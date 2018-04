Felix Magath holt zum Rundumschlag gegen den HSV aus

Superliga Independiente -

Felix Magath hat zum Rundumschlag gegen den Hamburger SV ausgeholt. Der 64-Jährige kritisierte Spieler und Vereinsführung des abstiegsbedrohten Bundesliga-Dinos. Auch den aktuellen Trainer Christian Titz sieht Magath nicht als Heilsbringer.

Wer "mittlerweile unter der Bezeichnung 'HSVer' für den Verein tätig ist, da würde ich diese Bezeichnung nicht verwenden", sagte Magath gegenüber dem NDR Sportclub und NDR 90,3.

Die Klub-Ikone, die über 360 Spiele für den HSV absolviert hat, habe "schon lange keinen mehr gesehen, der etwas für den HSV gemacht hat". Das träfe sowohl auf die Vereinsführung als auch auf Spieler zu: "Als ich 1976 zum HSV kam, spielten dort etwa 20 Spieler, die darauf stolz waren. Dieser bedingungslose Einsatz für den HSV ist schon lange nicht mehr zu sehen."

Die Profis würden jedoch viel zu selten zur Rechenschaft gezogen werden. "Seit 20 Jahren sind es nur die Trainer, die jedes Jahr drei, viermal gewechselt werden, wenn es geht", sagte Magath. Dies sei jedoch nicht immer der richtige Weg: "Es wird überhaupt nicht darüber gesprochen, dass ständig Geld verschleudert wird für eigenes Unvermögen. Die Verantwortung dafür trägt niemand", sagte Magath.

Felix Magath wenig begeistert von Trainer Christian Titz

In dieser Spielzeit standen beim HSV mit Markus Gisdol, Bernd Hollerbach und nun Christian Titz drei verschiedene Trainer an der Seitenlinie. Unter Letzterem war in den vergangenen Wochen zumindest spielerisch eine deutliche Verbesserung spürbar, auch die Fans scheinen zufrieden mit Titz.

Magath sieht den 47-Jährigen allerdings kritischer: "Ich kann die Qualität seiner Arbeit nicht wirklich beurteilen. Aber nach dem, was ich bisher gehört habe, ist es auch wieder so, dass Herr Titz vom HSV lebt und nicht der HSV vom Herrn Titz."

Die vielen Trainerwechsel und Unstimmigkeiten auf Führungsebene hätten den HSV in ein schlechtes Licht gerückt. "Wie sich der HSV seit Monaten und Jahren dargestellt, da kann man als Fan nur noch sagen, 'das wird nix mehr'. Und es ist leider auch nicht abzusehen, dass sich das irgendwann nochmal ändert", erklärte Magath.

