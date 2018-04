News und Gerüchte zum FC Schalke 04: Saisonaus für Matija Nastasic?

NBA Sa 14.04. Endlich Playoffs: Verfolge deine Stars live Ligue 1 Angers -

Matija Nastasic könnte dem FC Schalke 04 bis zum Saisonende fehlen. Der serbische Innenverteidiger hat gegenüber sportske.net bestätigt,dass er sich eine Bänderverletzung im Knie zugezogen hat. SPOX hat alle News und Gerüchte zu Schalke 04 im Überblick.

S04: Saisonaus für Matija Nastasic?

Matija Nastasic könnte für den Rest der Saison ausfallen, auch die Teilnahme an der Weltmeisterschaft mit Serbien scheint in Gefahr. Der Innenverteidiger sagte gegenüber sportske.net, dass er sich im Spiel gegen den Hamburger SV am Knie verletzte. Wie lange er mit der Bänderverletzung ausfallen wird, konnte Nastasic noch nicht sagen.

Diese Saison kam Nastasic in bisher 24 Spielen in der Bundesliga zum Einsatz. Der Serbe blieb bisher ohne Torerfolg, gegen den Hamburger SV sammelte er seine fünfte Gelbe Karte.

Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte, dass Nastasic den Verein im Sommer verlassen wolle. Somit war das Duell mit dem HSV wohlmöglich Nastasic letztes Spiel für Königsblau. Der Vertrag des Serben läuft noch bis 2019.

Schalke 04 verpflichtet offenbar Salif Sane von Hannover 96

Wie die Bild berichtet, haben sich Schalke 04 und Hannover 96 auf einen Transfer von Salif Sane verständigt. Die Schalker machen dabei von einer Ausstiegsklausel Gebrauch, um Sane für acht Millionen Euro aus Hannover zu holen. Auf der Website von Hannover richtete sich Sane bereits an die Fans und machte seine Wechselabsichten öffentlich. Der Senegalese absolvierte für Hannover 131 Spiele in der Bundesliga.

© getty

Mit der Verpflichtung des Innenverteidigers könnte Schalke den kolportierten Abgang von Nastasic kompensieren. Der Transfer von Sane, der bevorzugt in der Innenverteidigung und im defensiven Mittelfeld zum Einsatz kommt, soll am Donnerstagabend offiziell bekannt gegeben werden.

S04 vs. BVB - Die wichtigsten News zum Derby

Bilanz ausgeglichen: Beide Mannschaften konnten von insgesamt 106 Spielen 36 gewinnen, 34 endeten remis.

Das 4:4 im Hinspiel dieser Saison war das torreichste Revierderby seit Gründung der Bundesliga.

Remiskönige: Vier der letzten fünf Begegnungen gingen unentschieden aus.

29. Spieltag - Schalke holte bis zum HSV-Spiel sechs Siege in Folge, der BVB rehabilitierte sich gegen Stuttgart nach der Schmach in München.

Historie: Jens Lehmann erzielte am 19.12.97 in der 90. Minute das 2:2, das erste Feldtor eines Torwarts in der Bundesliga.

Anstoß des 107. Revierderbys ist am Sonntag, den 15.04. um 15.30 Uhr in der Veltins Arena auf Schalke. Den SPOX-Liveticker zum Spiel gibt es hier.

Das Restprogramm des FC Schalke 04