Tippspiel, SPOX vs. User - 31. Spieltag: Der HSV ist immer noch der HSV

Bundesliga-Zeit, Tippspiel-Zeit! Ab diesem Jahr liefert sich die SPOX-Redaktion ein heißes Duell mit der Userschaft. Wer hat den besseren Riecher, wer hat die Bundesliga voll im Blick? Jeden Freitag stellt sich ein neuer User der Herausforderung und mit ein bisschen Glück gibt's einen hübschen Preis.

Regeln & Ablauf

Jeder erfolgreiche Spieltipp auf Sieg, Unentschieden oder Niederlage gibt einen Punkt. Wird zusätzlich die Tordifferenz richtig getroffen, gibt es einen weiteren Punkt (ausgenommen Unentschieden). Drei Punkte gibt es schließlich, wenn das Ergebnis zu 100 Prozent mit dem Tipp übereinstimmt. Schließlich werden die Punkte pro Spiel zusammengezählt. Der Duellant mit der höheren Punktezahl gewinnt. Jeden Montag erfolgt die Auflösung im RudB-Ticker. Bei einem Spieltagssieg des Users wird dieser per Mail über seinen Gewinn informiert.

SPOX-User: Botman

RB Leipzig - 1899 Hoffenheim 2:2

Die zuletzt schwächelnden Leipziger treffen auf den drittplatzierten der aktuellen Formtabelle. Ich erwarte ein Spiel mit offenem Visier, die offensiven Möglichkeiten besitzen beide Manschafften dafür. Letzten Endes werden die Punkte geteilt und das Zittern um die Europa League geht für beide weiter.

Hamburger SV - SC Freiburg 1:1

Rettet sich der HSV doch noch durch ein Wunder? Nein. Man geht zwar früh in Führung, ist aber immer noch der HSV und fängt sich in der Schlussphase den Ausgleich. Die Freiburger bleiben so ein heißer Kandidat auf den Relegationsplatz.

Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen 1:3

Das Schlüsselspiel um Platz 3 und ähnliche Vorraussetzungen. Der BVB, nach der Niederlage im Derby, und Leverkusen, nach dem Ausscheiden im DFB-Pokalhalbfinale, werden sich allerdings kein Duell auf Augenhöhe liefern. Die Werkself sollte sich dank ihrer spielerischen Klasse recht eindeutig durchsetzen. Besonders, wenn die Borussia wie im Derby verteidigt.

Borussia Mönchenegladbach - VfL Wolfsburg 2:0

Eintracht Frankfurt - Hertha BSC 2:0 Berlin

Hannover 96 - FC Bayern München 1:2

VfB Stuttgart - Werder Bremen 1:0

FC Augsburg - FSV Mainz 05 0:0

1. FC Köln - FC Schalke 04 1:2

RB Leipzig - 1899 Hoffenheim 2:1

Nach einem schwachen Winter macht Hoffe mächtig Druck auf die CL-Platzanwärter; seit sieben Spielen ist Nagelsmanns Mannschaft ungeschlagen (4 Siege). RBL schwächelt dagegen und scheint viel an Spritzigkeit in der Europa League eingebüßt zu haben. Jetzt gilt die Konzentration wieder voll der Bundesliga. Mit Ach und Krach gelingt die Revanche für die 0:4-Klatsche Anfang Dezember in Sinsheim.

Hamburger SV - SC Freiburg 2:1

Jann-Fiete Arp trifft nach 14 Einsätzen ohne Tor endlich wieder. Der HSV vertagt seinen ersten Abstieg um mindestens eine weitere Woche - und darf sogar wieder ein wenig von der Relegation träumen.

Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen 2:1

Auf und ab geht es beim BVB zuletzt bzw. schon die ganze Saison. Gegen Leverkusen gelingt (mal wieder) die Wende, was ja auch dringend notwendig ist im Hinblick auf die CL-Quali. Ohne Batshuayi rückt Schwarzgelb noch ein Stückchen enger zusammen und setzt sich hauchdünn durch, auch wenn die Werkself den hübscheren Fußball spielt.

Borussia Mönchenegladbach - VfL Wolfsburg 0:1

Eintracht Frankfurt - Hertha BSC 1:2

Hannover 96 - FC Bayern München 1:2

VfB Stuttgart - Werder Bremen 1:2

FC Augsburg - FSV Mainz 05 3:0

1. FC Köln - FC Schalke 04 0:0

Aktueller Stand: SPOX-User - SPOX-Redaktion 14:18

Hier geht's zum vergangenen Spieltag

Ihr wollt auch einmal gegen die Redaktion antreten und einen Preis absahnen? Dann schreibt uns via Mail unter community@spox.com oder wendet Euch an einen der Moderatoren!