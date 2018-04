Schalke-News: Gerüchte, Meldungen, Personalien und Stimmen rund um S04

Davis Cup Men Fr 06.03. GER - ESP: Zverev, Kohli & Struff gegen Nadal und Co. Derby-Wochenende So 08.04. Everton - Liverpool, United - City & Real - Atletico Serie A CFC Genua -

Cagliari Serie A Udinese -

Florenz Serie A Atalanta -

Sampdoria Championship Fulham -

Leeds Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Crotone Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Ligue 1 Rennes -

Monaco Super Liga Roter Stern -

Zemun Copa Libertadores Estudiantes -

Santos Ligue 1 St. Etienne -

PSG Championship Cardiff -

Wolverhampton Primera División La Coruna -

Malaga A-League Sydney Wanderers -

Brisbane Primera División Alaves -

Getafe Premier League Everton -

Liverpool Championship Norwich -

Aston Villa Serie A Benevento -

Juventus Premier League Zenit Sankt Petersburg -

Krasnodar Premier League Stoke -

Tottenham Championship Leeds -

Sunderland Primera División Celta Vigo -

FC Sevilla Ligue 1 Monaco -

Nantes Premier League Derby-Wochenende Serie A SPAL -

Atalanta Serie A AS Rom -

Florenz Premier League Man City -

Man United Primera División Real Betis -

Eibar Eredivisie Alkmaar -

PSV Ligue 1 Amiens -

Caen Ligue 1 Angers -

Straßburg Ligue 1 Bordeaux -

Lille Ligue 1 Guingamp -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Dijon Premier League Brighton -

Huddersfield (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Leganes Serie A Sampdoria -

CFC Genua Primeira Liga Setubal -

Benfica Premier League West Bromwich -

Swansea (Delayed) Premier League Bournemouth -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Watford -

