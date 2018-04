VfL Wolfsburg und Sportdirektor Olaf Rebbe beenden Zusammenarbeit

First Division A Live Genk -

Brügge Championship Live Fulham -

Sunderland Ligue 1 Live Montpellier -

St. Etienne Primera División Live Levante -

FC Sevilla J1 League Kobe -

Kawasaki A-League FC Sydney -

Melbourne Victory Primera División Espanyol -

Las Palmas Premier League Liverpool -

Stoke CSL Guangzhou Evergrande -

Jiangsu Championship Aston Villa -

Derby County Premier League Huddersfield -

Everton Primera División Real Sociedad -

Bilbao 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Ligue 1 Lyon -

Nantes Serie A AS Rom -

Chievo Verona Championship Middlesbrough -

Millwall Premier League Swansea -

Chelsea Primera División Real Madrid -

Leganes Primeira Liga Benfica -

Tondela Ligue 1 Bordeaux -

Dijon Ligue 1 Lille -

Metz Ligue 1 Monaco -

Amiens Ligue 1 Straßburg -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Caen Premier League Crystal Palace -

Leicester (Delayed) Primera División Villarreal -

Celta Vigo Serie A Inter Mailand -

Juventus Premier League Southampton -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Newcastle -

West Bromwich (Delayed) Premier League Burnley -

Brighton (Delayed) Primera División Getafe -

Girona Serie A Crotone -

Sassuolo Premiership Celtic -

Rangers Eredivisie Feyenoord -

Sparta Ligue 1 Rennes -

Toulouse Serie A Sampdoria -

Cagliari Serie A Atalanta -

CFC Genua Serie A Bologna -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

SPAL Serie A Benevento -

Udinese Premier League West Ham -

Man City Superliga Gimnasia -

Boca Juniors Super Liga Napredak -

Roter Stern Primera División Alaves -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

Marseille Premier League Man United -

Arsenal Superliga Bröndby -

Nordsjälland Serie A Florenz -

Neapel Primera División Valencia -

Eibar Primeira Liga Maritimo -

FC Porto Primera División La Coruna -

FC Barcelona Serie A FC Turin -

Lazio Ligue 1 PSG -

Guingamp Premier League FK Krasnodar -

Lok Moskau Serie B Palermo -

Bari Premier League Tottenham -

Watford Primera División Real Betis -

Malaga Copa Libertadores Nacional -

Santos J1 League Kobe -

FC Tokyo 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Amiens -

PSG Premier League Brighton -

Man United Primera División FC Sevilla -

Real Sociedad Primera División Girona -

Eibar Premier League Stoke -

Crystal Palace CSL Guangzhou R&F -

Shanghai Shenhua Premier League Lok Moskau -

Zenit Premier League West Bromwich -

Tottenham Primera División Bilbao -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Hellas Verona Premier League Everton -

Southampton Primera División Celta Vigo -

La Coruna Premier League Leicester -

West Ham (DELAYED) Primera División Villarreal -

Valencia Serie A Juventus -

Bologna Primeira Liga Sporting -

Benfica Premier League Bournemouth -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Newcastle (Delayed) J1 League Hiroshima -

Kobe Primera División Málaga -

Alavés Serie A Udinese -

Inter Mailand Premiership Hearts -

Celtic Eredivisie PSV -

Groningen Premier League Man City -

Huddersfield First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 St. Etienne -

Bordeaux Serie A Lazio -

Atalanta Serie A SPAL -

Benevento Serie A Chievo Verona -

Crotone Serie A CFC Genua -

Florenz Serie A Neapel -

FC Turin Superliga FC Kopenhagen -

Bröndby Primera División Atletico Madrid -

Espanyol Ligue 1 Lyon -

Troyes Ligue 1 Caen -

Monaco Ligue 1 Dijon -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Angers Ligue 1 Nantes -

Montpellier Ligue 1 Rennes -

Straßburg Ligue 1 Toulouse -

Lille Premier League Chelsea -

Liverpool Serie B Cesena -

Parma Serie A Sassuolo -

Sampdoria Primera División Las Palmas -

Getafe Premier League Arsenal -

Burnley (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Real Madrid Serie A Cagliari -

AS Rom Ligue 1 Marseille -

Nizza Primeira Liga FC Porto -

Feirense Primera División Leganes -

Levante 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premiership Aberdeen -

Rangers Premier League Swansea -

Southampton Coupe de France Les Herbiers -

PSG Primera División Barcelona -

Villarreal Premier League Chelsea -

Huddersfield Coppa Italia Juventus -

AC Mailand Primera División Sevilla -

Real Madrid Premier League Leicester -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Newcastle Premier League Man City -

Brighton (Delayed) First Division A Charleroi -

Brügge Premier League West Ham -

Man United

Der VfL Wolfsburg und Sportdirektor Olaf Rebbe haben ihre Zusammenarbeit beendet. Das bestätigten die Wölfe am Freitagabend. Die Trennung erfolgt am 30. Juni 2018, Rebbe wird jedoch mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben freigestellt.

"Wir bedanken uns bei Olaf Rebbe für die überaus vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit in den vergangenen fünf Jahren. Olaf Rebbe übernahm den Posten des Sportdirektors beim VfL Wolfsburg im Dezember 2016 in einer sehr schwierigen Phase. Mit ihm gelang uns in einer intensiven Rückrunde im Mai 2017 der Klassenerhalt", wird Wolfgang Hotze, der Sprecher der Geschäftsführung, auf der Klub-Website zitiert.

Geschäftsführer Dr. Tim Schumacher betonte, Rebbe habe den Umbruch beim VfL erfolgreich vorangetrieben. "Er hat in seiner Zeit als Sportdirektor neue Nachwuchs-Strukturen geschaffen und das Konzept der VfL-Fußball.Akademie umgesetzt", so Schumacher.

Rebbe bedankte sich für "eine intensive Zeit", ihm sei der Klub in den über fünf Jahren "sehr ans Herz gewachsen".

Wechsel von Hannovers Sportdirektor Horst Heldt zu Wolfsburg geplatzt

Nur wenige Stunden zuvor äußerte sich Hannover-Präsident Martin Kind zum geplatzten Wechsel von 96-Sportdirektor Horst Heldt zum VfL Wolfsburg. "Es konnte keine Verständigung im Hinblick auf einen Wechsel zum VfL Wolfsburg erzielt werden", sagte Kind gegenüber Sport1.

Es war bereits das zweite Veto von Kind gegen einen Wechsel Heldts, der bereits im Winter als Nachfolger von Jörg Schmadtke beim 1. FC Köln gehandelt wurde. Heldt habe die Entscheidung Kinds "professionell" aufgenommen.

Im Vorfeld des Freitagsspiels von Hannover 96 bei der TSG 1899 Hoffenheim wollte sich Heldt nicht zu den Ereignissen äußern.

Kind weiß um das verloren gegangene Vertrauen und sagte gegenüber Sky Sport News HD: "Jetzt muss zum einen sehr zielgerichtet und professionell gearbeitet werden und darüber hinaus natürlich schrittweise wieder Vertrauen erarbeitet werden."