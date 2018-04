Max Meyer über seine Lage beim FC Schalke 04: "Es fühlt sich wie Mobbing an"

Premier League FK Krasnodar -

Max Meyer hat sich nach einem undurchsichtigen Wochenende beim FC Schalke 04 mit harter Kritik an Christian Heidel und Clemens Tönnies zu Wort gemeldet. Der Mittelfeldspieler erklärte in der Bild, warum er den Verein im Sommer verlassen wird.

"Mir ging es nie ums Geld, sonst hätte ich ja das zweite verbesserte Angebot angenommen", sagte Meyer. Er fügte an: "Ich wollte einfach nicht mehr bei Schalke bleiben und unter Herrn Heidel arbeiten. In letzter Zeit fühlt sich das für mich alles nur noch wie Mobbing an."

Der 22-Jährige besitzt einen auslaufenden Vertrag auf Schalke, Einigung über eine Verlängerung konnte nicht erzielt werden. Am 32. Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach wurde Meyer von Trainer Tedesco nicht für den Kader nominiert. Offiziell aufgrund einer Verletzung.

Meyer widerspricht Trainer Tedesco

Diese bestritt Meyer: "Ich war nicht verletzt. Das sagte ich am Donnerstag dem Trainer. Er meinte vorm Training, ich solle drin bleiben und bis Montag mit dem Training warten. Ich hätte seit Donnerstag zur Verfügung gestanden."

Der Spieler vermutet eine Reduzierung seiner Einsatzzeiten aufgrund der Vertragssituation: "Für mich stellt sich die Situation so dar, dass mir Herr Heidel vom ersten Tag an gesagt hat, ich könne gehen. Das, was war, würde nicht zählen. Die Nationalelf schon gar nicht. Dann meinte er noch, dass ich nicht mehr viel spielen würde. Ich war nicht mehr erwünscht."

Heidel wollte Meyer verkaufen

Meyer erklärte weiter: "Ich sollte verkauft werden. Als ich da nicht mitgemacht habe, sollte ich verlängern. Das habe ich nicht. Dann kam Trainer Tedesco und sagte, dass er mir keine Hoffnung auf viel Spielzeit macht. Ich kam mir wie ein Getriebener vor."

Wohin es den ablösefreien Spieler nun im Sommer zieht, ist unklar. Der Kicker brachte die TSG 1899 Hoffenheim ins Gespräch, dort verweilte Meyer am Wochenende auch im Stadion. Er widersprach jedoch: "Ich habe mich mit meinem Manager Roger Wittmann getroffen, um mit ihm über meine Situation auf Schalke zu diskutieren."

© getty

Leistungsdaten von Max Meyer 2017/18