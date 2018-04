Bayer Leverkusen verpflichtet brasilianisches Top-Talent Paulinho von Vasco da Gama

NFL Draft Sa 28.04. Tag 2: Wird der Deutsch-Amerikaner gedraftet? First Division A Genk -

Bayer 04 Leverkusen hat zur kommenden Saison den brasilianischen Stürmer Paulinho verpflichtet. Der 17-Jährige wechselt vom brasilianischen Erstligisten Vasco da Gama im Sommer zum Werksklub. Paulinho unterzeichnete bei Bayer einen Vertrag bis 2023.

"Die Verpflichtung von Paulinho ist für uns ein Riesenerfolg", sagte Geschäftsführer Michael Schade. "Jonas Boldt hat den Spieler mit großem Verhandlungsgeschick überzeugt und ich freue mich, dass wir auch weiterhin unsere besondere brasilianische Tradition fortsetzen, für die Bayer 04 in Südamerika steht", betonte Sportdirektor Rudi Völler.

Paulinho gilt als eines der größten Talente in Brasilien. Als 16-Jähriger debütierte er in der ersten Liga. Der Offensivmann ist sowohl auf den Flügeln als auch als Zehner und Stoßstürmer einsetzbar. Anfang April erlitt er einen Armbruch und musste fortan pausieren.

"Wir gehen davon aus, dass Paulinho Mitte Juli wieder vollkommen genesen sein und dann topfit zu uns stoßen wird", sagte Leverkusen-Manager Boldt. "Der Junge hat uns mit seinen technischen Fähigkeiten, seiner Dynamik, Durchsetzungsfähigkeit und Torgefahr schnell überzeugt. Er ist trotz seiner jungen Jahre bereits sehr weit. Wir sind überzeugt, ihn schnell zu integrieren und freuen uns auf einen weiteren tollen Spieler im Bayer 04-Trikot."

Barsilianer bei Leverkusen: Lucio, Ze Roberto und Co.

Paulinho ist nicht der erste Brasilianer in Leverkusen. "Emerson, Lucio, Jorginho, Ze Roberto oder Juan waren fantastische Spieler, deren Weltkarrieren bei Bayer 04 begannen", erklärte der U20-Nationalspieler Brasiliens. "Der Verein hat in meiner Heimat einen großartigen Ruf, jeder kennt ihn als den Klub in Europa, bei dem viele Brasilianer glücklich geworden sind. Renato Augusto hat geweint, als er einst Leverkusen verließ."

Und Paulinho weiter: "Ich halte es für wichtig, den Schritt ins Ausland wohlüberlegt zu machen und habe deshalb einen Verein gewählt, der seriös arbeitet und dennoch große Ziele verfolgt. Mit Bayer 04 will ich ganz Europa kennenlernen, ich will Champions League spielen und mich weiter verbessern."

Paulinhos Leistungsdaten bei Vasco da Gama