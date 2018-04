Videobeweis in der Halbzeit in Mainz: SC Freiburg verzichtet auf Einspruch

Fed Cup Women National Team Sa 21.04. Halbfinale! Kerber, Görges und Co. gegen Tschechien 1. HNL Dinamo Zagreb -

Der SC Freiburg wird nach der umstrittenen Elfmeterentscheidung per Videobeweis im Montagsspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 (0:2) auf einen Einspruch verzichten.

In einer Stellungnahme auf der Homepage des Klubs heißt es, das man "nach reiflicher Überlegung" dafür entschieden habe, "keinen Einspruch gegen die Spielwertung einzulegen, um die volle Konzentration auf die kommenden wichtigen Spiele richten zu können."

Der Sport-Club ist nach der Niederlage in Mainz auf Relegationsplatz 16 abgerutscht und trifft an den kommenden beiden Spieltagen auf die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf Hamburg und Köln.

Das Restprogramm des SC Freiburg

Spieltag Heim/Auswärts Datum Anstoß Gegner 31 Auswärts 21.04. 15.30 Uhr Hamburg 32 Heim 28.04. 15.30 Uhr Köln 33 Auswärts 05.05. 15.30 Uhr M'gladbach 34 Heim 12.05. 15.30 Uhr Augsburg

SC Freiburg sieht Entscheidung nicht im "Sinne des Fußballs"

Die Freiburger brachten aber auch ihren Ärger über die Entscheidung, den Handelfmeter nach Ende der ersten Halbzeit noch zu geben, zum Ausdruck.

"Die Art und Weise, wie am Montag per Videoassistent (VA) ins Spiel eingegriffen wurde, war extrem unglücklich. Dass Spieler einer Mannschaft nach dem Halbzeitpfiff aus der Kabine wieder aufs Spiel zurück beordert werden kann nicht im Sinne des Fußballs sein", hieß es in der Stellungnahme.

SC Freiburg kritisiert den DFB

Der rechtliche Rahmen der Entscheidung sei zudem "unpräzise, intransparent und in Teilen unbekannt". Der SC Freiburg sieht deshalb dringenden Handlungsbedarf: "Die Bundesliga darf kein Experimentierfeld sein, der Einsatz des VA und seine Rahmenbedingungen kein rechtsfreier Raum."

Darüber hinaus hält der Klub die Erläuterungen des DFB in diesem Zusammenhang für unzureichend: "Gerade mit dem zeitlichen Abstand von einem Tag hätten wir uns diesbezüglich eine transparente, präzise und damit nachvollziehbare Erläuterung des DFB gewünscht."

Die Stellungnahme des SC Freiburg im Wortlaut

Nach reiflicher Überlegung hat sich der SC Freiburg dazu entschieden, keinen Einspruch gegen die Spielwertung einzulegen, um die volle Konzentration auf die kommenden wichtigen Spiele richten zu können.