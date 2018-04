Stimmen zum 32. Bundesliga-Spieltag - Holtby: "Wir sind noch lange nicht tot"

Premier League Live Crystal Palace -

Nach dem 3:1 Auswärtserfolg beim VfL Wolfsburg gibt sich Torschütze Lewis Holtby kämpferisch. Derweil sieht Christian Streich die Freiburger als glückliche Sieger. Niko Kovac ist mit der Leistung seiner Mannschaft überhaupt nicht einverstanden und Stefan Ruthenbeck äußert sich nach dem Abstieg der Kölner.

Lewis Holtby (Torschütze HSV): "Wir sind noch lange nicht tot."

Christian Titz (Trainer HSV): "Das war ein zerfahrenes Spiel zu Beginn, und wir sind froh, dass wir kurz vor der Pause noch die beiden wichtigen Tore erzielen konnten. Dann haben wir das Spiel wieder unnötig spannend gemacht. Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen, es ging für beide Mannschaften um enorm viel - zum Glück hatten wir das bessere Ende für uns."

Bruno Labbadia (Trainer VfL): "Der Druck ist die ganze Zeit da. Der wird nicht weniger. Jetzt müssen wir die Nerven behalten und als Mannschaft funktionieren. Was uns fehlt, ist die Entschlossenheit."

Jakub Blaszczykowski (Spieler VfL): "Ich habe keine Angst. Das ist Fußball. Wir müssen uns nächste Woche wieder gut vorbereiten und positiv bleiben. Ich glaube und hoffe, dass wir es schaffen."

Heiko Herrlich (Trainer Bayer Leverkusen): "Karim Bellarabi hat in der 66. Minute das Geschenk nicht angenommen, und wir sind in eine Kontersituation geraten. So passiert das Gegentor."

Tayfun Korkut (Trainer VfB Stuttgart): "Ich bin froh, wenn Christian Gentner die Maske abnimmt. Es waren zuletzt zwei wichtige Tore von ihm. Wir denken an das nächste Spiel, wir haben ein Heimspiel gegen einen Champions-League-Kandidaten."

Mario Gomez (VfB Stuttgart): "Ich habe schon zu Michael Reschke gesagt, wir waren heute Real Madrid. Ich habe das Spiel gesehen, das war ähnlich. Aber Spaß beiseite. Wir haben versucht, unser Ding durchzudrücken, haben einen Elfmeter bekommen, der keiner ist. Ich habe dem Schiedsrichter gesagt, ich denke, du hast noch nie Fußball gespielt, sonst hättest du den nicht gepfiffen. Alles in allem war es ein glücklicher Sieg. Wir haben leidenschaftlich gespielt und gefightet, großes Kompliment an die Mannschaft. Wir waren von der Qualität sicherlich sehr unterlegen, aber haben das Spiel gewonnen. Der Charakter der Mannschaft überrascht mich jede Woche aufs Neue."

Christian Streich (Trainer Freiburg): "Wir sind gut in das Spiel gekommen. Am Ende haben wir zwei furchtbare Gegentore bekommen. Dann war es wieder offen. Heute hatten wir das Glück auf unserer Seite."

Jochen Saier (Sportvorstand Freiburg): "Brutal emotional heute. Aus einer ganz schwierigen Ausgangssituation haben wir es richtig gut gemacht. Dann haben wir aber Köln zurückgeholt und dann wuchs der Druck ins Unermessliche. Der Befreiungsschlag hinten raus war für uns brutal."

Stefan Ruthenbeck (Trainer Köln): "Es war ein schwieriges Spiel, das sinnbildlich für die gesamte Saison stand. Das letzte Gegentor darf so einfach im Abstiegskampf nicht fallen. So steigt man eben ab."

Armin Veh (Geschäftsführer Köln): "Wichtig ist, dass man es richtig analysiert, dass wir nach vorne schauen. Wir konnten zwei Spieler schon halten mit Horn und Hector, was ganz wichtig ist, ansonsten müssen wir uns aber schon neu aufstellen. Wir müssen frische Kräfte reinbringen. Wir sind sicher auch Favorit in der 2. Liga. Das wird aber nicht einfach."

Timo Horn (Torwart Köln): "Das ist vollkommene Leere. Bitter war es schon gegen Schalke letzte Woche zu Hause. Heute haben wir nach dem 0:2 trotzdem noch einmal alles versucht. Der Wille war nie ganz gebrochen, wir haben bis zum Schluss alles versucht, aber unter dem Strich haben wir in dieser Saison viel zu viele Fehler gemacht. Das 2:3 war dann das i-Tüpfelchen auf eine völlig verkorkste Saison."

Jonas Hector: "Das ist einfach traurig, wenn man wieder rangekommen ist und dann wieder einen Schlag in die Fresse bekommt. Das zieht sich durch die ganze Saison und hat heute nicht aufgehört."

Domenico Tedesco (Trainer Schalke 04): "Gefühlt 90 Minuten in Unterzahl gegen fußballerisch gute Mannschaft ist kein Zuckerschlecken. Die Art und Weise, wie wir Widerstände aus dem Weg räumen spricht für sich. Manchmal ist das schöner und mehr wert, als drei Punkte zu holen. Wir haben in puncto Mentalität und Taktik hervorragend gearbeitet. Am Ende hatten wir die besseren Torchancen und hätten gewinnen können."