Burnley (Delayed) Premier League Leicester -

Newcastle (Delayed) J1 League Gamba Osaka -

Kobe Primera División Levante -

Las Palmas Serie A FC Turin -

Inter Mailand Premiership Hamilton -

Celtic CSL Guangzhou Evergrande -

Shandong Luneng Ligue 1 Nizza -

Rennes Serie A Crotone -

Bologna Serie A Hellas Verona – Cagliari Serie A Neapel -

Chievo Verona Premier League Arsenal -

Southampton Primera División Real Madrid -

Atletico Madrid Eredivisie Ajax -

Heracles Ligue 1 Metz -

Lyon Premier League Chelsea -

West Ham Serie A Udinese -

Lazio First Division A Gent -

Brügge Primera División Real Sociedad -

Girona 1. HNL Istra -

Dinamo Primeira Liga FC Porto -

Aves Primera División Valencia -

Espanyol Serie A AC Mailand -

Sassuolo Ligue 1 Marseille – Montpellier Superliga Talleres -

Independiente Primera División Villarreal -

Bilbao Championship Aston Villa -

Cardiff J1 League Kobe -

Urawa Championship Wolverhampton -

Derby County Copa Libertadores Palmeiras -

Boca Juniors Ligue 1 Angers -

Nizza Championship Aston Villa -

Leeds Primera División Girona -

Real Betis Premier League Dynamo Moskau -

Lok Moskau Primera División FC Sevilla -

Villarreal Premier League Southampton -

Chelsea Serie A Cagliari -

Udinese Championship Middlesbrough -

Bristol City Premier League Huddersfield -

Watford Primera División FC Barcelona -

Valencia Ligue 1 Lyon -

Amiens Serie A CFC Genua -

Crotone Serie A Chievo Verona -

FC Turin Premier League Liverpool -

Bournemouth Primera División Las Palmas -

Real Sociedad Primera División Leganes -

Celta Vigo Ligue 1 Caen -

Toulouse Ligue 1 Lille -

Guingamp Ligue 1 Nantes -

Dijon Ligue 1 Rennes -

Metz Ligue 1 Straßburg -

St. Etienne Premier League Tottenham -

Man City Primera División Bilbao -

La Coruna Serie A Atalanta -

Inter Mailand Premier League Crystal Palace -

Brighton (Delayed) Premier League Swansea -

Everton (Delayed) Premier League Burnley -

Leicester (Delayed) J2 League Tochigi -

Niigata J1 League Yokohama Marinos -

Kobe A-League Sydney Wanderers -

Adelaide Utd Primera División Eibar -

Alaves Serie A Florenz -

SPAL Championship Wolverhampton -

Birmingham Premier League Newcastle -

Arsenal Ligue 1 Montpellier -

Bordeaux Serie A Sassuolo -

Benevento Serie A Bologna -

Hellas Verona Serie A AC Mailand -

Neapel Superliga Bröndby -

Kopenhagen Primera División Atletico Madrid -

Levante Eredivisie PSV -

Ajax Ligue 1 Troyes -

Marseille Premier League Man United -

West Bromwich Serie A Juventus -

Sampdoria First Division A Anderlecht -

Brügge Primera División Getafe -

Espanyol Primeira Liga Benfica -

FC Porto Primera División Malaga -

Real Madrid Serie A Lazio -

AS Rom Ligue 1 PSG -

Monaco Superliga Independiente -

Boca Juniors Premier League West Ham -

Stoke

Leon Goretzka gibt im kicker zu, dass er Schalke vermissen wird, wenn er im Sommer nach München wechselt. Manager Christian Heidel stellt fest, dass S04 nicht doof ist - und die Knappenschmiede hat wieder einen echten Chef.

Leon Goretzka gibt zu: Er vermisst Schalke jetzt schon

Der Nationalspieler sprach mit dem kicker über den aktuellen Schalker Lauf, seine Form und seine Gefühlswelt nur wenige Wochen vor seinem Abschied Richtung Bayern München. "Ich werde hier sehr viel vermissen", sagte er dem Magazin, behielt aber Details für sich, denn: "Was man alles vermisst, merkt man oft erst später."

Im Hinblick auf Schalkes tollen Lauf mit sechs Siegen und der Einstellung des eigenen Bundesligarekords gibt der 23-Jährige den Mahner und meint: "Wir sollten nicht zu viel feiern."

Max Meyer auf der Bank? "Wir sind doch nicht doof"

Der eine oder andere dachte am Wochenende vielleicht, Max Meyer müsste auf der Bank schmoren, weil er partout seinen Vertrag auf Schalke nicht verlängern will und deshalb jetzt in Ungnade gefallen ist. Das ist natürlich Quatsch, erklärte Manager Christian Heidel. Man sei ja nicht doof und würde sich selbst schwächen.

"Rein sportlich" sei die Wahl über die Aufstellung im zentral defensiven Mittelfeld auf Nabil Bentaleb gefallen, der aktuell einfach in besserer Verfassung ist als Meyer. Die Begeisterung über die Vorarbeit des algerischen Nationalspielers für Guido Burgstallers Tor zum Endstand von 2:0 darf demnach auch nicht als Spitze gegen Meyer sondern ausschließlich als Wertschätzung für Bentaleb verstanden werden: "Genial" (Heidel) und "Diesen Ball spielt bei uns nur Nabil" (Heidel).

Pflichtspiele Minuten Tore Assists Max Meyer 27 1949 1 1 Nabil Bentaleb 14 1013 4 3

Peter Knäbel übernimmt die Knappenschmiede

Seit Oliver Ruhnerts Abschied im vergangenen Juli ist Schalkes Nachwuchsabteilung ohne offizielle Leitung. Ex-Keeper Mathias Schober und Till Beckmann kümmerten sich "kommissarisch". Jetzt soll Schluss mit dieser Zwischenlösung sein. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge übernimmt Peter Knäbel den vakanten Posten. Knäbel hatte in Deutschland zuletzt (2014 bis 2016) als Sportchef beim HSV gearbeitet.