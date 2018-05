BVB-News und Gerüchte: Stöger gibt Weidenfeller Einsatzgarantie in der Bundesliga

Matchroom Boxing Sa 05.05. Haye vs. Bellew: Die Revanche im Hass-Duell Copa Libertadores Nacional -

Santos J1 League Kobe -

FC Tokyo Cup Fenerbahce -

Besiktas 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Amiens -

PSG Premier League Brighton -

Man United Primera División FC Sevilla -

Real Sociedad A-League Newcastle -

Melbourne Victory Primera División Girona -

Eibar Premier League Stoke -

Crystal Palace CSL Guangzhou R&F -

Shanghai Shenhua Premier League Lok Moskau -

Zenit Premier League West Bromwich -

Tottenham Primera División Bilbao -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Hellas Verona Premier League Everton -

Southampton Primera División Celta Vigo -

La Coruna Super Liga Roter Stern -

Spartak Premier League Leicester -

West Ham (DELAYED) Primera División Villarreal -

Valencia Serie A Juventus -

Bologna Primeira Liga Sporting -

Benfica Premier League Bournemouth -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Newcastle (Delayed) J1 League Hiroshima -

Kobe Primera División Málaga -

Alavés Serie A Udinese -

Inter Mailand Premiership Hearts -

Celtic Championship Birmingham -

Fulham Eredivisie PSV -

Groningen Premier League Man City -

Huddersfield First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 St. Etienne -

Bordeaux Serie A Lazio -

Atalanta Serie A SPAL -

Benevento Serie A Chievo Verona -

Crotone Serie A CFC Genua -

Florenz Serie A Neapel -

FC Turin Superliga FC Kopenhagen -

Bröndby Primera División Atletico Madrid -

Espanyol Ligue 1 Lyon -

Troyes Ligue 1 Caen -

Monaco Ligue 1 Dijon -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Angers Ligue 1 Nantes -

Montpellier Ligue 1 Rennes -

Straßburg Ligue 1 Toulouse -

Lille Premier League Chelsea -

Liverpool Serie B Cesena -

Parma Serie A Sassuolo -

Sampdoria Primera División Las Palmas -

Getafe Premier League Arsenal -

Burnley (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Real Madrid Serie A Cagliari -

AS Rom Ligue 1 Marseille -

Nizza Primeira Liga FC Porto -

Feirense Primera División Leganes -

Levante 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premiership Aberdeen -

Rangers Premier League Swansea -

Southampton Coupe de France Les Herbiers -

PSG Cup Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División FC Barcelona -

Villarreal Premier League Chelsea -

Huddersfield Coppa Italia Juventus -

AC Mailand Primera División FC Sevilla -

Real Madrid Premier League Leicester -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Newcastle (Delayed) Premier League Man City -

Brighton (Delayed) DBU Pokalen Silkeborg -

Bröndby First Division A Charleroi -

Brügge Premier League West Ham -

Man United CSL Beijing Guoan -

Guangzhou R&F J2 League FC Yokohama -

Kumamoto J1 League Iwata -

Kobe Ligue 1 Amiens -

Metz Ligue 1 Angers -

Nantes Ligue 1 Bordeaux -

Toulouse Ligue 1 Guingamp -

Marseille Ligue 1 Lille -

Dijon Ligue 1 Montpellier -

Troyes Ligue 1 Nizza -

Caen Ligue 1 PSG -

Rennes Ligue 1 Straßburg -

Lyon Premiership Celtic -

Aberdeen First Division A Lüttich -

Brügge Premier League Newcastle -

Chelsea (DELAYED) Premier League West Ham -

Everton (DELAYED) Premier League Swansea -

Stoke (DELAYED) Premier League Southampton -

Man City (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Arsenal (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Bromwich (Delayed) Premier League Liverpool -

Brighton (DELAYED) Premier League Man United -

Watford (Delayed) Premier League Tottenham -

Leicester (Delayed) Premier League Burnley -

Bournemouth (Delayed)

Roman Weidenfeller bekommt von Peter Stöger ein 'Abschiedsspiel' in der Bundesliga geschenkt. Marco Reus und Jadon Sancho fehlen im Training und der BVB ist offenbar an einem argentinischen Innenverteidiger interessiert. Hier findet ihr alle News, Gerüchte und Personalmeldungen zu Borussia Dortmund.

BVB-Coach Peter Stöger gibt Weidenfeller Einsatzgarantie in der Bundesliga

Roman Weidenfeller hängt nach der Saison die Handschuhe an den Nagel, vorher bekommt der 37-Jährige von Peter Stöger aber noch ein "Abschiedsspiel" in der Bundesliga geschenkt. "Das hat er sich verdient", wird Stöger vom kicker zitiert. Ob es sich dabei um das Heimspiel gegen Mainz oder das Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim handeln wird, bleibt allerdings offen.

Weidenfeller feierte bei Borussia Dortmund 2011 und 2012 als Stammtorhüter die Meisterschaft. 2015 wurde er von Roman Bürki verdrängt, blieb dem BVB aber treu.

BVB: Marco Reus und Jadon Sancho fehlen beim Vormittags-Training

Nationalspieler Marco Reus musste bei der öffentlichen Trainingseinheit von Borussia Dortmund am Dienstag aussetzen. Nach Angaben von Trainer Stöger hatte Reus gegen Werder Bremen einen Schlag abbekommen. Der Einsatz am Samstag gegen den 1. FSV Mainz 05 soll allerdings nicht in Gefahr sein.

Neben Marco Reus fehlte auch Jadon Sancho auf dem Trainingsplatz. Der 18-Jährige hat laut Stöger mit leichten muskulären Problemen zu kämpfen. Sein Einsatz gegen Mainz sei jedoch ebenfalls nicht gefährdet.

BVB offenbar an argentinischem Innenverteidiger Meza interessiert

Wie der argentinische Sender Fox News berichtet, hat Borussia Dortmund ein Auge auf Innenverteidiger Maximilano Meza geworfen. Der 26-Jährige steht aktuell beim argentinischen Erstligisten CA Independiente unter Vertrag.

Mezas Vertrag läuft zwar noch bis 2020, laut Medienberichten soll dieser aber eine Ausstiegsklausel über 16,5 Millionen Euro beinhalten. Neben dem BVB soll unter anderem Inter Mailand Interesse haben. Meza ist aktuell zwar mit einem Muskelfaserriss außer Gefecht gesetzt, wurde aufgrund der starken Leistungen in dieser Saison aber schon für die argentinische Nationalmannschaft nominiert und darf auf die Teilnahme an der WM in Russland hoffen.

Leistungsdaten von Maximilano Meza 2017/18