Christian Heidel (Manager Schalke 04) über die Rote Karte: "Ich habe ihn gefragt, ob die Entscheidung aus Köln getroffen wurde und warum er sich die Szene nicht noch einmal angesehen hätte. Er sagte, dass seine Wahrnehmung war, das es Rot ist. Für mich hat die Hand da nichts verloren, aber ich finde, es ist kein Schlag. Eine Gelbe Karte verstehe ich sogar, aber ich finde es nicht in Ordnung, nach zehn Minuten eine Rote Karte zu geben, ohne, dass sich der Schiedsrichter es sich noch einmal anschaut. Dafür haben wir den Videoassistenten."

Dieter Hecking (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Es war ein hochemotionales und intensives West-Derby, mit allem was dazu gehört. Ab der zehnten Minute haben wir ein etwas anderes Spiel gesehen. In der ersten Halbzeit haben wir die Überzahl sehr gut ausgespielt. In der zweiten Halbzeit haben wir den Fehler gemacht, zu früh, zu schnell die Lösung zu suchen und Schalke zwei, drei sehr gute Konterchancen gegeben. Mit dem Punkt kann ich leben. Wir haben aufgeholt auf Frankfurt. Platz 7 ist nach wie vor drin."

Jupp Heynckes (Trainer Bayern München): "Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen, deswegen haben wir vier Nachwuchsspieler nominiert, meinen Fokus bei der Mannschaftsaufstellung war auf Dienstag gerichtet. Die Jungs haben ihre Sache gut gemacht. In der zweiten Halbzeit haben wir besser, klarer gespielt, und wir hatten eine Effizienz, die wir letzten Mittwoch vermissen ließen. Ich bin natürlich sehr zufrieden, weil Eintracht Frankfurt in dieser Bundesliga-Runde sehr gut gespielt hat. Deswegen ist das für die Mannschaft, die heute auf dem Platz gestanden hat, sehr bemerkenswert. Eines möchte ich noch anmerken: Sandro Wagner hat für mich heute ein überragendes Spiel gemacht."

Sandro Wagner (Torschütze Bayern): "Ich war, glaube ich, der Älteste heute im Team. Aber es hat Spaß gemacht."

Sebastian Rudy (Spieler Bayern): "Es hat jeder gesehen, dass die jungen Spieler sehr engagiert waren, direkt im Spiel drin waren, mutig waren und genau das haben wir von ihnen verlangt. Sie hatten keinen Druck, konnten befreit aufspielen und Niklas Dorsch hat sogar noch das Tor gemacht. Ich freue mich riesig für die Vier."

Niko Kovac (Trainer Eintracht Frankfurt): "Das haben wir uns anders vorgestellt, aufgrund der Konstellation mit der Aufstellung der Bayern haben wir uns mehr ausgerechnet, was nicht eingetreten ist, weil wir es nicht geschafft haben, unsere Gelegenheiten zu nutzen. Wenn man die in München bekommt, muss man die nutzen. Die Qualität, die Bayern immer noch auf dem Platz hatte, hat gereicht, um Tore zu schießen. Das Ergebnis ist für mich ein bisschen zu hoch, aber aufgrund der Naivität meiner Mannschaft auch verdient."

Pal Dardai (Trainer Hertha BSC): "Wir haben gut angefangen, machen aber kein Führungstor und haben dann den Gegner so aufgebaut, das ist unglaublich. Wir haben Unsicherheit ausgestrahlt, haben fast ein Eigentor geschossen. Das war richtig schlecht. In der zweiten Halbzeit hatten wir die Chance, das Spiel zu drehen. Das haben wir nicht gemacht. Deswegen müssen wir mit dem 2:2 zufrieden sein."

Manuel Baum (Trainer FC Augsburg): "Wir sind natürlich bitter enttäuscht, dass wir hier gefühlt als Verlierer nach Hause fahren. Klar, wir haben einen Punkt in einem Auswärtsspiel gewonnen, aber hier war deutlich mehr drin gewesen."

Michael Gregoritsch (Torschütze Augsburg): "Ich dachte auch schon, jetzt haben wir den Sieg schon sicher, dann bekommen wir aber zwei Gegentore, die absolut nicht hätten sein müssen und bestrafen uns damit dann selbst."

Julian Nagelsmann (Trainer 1899 Hoffenheim): "Wir sind gut reingekommen, aber haben dann irgendwann alles aus dem Stand gespielt und mit zu großer Distanz. Der Sieg war aber insgesamt verdient. Wenn wir uns für die Champions League qualifizieren, wäre das eine Sensation, schon die Europa League wäre ein richtig großer Erfolg."

Andre Breitenreiter (Trainer Hannover 96): "Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf überhaupt nicht wider. Wir haben es gut gespielt und es dem Gegner sehr schwer gemacht, aber die Gegentore zu leicht hergeschenkt. So kann man gegen eine Topmannschaft nichts holen."