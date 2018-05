BVB-Boss Hans-Joachim Watzke: FC Bayern München ist nie wieder einzuholen

Championship Live Derby County -

Fulham Ligue 1 Live Guingamp -

Marseille J2 League FC Yokohama -

Kumamoto J1 League Kashiwa -

Kawasaki League One Scunthorpe -

Rotherham Serie B Parma -

Bari League Two Lincoln -

Exeter Primera División Real Sociedad -

Leganes Serie A Benevento -

CFC Genua Championship Middlesbrough -

Aston Villa Primera División Girona -

Valencia Primera División Alaves -

Bilbao Primera División La Coruna -

Villarreal Primera División Getafe -

Atletico Madrid Primera División Real Betis -

FC Sevilla Primera División Eibar -

Las Palmas League Two Coventry -

Notts County Primera División Real Madrid -

Celta Vigo Serie A Inter Mailand -

Sassuolo Ligue 1 Amiens -

Metz Ligue 1 Angers -

Nantes Ligue 1 Bordeaux -

Toulouse Ligue 1 Lille -

Dijon Ligue 1 Monaco -

St. Etienne Ligue 1 Montpellier -

Troyes Ligue 1 Nizza -

Caen Ligue 1 PSG -

Rennes Ligue 1 Straßburg -

Lyon Premier League Spartak Moskau -

Dinamo Moskau Premiership Celtic -

Aberdeen Serie A Florenz -

Cagliari Serie A Bologna -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Lazio Serie A FC Turin -

SPAL Serie A Hellas Verona -

Udinese Premier League DAZN-Konferenz: Premier League -

38. Spieltag Primera División Espanyol -

Malaga First Division A Lüttich -

Brügge Premier League Newcastle -

Chelsea (DELAYED) Serie A Atalanta -

AC Mailand 2. Bundesliga Abstiegs-Konferenz: 2. Bundesliga (Highlights) League One Shrewsbury -

Charlton Premier League West Ham -

Everton (DELAYED) Primera División Levante -

FC Barcelona Serie A AS Rom -

Juventus Serie A Sampdoria -

Neapel Premier League Swansea -

Stoke (DELAYED) Premier League Southampton -

Man City (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Arsenal (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Bromwich (Delayed) Premier League Liverpool -

Brighton (DELAYED) Premier League Man United -

Watford (Delayed) Premier League Tottenham -

Leicester (Delayed) Premier League Burnley -

Bournemouth (Delayed) 1. HNL NK Rudes -

Dinamo Zagreb Superliga Bröndby -

Midtjylland Championship Fulham -

Derby County Championship Aston Villa -

Middlesbrough League One Rotherham -

Scunthorpe League Two Exeter -

Lincoln Copa Libertadores Penarol -

Strongest J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy Superliga Horsens -

Bröndby Serie B Frosinone -

Foggia League Two Notts County -

Coventry Primera División Celta Vigo -

Levante Primera División FC Sevilla -

Alaves Primera División Malaga -

Getafe Primera División Las Palmas -

Girona Primera División Leganes -

Real Betis Primera División Villarreal -

Real Madrid Serie A CFC Genua -

FC Turin Ligue 1 Caen -

PSG Ligue 1 Dijon -

Angers Ligue 1 Lyon -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Amiens Ligue 1 Metz -

Bordeaux Ligue 1 Nantes -

Straßburg Ligue 1 Rennes -

Montpellier Ligue 1 St. Etienne -

Lille Ligue 1 Toulouse -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Monaco J1 League Hiroshima -

Cerezo Cosaka Primera División Valencia -

La Coruna Primera División Bilbao -

Espanyol First Division A Brügge -

Gent Serie A Cagliari -

Atalanta Serie A Chievo -

Benevento Serie A AC Mailand -

Florenz Serie A Juventus -

Hellas Verona Serie A SPAL -

Sampdoria Primera División Atletico Madrid -

Eibar Primera División Barcelona -

Real Sociedad Serie A Sassuolo -

AS Rom Copa Libertadores Cruzeiro -

Racing Allsvenskan Häcken -

AIK

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sagt voraus, dass Borussia Dortmund nie mehr eine Chance gegen die Dominanz des FC Bayern haben wird. Nur "gravierende Fehler" könnten die Unterschiede im Gehaltsetat ausgleichen.

Im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung erteilte Watzke somit der Hoffnung der Fans auf mehr Spannung in der Liga eine klare Absage: "Selbst wenn es uns gelänge, mal wieder zwei, drei herausragende Spieler aufzubauen, mit denen wir sie gefährden würden: Dann würden die Bayern sie mit ihren finanziellen Möglichkeiten wahrscheinlich schnell bei uns herauskaufen."

Selbiges tat der FCB unter anderem bei Robert Lewandowski, Mats Hummels und Mario Götze. Eine Strategie, die aus Sicht Watzkes allerdings legitim sei.

Die Strahlkraft des BVB als Verein und als Marke sei darüber hinaus zwar weiterhin sehr groß, "aber das heißt nicht, dass wir in absehbarer Zeit an den Bayern wieder mal vorbeikommen könnten", so Watzke. Der entscheidende Grund dafür liege in den gravierenden Unterschieden im Gehaltsetat.

"2011 und 2012, als wir letztmals die Bayern hinter uns lassen konnten, hatten wir etwa 40 Millionen Gehaltsetat und die Bayern etwa 80 Millionen, also das Doppelte. Heute haben die Bayern immer noch das Doppelte. Wir haben jetzt 110, die Bayern schätze ich auf 220. Das sagt doch alles", teilte der BVB-Boss mit.

Nur "gravierende Fehler" könnten das ausgleichen, doch Watzke sei sich sicher, dass das nicht in dem Umfang passieren, so dass es reichen könnte, den Rekordmeister mal wieder einzuholen.

BVB und FC Bayern: Punkte in der BL-Tabelle

Saison Punkte FC Bayern München Punkte Borussia Dortmund 2011/12 73 81 2012/13 91 66 2013/14 90 71 2014/15 79 46 2015/16 88 78 2016/17 82 64 2017/18* 84 55

*erst 33 von 34 Spieltagen gespielt.