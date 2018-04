Tippspiel, SPOX vs. User - 29. Spieltag: Von Sammer gibt's die erste Standpauke

Davis Cup Men Sa 07.04. GER - ESP: Zverev, Kohli & Struff gegen Nadal und Co. Derby-Wochenende Sa 07.04. Everton - Liverpool, United - City & Real - Atletico Ligue 1 St. Etienne -

PSG Championship Cardiff -

Wolverhampton Primera División La Coruna -

Malaga A-League Sydney Wanderers -

Brisbane Primera División Alaves -

Getafe Premier League Everton -

Liverpool Championship Norwich -

Aston Villa Serie A Benevento -

Juventus Premier League Zenit Sankt Petersburg -

Krasnodar Premier League Stoke -

Tottenham Championship Leeds -

Sunderland Primera División Celta Vigo -

FC Sevilla Ligue 1 Monaco -

Nantes Serie A SPAL -

Atalanta Serie A AS Rom -

Florenz Premier League Man City -

Man United Primera División Real Betis -

Eibar Eredivisie Alkmaar -

PSV Ligue 1 Amiens -

Caen Ligue 1 Angers -

Straßburg Ligue 1 Bordeaux -

Lille Ligue 1 Guingamp -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Dijon Premier League Brighton -

Huddersfield (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Leganes Serie A Sampdoria -

CFC Genua Primeira Liga Setubal -

Benfica Premier League West Bromwich -

Swansea (Delayed) Premier League Bournemouth -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Watford -

