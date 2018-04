Tippspiel, SPOX vs. User - 30. Spieltag: Der BVB macht's wie Patrick Star

NBA Sa 14.04. Endlich Playoffs: Verfolge deine Stars live Ligue 1 Live Angers -

Bundesliga-Zeit, Tippspiel-Zeit! Ab diesem Jahr liefert sich die SPOX-Redaktion ein heißes Duell mit der Userschaft. Wer hat den besseren Riecher, wer hat die Bundesliga voll im Blick? Jeden Freitag stellt sich ein neuer User der Herausforderung und mit ein bisschen Glück gibt's einen hübschen Preis.

Regeln & Ablauf

Jeder erfolgreiche Spieltipp auf Sieg, Unentschieden oder Niederlage gibt einen Punkt. Wird zusätzlich die Tordifferenz richtig getroffen, gibt es einen weiteren Punkt (ausgenommen Unentschieden). Drei Punkte gibt es schließlich, wenn das Ergebnis zu 100 Prozent mit dem Tipp übereinstimmt. Schließlich werden die Punkte pro Spiel zusammengezählt. Der Duellant mit der höheren Punktezahl gewinnt. Jeden Montag erfolgt die Auflösung im RudB-Ticker. Bei einem Spieltagssieg des Users wird dieser per Mail über seinen Gewinn informiert.

FC Schalke 04 - Borussia Dortmund 2:3

Das 174. Revierderby steht an. Schalke will an die zweite Halbzeit des bereits jetzt schon legendären 4:4 der Hinrunde anknüpfen, um Platz zwei in der Liga und, viel wichtiger, den Status als Nr. Eins im Pott zu zementieren. Dortmund brennt zusätzlich auf Wiedergutmachung für eine teils desolate Saison. Daher gewinnt die Borussia nach einem intensiven und dramatischen Schlagabtausch.

1899 Hoffenheim - Hamburger SV 2:1

Für Hamburg ist rechnerisch die Rettung noch möglich und Hoffenheim kämpft nach wie vor um das internationale Geschäft. Frankfurt und Leverkusen haben drei Punkte Vorsprung, von hinten drücken die Gladbacher, die Europa noch nicht aufgegeben haben. Nagelsmann lässt seine Truppe kein Risiko eingehen und überlässt engagierten Hamburger 90 Minuten den Ball. Hamburg fehlt letztendlich die Durchschlagskraft in der Offensive und verliert durch eiskalte Hoffenheimer Konter.

FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach 1:2

Die Meisterschaft ist gesichert. Daher wird Jupp seine Stars nach dem robusten Spiel gegen Sevilla schonen und die Rotationsmaschine anwerfen. Gladbach wird die Chance im Kampf um Europa nutzen und aus einer kompakten Defensive heraus und dank eines glänzend aufgelegten Raffael drei Punkte einfahren.

VfL Wolfsburg - FC Augsburg 1:1

Bayer 04 Leverkusen - Eintracht Frankfurt 1:2

Hertha BSC - 1. FC Köln 0:1

VfB Stuttgart - Hannover 96 1:3

Werder Bremen - RB Leipzig 1:3

1. FSV Mainz 05 - SC Freiburg 2:2

FC Schalke 04 - Borussia Dortmund 1:1

Wie derzeit jedes Spiel mit Schalker Beteiligung wird auch das Derby gegen den BVB kein Duell zum mit der Zunge Schnalzen. Der BVB macht das Spiel, Schalke geht durch Derby-Held Naldo nach einer Standardsituation in Führung. Dortmund rennt gegen das königsblaue Bollwerk an wie Patrick Star mit Brett am Kopf gegen den Türrahmen: relativ ideenlos. Am Ende reicht es dennoch für den Punkt.

1899 Hoffenheim - Hamburger SV 1:2

Saisonendspurt ist Luca-Waldschmidt-Zeit! Der 21-Jährige schießt den HSV mit einem Doppelpack bis auf zwei Punkte an Mainz heran. Hoffenheim bleibt der Lieblingsgegner der Rothosen. Die TSG wird der einzige Bundesligist sein, der in seinen jüngsten vier Duellen gegen den HSV keinen Dreier holte.

FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach 2:0

Gladbachs Auswärtsschwäche macht sich in der Allianz Arena einmal mehr bemerkbar. Die Fohlen verlieren ihr 1700. Bundesligaspiel der Vereinsgeschichte. Don Jupp bringt seine Mannschaft zumindest so auf Trab, dass den gemeinsamen Feierlichkeiten mit den Fans nichts im Weg steht.

VfL Wolfsburg - FC Augsburg 0:1

Bayer 04 Leverkusen - Eintracht Frankfurt 2:0

Hertha BSC - 1. FC Köln 2:0

VfB Stuttgart - Hannover 96 1:0

Werder Bremen - RB Leipzig 2:2

1. FSV Mainz 05 - SC Freiburg 0:1

Aktueller Stand: SPOX-User - SPOX-Redaktion 14:17

Hier geht's zum vergangenen Spieltag

Ihr wollt auch einmal gegen die Redaktion antreten und einen Preis absahnen? Dann schreibt uns via Mail unter community@spox.com oder wendet Euch an einen der Moderatoren!