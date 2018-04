Roman Weidenfeller über den BVB: "Zu viele Einzelinteressen"

NBA Sa 14.04. Endlich Playoffs: Verfolge deine Stars live Ligue 1 Angers -

Roman Weidenfeller hat deutliche Worte im Auf- und Ab des BVB gefunden. Der Torhüter von Borussia Dortmund blickt im kicker kritisch zurück auf die vergangenen Wochen und Monate unter Thomas Tuchel, Peter Bosz und Peter Stöger.

"Ich hatte, um ehrlich zu sein, manchmal das Gefühl, dass es zu viele Einzelinteressen gab - und nicht diesen unbedingten Willen, zuerst den gemeinsamen Plan umzusetzen", sagte Weidenfeller. Der Torwart geht mit Saisonende in Rente, will aber zuvor noch einen versönlichen Saisonabschluss.

Zuvor wurde er aber in seiner Rolle als Führungsspieler deutlich: "Der Eindruck, dass wir uns an die eigene Nase fassen müssen, täuscht nicht. Wir müssen uns selbstkritisch hinterfragen, ob wir alles für die Mannschaft und den Verein, für den wir spielen dürfen, geben."

Weidenfeller kritisiert Mentalität beim BVB

Weidenfeller deutete durchaus an, dass die Borussia in den letzten Monaten ein Mentalitäts-Problem hatte. "Darüber habe ich mir viele Gedanken gemacht. Vielleicht reden wir hier auch über ein allgemeines Generationsproblem. Und/oder über den Irrglauben, dass auch 50 Prozent manchmal ausreichen. Die Gründe sind sicher vielschichtig", meinte er.

Das könnte auch seinen Ursprung im Umfeld haben, sagte Weidenfeller: "Die Mannschaft hatte zu keinem Zeitpunkt der Saison die Möglichkeit, in Ruhe zu arbeiten. Es gab mannschaftsintern immer so viel zu besprechen und aufzuarbeiten, das hat einfach viel kostbare Zeit in Anspruch genommen."

Dortmund will Wiedergutmachung gegen Schalke

Mit dem Derby gegen den FC Schalke 04 (So., 15.30 Uhr im LIVETICKER) könnte viel Kredit von den Fans zurückgewonnen werden. Es ist "viel drin" im Ruhrpott-Derby: "Der Reiz ergibt sich aus der Tabellenkonstellation und den üblichen Emotionen rund um dieses Aufeinandertreffen."

Letztlich geht es um Rang zwei und das Sichern der Champions League. Nach dem 4:4 erwartet Weidenfeller ein ruhigeres Spiel: "Wir sollten uns auf ein sehr durchdachtes, taktisches Spiel mit einem zumindest weniger hohen Unterhaltungswert als vor fünf Monaten einstellen."