Von Pagelsdorf bis Titz: alle HSV-Trainer seit dem Millenium © getty 1/24 Frank Pagelsdorf war von 1997 bis 2001 Trainer in Hamburg. 51 Siege, 46 Remis und 45 Niederlagen standen in der Liga am Ende zu Buche © getty 2/24 Sportdirektor Holger Hieronymus (r.) wurde als Interims-Trainer eingesetzt. Unter ihm gab es ein Remis und eine Niederlage - nach zwei Wochen kam dann der neue Trainer © getty 3/24 Kurt Jara übernahm das Ruder! Von 2001 bis 2003 leitete er die Geschicke des HSV, obwohl das teilweise zum Haare raufen war © getty 4/24 "Was für eine ..." tolle Zeit war das mit Klaus Toppmöller. 14 Siege, 5 Remis und 14 Niederlagen - und nach einem Jahr durfte er, auch dank Robert Hoyzer, wieder gehen © getty 5/24 Amateur-Trainer Thomas Doll übernahm die Profis. In der Saison 2005/06 gewann er den UI-Cup und wurde Dritter in der Liga. Im Februar 2007 wurde er entlassen © getty 6/24 Huub Stevens führte den HSV in den UEFA-Pokal. Sein Vertrag lief bis zum Ende der Saison 2007/08, wo in seinem letzten Spiel der KSC mit 7:0 abgeschossen wurde © getty 7/24 Mit Martin Jol kam der nächste Niederländer. Obwohl sein Vertrag bis 2010 lief, verließ Jol den Verein bereits nach einem Jahr in Richtung Amsterdam. Die Suche ging wieder los © getty 8/24 Bruno Labbadia wurde gefunden. Er machte es wie zuvor in Leverkusen: Hinrunde top, Rückrunde flop. Drei Tage vor Ende der Saison musste er dran glauben © getty 9/24 Man wurde kreativ beim HSV: Für Labbadia übernahm sein Techniktrainer interimsweise. Ricardo Moniz blieb mit einem Sieg und einem Unentschieden in der Liga ungeschlagen © getty 10/24 2010 übernahmen dann Armin Veh das Kommando. Nach einem Jahr voller Querelen und Chaos schmiss er jedoch selbst hin und machte von seiner Kündigungsoption gebrauch © getty 11/24 Co-Trainer Michael Oenning wurde zum Cheftrainer befördert. Ein Sieg, sechs Remis und sieben Niederlagen ergeben die schlechteste Trainerbilanz der Vereinsgeschichte © getty 12/24 Am 20. September 2011 übernahm Amateur-Coach Rodolfo Esteban Cardoso interimsweise die Zügel © getty 13/24 Frank Arnesen war im Oktober 2011 für ganze sechs Tage der sportliche Leiter des HSV. Der eigentliche Sportchef führte die Hanseaten im Spiel gegen Freiburg zu einem 2:1-Sieg © getty 14/24 17. Oktober 2011: Ex-Bayern Spieler Thorsten Fink übernimmt beim HSV. Knapp zwei Jahre später, am 17. September 2013 wird er entlassen © getty 15/24 Auf Fink folgte erneut Rodolfo Esteban Cardoso, der am 17. September 2013 zusammen mit Otto Addo interimsweise bis zum 24. September übernahm © getty 16/24 Der Nächste, bitte! Bert van Marwijk durfte sich ab dem 25. September probieren. Lange hielt sich der Niederländer aber nicht. Am 15. Februar 2014 war schon wieder Schluss © getty 17/24 Mit Mirko Slomka, der am 17. Februar 2014 auf der HSV-Bank Platz nahm, sollte alles besser werden. Doch auch er hielt sich nur ein gutes halbes Jahr (15. September 2014) © getty 18/24 Und so gab's die Beförderung: Nach einem starken Saisonstart mit der U 23 überahm Joe Zinnbauer am 16. September den Posten von Slomka © getty 19/24 Paukenschlag! Mit Peter Knäbel übernimmt der eigentliche "Direktor Profifußball" an der Seitenlinie. In seinen zwei Spielen hagelt es zwei Niederlagen und 0:6 Tore © getty 20/24 Überraschend kam statt Tuchel Bruno Labbadia zurück zum HSV. Er löste Peter Knäbel ab. Vier Trainer in einer Saison, damit stellen die Rothosen den VfB-Rekord ein. Am 25. September 2016 wird Labbadia nach einem Fehlstart in der Liga beurlaubt © getty 21/24 Einen Tag später stellt sich Markus Gisdol vor: "Der HSV ist ein Brett, ein wahnsinnig geiler Klub" © getty 22/24 Gisdol führt den HSV dank einer starken Rückrunde zum Klassenerhalt, muss aber knapp anderthalb Jahre nach seinem Amtsantritt gehen. Seine Buli-Bilanz: 48 Spiele, 14 Siege, 10 Remis, 24 Niederlagen © getty 23/24 Bernd Hollerbach sprang für Gisdol ein. Ganze sieben Wochen hielt es ihn auf der HSV-Trainerbank, was zu insgesamt drei Punkten reichen sollte. © getty 24/24 Der bisherige U21-Coach Christian Titz übernimmt nun das Zepter. Der 47-Jährige ist seit 2015 bei den Hamburgern tätig und soll vorerst bis Saisonende die Mannschaft leiten.

Felix Magath: HSV braucht keinen Abstieg

In der Öffentlichkeit wurde aus diesem Grund immer wieder diskutiert, ob ein Abstieg des HSV nicht einen willkommenen Neuanfang bedeuten könnte. Magath meint jedoch, der HSV hätte dazu schon nach den knappen Klassenerhalten in der jüngsten Vergangenheit Gelegenheit gehabt.

"Wenn ich daran denke, wie man sich nach den niveaulosen Relegationsspielen gegen den KSC gefeiert hat und feiern ließ, dann kann ich nur sagen, man hat schon seit Jahren die Dinge falsch analysiert. Und wenn man nicht richtig beurteilen kann, wo man im Verhältnis zu anderen steht, dann kann man nur falsche Entscheidungen treffen", sagte Magath.

Fußball-Deutschland, so Magath, habe seine Späße in den letzten Jahren nur noch mit und über den HSV gemacht: "Aber richtig ernst genommen wurde er nie. Und wie man heute sieht, auch zu Recht."