Burnley (Delayed) Premier League Leicester -

Newcastle (Delayed) J1 League Gamba Osaka -

Kobe Primera División Levante -

Las Palmas Serie A FC Turin -

Inter Mailand Premiership Hamilton -

Celtic CSL Guangzhou Evergrande -

Shandong Luneng Ligue 1 Nizza -

Rennes Serie A Crotone -

Bologna Serie A Hellas Verona -

Cagliari Serie A Neapel -

Chievo Verona Premier League Arsenal -

Southampton Primera División Real Madrid -

Atletico Madrid Eredivisie Ajax -

Heracles Ligue 1 Metz -

Lyon Premier League Chelsea -

West Ham Serie A Udinese -

Lazio First Division A Gent -

Brügge Primera División Real Sociedad -

Girona 1. HNL Istra -

Dinamo Zagreb Primeira Liga FC Porto -

Aves Primera División Valencia -

Espanyol Serie A AC Mailand -

Sassuolo Ligue 1 Marseille -

Montpellier Superliga Talleres -

Independiente Primera División Villarreal -

Bilbao Championship Aston Villa -

Cardiff J1 League Kobe -

Urawa Championship Wolverhampton -

Derby County Copa Libertadores Palmeiras -

Boca Juniors Ligue 1 Angers -

Nizza Championship Aston Villa -

Leeds Primera División Girona -

Real Betis Premier League Dynamo Moskau -

Lok Moskau Primera División FC Sevilla -

Villarreal Premier League Southampton -

Chelsea Serie A Cagliari -

Udinese Championship Middlesbrough -

Bristol City Premier League Huddersfield -

Watford Premier League Schachtjor Donezk -

Dynamo Kiew Primera División FC Barcelona -

Valencia Ligue 1 Lyon -

Amiens Serie A CFC Genua -

Crotone Serie A Chievo Verona -

FC Turin Premier League Liverpool -

Bournemouth Primera División Las Palmas -

Real Sociedad Primera División Leganes -

Celta Vigo Super Liga Roter Stern -

Partizan Ligue 1 Caen -

Toulouse Ligue 1 Lille -

Guingamp Ligue 1 Nantes -

Dijon Ligue 1 Rennes -

Metz Ligue 1 Straßburg -

St. Etienne Premier League Tottenham -

Man City Primera División Bilbao -

La Coruna Serie A Atalanta -

Inter Mailand Premier League Crystal Palace -

Brighton (Delayed) Premier League Swansea -

Everton (Delayed) Premier League Burnley -

Leicester (Delayed) J2 League Tochigi -

Niigata J1 League Yokohama Marinos -

Kobe A-League Sydney Wanderers -

Adelaide Utd Primera División Eibar -

Alaves Serie A Florenz -

SPAL Championship Wolverhampton -

Birmingham Premier League Newcastle -

Arsenal Ligue 1 Montpellier -

Bordeaux Serie A Sassuolo -

Benevento Serie A Bologna -

Hellas Verona Serie A AC Mailand -

Neapel Superliga Bröndby -

Kopenhagen Primera División Atletico Madrid -

Levante Eredivisie PSV -

Ajax Ligue 1 Troyes -

Marseille Premier League Man United -

West Bromwich Serie A Juventus -

Sampdoria First Division A Anderlecht -

Brügge Primera División Getafe -

Espanyol Primeira Liga Benfica -

FC Porto Primera División Malaga -

Real Madrid Serie A Lazio -

AS Rom Ligue 1 PSG -

Monaco Superliga Independiente -

Boca Juniors Premier League West Ham -

Stoke Primera División La Coruna -

FC Sevilla Premier League Brighton -

Tottenham Serie A Inter Mailand -

Cagliari Coupe de France Les Herbiers -

Chambly Primera División Celta Vigo -

FC Barcelona Primera División Villarreal -

Leganes Serie A Benevento -

Atalanta Eredivisie Roda -

PSV Cup Galatasaray -

Akhisarspor (Türkischer Kommentar) Cup Galatasaray -

Akhisarspor Primera División Espanyol -

Eibar Primera División Valencia -

Getafe Premier League Bournemouth -

Man United Serie A Sampdoria -

Bologna Serie A SPAL -

Chievo Verona Serie A AS Rom -

CFC Genua Serie A Crotone -

Juventus Serie A Florenz -

Lazio Serie A FC Turin -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

Sassuolo Serie A Neapel -

Udinese Coupe de France Caen -

PSG Primera División Real Madrid -

Bilbao Cup Fenerbahce -

Besiktas (Türkischer Kommentar) Cup Fenerbahce -

Besiktas Primera División Real Sociedad -

Atletico Madrid Primera División Alaves -

Girona Superliga Midtylland -

Bröndby First Division A Brügge -

Charleroi Eredivisie Ajax -

VVV-Venlo Premier League Burnley -

Chelsea Primera División Levante -

Malaga Primera División Real Betis -

Las Palmas Premier League Leicester -

Southampton

Bundesliga-Zeit, Tippspiel-Zeit! Ab diesem Jahr liefert sich die SPOX-Redaktion ein heißes Duell mit der Userschaft. Wer hat den besseren Riecher, wer hat die Bundesliga voll im Blick? Jeden Freitag stellt sich ein neuer User der Herausforderung und mit ein bisschen Glück gibt's einen hübschen Preis.

Regeln & Ablauf

Jeder erfolgreiche Spieltipp auf Sieg, Unentschieden oder Niederlage gibt einen Punkt. Wird zusätzlich die Tordifferenz richtig getroffen, gibt es einen weiteren Punkt (ausgenommen Unentschieden). Drei Punkte gibt es schließlich, wenn das Ergebnis zu 100 Prozent mit dem Tipp übereinstimmt. Schließlich werden die Punkte pro Spiel zusammengezählt. Der Duellant mit der höheren Punktezahl gewinnt. Jeden Montag erfolgt die Auflösung im RudB-Ticker. Bei einem Spieltagssieg des Users wird dieser per Mail über seinen Gewinn informiert.

1. FC Köln - 1. FSV Mainz 05 2:1

Abstiegskampf pur in Köln. Auf einen 2:0-Hoffnungsschimmer gegen Bayer folgte das Hoffenheim-Debakel. Bei den Mainzern sieht es nicht sonderlich besser aus. Drei Unentschieden und zwei Niederlagen gab es zuletzt, der Vorsprung auf den Effzeh beträgt nur noch 6 Punkte. Weil Köln aber schon seit Ewigkeiten mit dem Rücken zu Wand steht, kommt die Ruthenbeck-Elf deutlich besser mit den jüngsten Rückschlägen klar - macht drei wichtige Punkte im Rennen um den Relegationsplatz.

FC Augsburg - FC Bayern München 0:3

Praktisch gesehen reicht aufgrund der wesentlich besseren Tordifferenz ein Remis gegen den FCA, um die nächste Bayern-Meisterschaft klarzumachen. Doch die Bayern sind heiß auf die wichtigsten Wochen der Saison. Heynckes wird rotieren und die wichtigsten Leistungsträger schonen, während die B-Elf die Betriebstemperatur konserviert und nichts anbrennen lässt.

Borussia Dortmund - VfB Stuttgart 2:2

Nach der erschreckenden Leistung gegen die Bayern ist der BVB vor heimischer Kulisse auf Wiedergutmachung aus. Matthias Sammer wird vermutlich schon seine erste Standpauke gehalten haben, schließlich haben sie tabellarisch immer noch viel zu verlieren. Mit dem VfB kommt ein harter Brocken auf sie zu. Das Resultat: Der BVB kann auch im nächsten Spiel unter Stöger nicht überzeugen, während die Stuttgarter unter Korkut das neunte Spiel in Folge ohne Niederlage feiern.

Hannover 96 - Werder Bremen 2:2

SC Freiburg - VfL Wolfsburg 1:2

Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC Berlin 0:0

Hamburger SV - FC Schalke 04 0:2

Eintracht Frankfurt - 1899 Hoffenheim 2:1

RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen 3:1

1. FC Köln - 1. FSV Mainz 05 2:0

Abstiegskampf at its best in Köln. Freunde des gepflegten Fußballs sollten dieses Spiel meiden, aber emotional wird es hier hoch hergehen. Der Effzeh wird sich die Chance vor eigenem Publikum nicht nehmen lassen und den Abstand auf Mainz auf drei Punkte verkürzen.

FC Augsburg - FC Bayern München 1:2

Knifflige Aufgabe für den FCB zwischen den beiden CL-Spielen. Augsburg ist eine Mannschaft, die mit hoher Intensität spielt, da wird es auch mal auf die Socken geben. Aber die Bayern wollen mal wieder auswärts Meister werden und werden das mit einem knappen Sieg auch schaffen.

Borussia Dortmund - VfB Stuttgart 2:2

Der BVB hat zwar eine starke Punkteausbeute in den letzten Wochen, aber spielerisch Probleme. Das 0:6 gegen die Bayern schütteln die Dortmunder auch nicht so leicht aus den Kleidern. Der VfB nutzt das zur Führung in Dortmund, bringt den Sieg aber nicht ins Ziel.