Valencia Primera División Alaves -

Bilbao Primera División La Coruna -

Villarreal Primera División Real Madrid -

Celta Vigo Primera División Getafe -

Atletico Madrid Primera División Real Betis -

Sevilla Primera División Eibar -

Las Palmas Primera División Real Sociedad -

Leganes Serie A Inter Mailand -

Sassuolo Ligue 1 Amiens -

Metz Ligue 1 Angers -

Nantes Ligue 1 Bordeaux -

Toulouse Ligue 1 Guingamp -

Marseille Ligue 1 Lille -

Dijon Ligue 1 Monaco -

St. Etienne Ligue 1 Montpellier -

Troyes Ligue 1 Nizza -

Caen Ligue 1 PSG -

Rennes Ligue 1 Straßburg -

Lyon Premiership Celtic -

Aberdeen Serie A Florenz -

Cagliari Serie A Bologna -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Lazio Serie A FC Turin -

SPAL Serie A Hellas Verona -

Udinese Premier League DAZN-Konferenz: Premier League -

38. Spieltag Primera División Espanyol -

Malaga First Division A Lüttich -

Brügge Premier League Newcastle -

Chelsea (DELAYED) Serie A Atalanta -

AC Mailand Premier League West Ham -

Everton (DELAYED) Primera División Levante -

Barcelona Serie A AS Rom -

Juventus Serie A Sampdoria -

Neapel Premier League Swansea -

Stoke (DELAYED) Premier League Southampton -

Man City (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Arsenal (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Bromwich (Delayed) Premier League Liverpool -

Brighton (DELAYED) Premier League Man United -

Watford (Delayed) Premier League Tottenham -

Leicester (Delayed) Premier League Burnley -

Bournemouth (Delayed) 1. HNL NK Rudes -

Dinamo Zagreb Superliga Bröndby -

Midtjylland Copa Libertadores Penarol -

Strongest J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy

Borussia Dortmunds langjähriger Stammtorwart Roman Weidenfeller hat sich vor seinem letzten Heimspiel als Profi zu seiner Gefühlslage geäußert. Der BVB soll an Tiemoue Bakayoko interessiert sein und Hans-Joachim Watzke möchte Schalke in der Tabelle noch abfangen. Hier findet ihr alle News, Gerüchte und Personalmeldungen über den BVB.

Roman Weidenfeller hat vor seinem Abschiedsspiel "mulmiges Gefühl"

"Es ist ein mulmiges Gefühl, weil ich genau weiß, dass es mein letztes Heimspiel als aktiver Spieler wird", sagte Weidenfeller in einem Interview mit der WAZ. Zwar würde sich der 37-Jährige über einen Einsatz freuen, "aber es muss klar sein, dass für die Tabellensituation keine Gefahr besteht."

Besonders der Abschied von der Südtribüne würde Weidenfeller glücklich machen: "Das wäre ein Traum. Und wenn es die Möglichkeit gibt, wird der Trainer das bestimmt arrangieren."

Die Qualifikation für die Champions League "wäre ein versöhnliches Ende" von einer Saison, die viele Höhen und Tiefen hatte. Grund dafür sei gewesen, dass nach der Siegesserie zu Beginn der Saison irgendwann der Glaube an die eigene Stärke verloren gegangen sei. "Das führte dazu, dass wir ängstlich Fußball gespielt und in eine Negativspirale gerutscht sind", erklärte Weidenfeller.

BVB offenbar an Chelseas Bakayoko interessiert

Der französische Mittelfeldspieler Tiemoue Bakayoko soll angeblich bei Borussia Dortmund auf dem Zettel stehen. Englischen Medienberichten zufolge könnte Bakayoko im Sommer zum BVB wechseln, auch wenn er vermutlich um die 40 Millionen Euro kosten wird.

Bei Chelsea konnte Bakayoko in der aktuellen Saison nicht überzeugen und soll verkauft werden. Bei den Blues steht er noch bis 2022 unter Vertrag.

© getty

Leistungsdaten von Tiemoue Bakayoko 2017/18

Wettbewerb Spiele Tore Vorlagen Premier League 27 2 2 Champions League 5 1 1 FA Cup 4 0 0 EFL Cup 4 0 0

BVB: Watzke mit Kampfansage an Schalke

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hat sich im vereinseigenen Format "BVBtotal!" zu den Zielen der restlichen Bundesliga-Saison geäußert. Die Qualifikation für die Champions-League solle lediglich "der erste Schritt" sein, danach wolle man dann schauen, "ob wir nicht noch Vizemeister werden können." Aktuell steht der FC Schalke 04 an Position zwei, hat zwei Spieltage vor Schluss zwei Punkte mehr auf dem Konto als der BVB.

Großen Anteil an der aktuellen Situation habe laut Watzke der aktuelle Trainer Peter Stöger: "Dass es nach dem Trainerwechsel von Platz acht so nach oben gegangen ist, ist ein großer Verdienst des Trainers. Er hat die Mannschaft wieder stabilisiert. Das ist positiv."

Das Abschneiden in den internationalen Wettbewerben war dieses Jahr hingegen "schlecht, das muss man einfach so sagen." In der Champions League reichten zwei Punkte aus sechs Spielen gerade so zum dritten Platz, in der EuroLeague schied man dann bereits im Achtelfinale gegen RB Salzburg aus.