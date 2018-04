RB Leipzig, News und Gerüchte: Wildert RBL wieder in England?

NFL Draft Fr 27.04. Wo landet der deutsche Wide Receiver? DBU Pokalen Bröndby -

Midtjylland Copa Libertadores Cruzeiro -

Univ de Chile A-League Newcastle Jets -

Melbourne City First Division A Genk -

Brügge Championship Fulham -

Sunderland Ligue 1 Montpellier -

St. Etienne Primera División Levante -

FC Sevilla J1 League Kobe -

Kawasaki A-League FC Sydney -

Melbourne Victory Primera División Espanyol -

Las Palmas Premier League Liverpool -

Stoke CSL Guangzhou Evergrande -

Jiangsu Championship Aston Villa -

Derby County Premier League Huddersfield -

Everton Primera División Real Sociedad -

Bilbao 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Ligue 1 Lyon -

Nantes Serie A AS Rom -

Chievo Verona Championship Middlesbrough -

Millwall Premier League Swansea -

Chelsea Primera División Real Madrid -

Leganes Primeira Liga Benfica -

Tondela Ligue 1 Bordeaux -

Dijon Ligue 1 Lille -

Metz Ligue 1 Monaco -

Amiens Ligue 1 Strassburg -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Caen Premier League Crystal Palace -

Leicester (Delayed) Primera División Villarreal -

Celta Vigo Serie A Inter Mailand -

Juventus Premier League Southampton -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Newcastle -

West Bromwich (Delayed) Premier League Burnley -

Brighton (Delayed) Primera División Getafe -

Girona Serie A Crotone -

Sassuolo Premiership Celtic -

Rangers Eredivisie Feyenoord -

Sparta Ligue 1 Rennes -

Toulouse Serie A Sampdoria -

Cagliari Serie A Atalanta -

CFC Genua Serie A Bologna -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

SPAL Serie A Benevento -

Udinese Premier League West Ham -

Man City Superliga Gimnasia -

Boca Juniors Super Liga Napredak -

Roter Stern Primera División Alaves -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

Marseille Premier League Man United -

Arsenal Superliga Bröndby -

Nordsjälland Serie A Florenz -

Neapel Primera División Valencia -

Eibar Primeira Liga Maritimo -

FC Porto Primera División La Coruna -

FC Barcelona Serie A FC Turin -

Lazio Ligue 1 PSG -

Guingamp Premier League FK Krasnodar -

Lok Moskau Premier League Tottenham -

Watford Primera División Real Betis -

Malaga Copa Libertadores Nacional -

Santos J1 League Kobe -

FC Tokyo 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Amiens -

PSG Premier League Brighton -

Man United Primera División FC Sevilla -

Real Sociedad Primera División Girona -

Eibar Premier League Stoke -

Crystal Palace CSL Guangzhou R&F -

Shanghai Shenhua Premier League Lok Moskau -

Zenit Premier League West Bromwich -

Tottenham Primera División Bilbao -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Hellas Verona Premier League Everton -

Southampton Primera División Celta Vigo -

La Coruna Premier League Leicester -

West Ham (DELAYED) Primera División Villarreal -

Valencia Serie A Juventus -

Bologna Primeira Liga Sporting -

Benfica Premier League Bournemouth -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Newcastle (Delayed) J1 League Hiroshima -

Kobe Primera División Málaga -

Alavés Serie A Udinese -

Inter Mailand Premiership Hearts -

Celtic Eredivisie PSV -

Groningen Premier League Man City -

Huddersfield First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 St. Etienne -

Bordeaux Serie A Lazio -

Atalanta Serie A SPAL -

Benevento Serie A Chievo Verona -

Crotone Serie A CFC Genua -

Florenz Serie A Neapel -

FC Turin Superliga FC Kopenhagen -

Bröndby Primera División Atletico Madrid -

Espanyol Ligue 1 Lyon -

Troyes Ligue 1 Caen -

Monaco Ligue 1 Dijon -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Angers Ligue 1 Nantes -

Montpellier Ligue 1 Rennes -

Straßburg Ligue 1 Toulouse -

Lille Premier League Chelsea -

Liverpool Serie A Sassuolo -

Sampdoria Primera División Las Palmas -

Getafe Premier League Arsenal -

Burnley (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Real Madrid Serie A Cagliari -

AS Rom Ligue 1 Marseille -

Nizza Primeira Liga FC Porto -

Feirense Primera División Leganes -

Levante 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premiership Aberdeen -

Rangers Premier League Swansea -

Southampton Coupe de France Les Herbiers -

PSG Premier League Chelsea -

Huddersfield Premier League Leicester -

Arsenal (Delayed)

RB Leipzig plant offenbar das nächste Investment in die Zukunft, Reo Griffiths soll im Sommer von den Tottenham Hotspur nach Leipzig kommen. Außerdem wird Ralf Rangnick bei einem englischen Topclub gehandelt. Hier die aktuellen News zu RBL.

RB Leipzig an Tottenham Stürmer Reo Griffiths dran

Wie der Daily Mirror berichtet, beschäftigt sich RB mit Reo Griffiths von Tottenham Hotspur. Der Nachwuchs Stürmer hat in der aktuellen U18 Premier League Saison mit 19 Treffern in 17 Spielen auf sich aufmerksam gemacht. Im Werben um den 17-Jährigen könnte Leipzig helfen, dass bei den Spurs hinter Top-Stürmer Harry Kane wenig Spielzeit in der Sturmspitze verfügbar ist.

© getty

Ralf Rangnick beim FC Arsenal im Gespräch

Einem Bericht von Sky Sport zufolge ist Ralf Rangnick heißer Kandidat auf den Trainerstuhl beim FC Arsenal. Jens Lehmann und Sven Mislintat, die für den Londoner Club arbeiten, sollen sich pro Rangnick ausgesprochen haben. Mehr Informationen dazu gibt es hier.

RB Leipzig: Trainerkandidat Marco Rose bezieht Stellung

Der Salzburger Erfolgscoach Marco Rose wird immer wieder mit RB Leipzig als möglicher Nachfolger auf Ralph Hasenhüttl in Verbindung gebracht. Außerdem soll Rose Kandidat bei Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt sein. "Ich befasse mich derzeit mit nichts anderem als mit meiner Mannschaft. Ich führe keine Gespräche. Ich beschäftige mich nur mit meiner Mannschaft. Wir können Meister werden, Pokalsieger, stehen im Halbfinale der Europa League. Das sind die Dinge, die allein aktuell für mich zählen. Deshalb lasse ich alles andere außen vor", wird Rose im kicker zitiert.

Nachdem die Mannschaft von Ralph Hasenhüttl in der Europa League ausschied und in der Bundesliga schlechte Resultate holte, wurden die Gerüchte um einen möglichen Abgang Hasenhüttls lauter.

© getty

Naby Keita: Leipzigs Formtief könnte teuer zu stehlen kommen

Der Transfer von Naby Keita zum FC Liverpool ist schon beschlossene Sache. Es steht nur noch aus, wie hoch die Ablösesumme für Keita sein wird. Sollten die Leipziger die Champions League erreichen, wären 70 Millionen Euro fällig. Allerdings belegt RB aktuell nur den siebten Tabellenplatz. Beendet Leipzig die Saison nach dem jüngsten Formtief auf den Europa League Plätzen, würden nur 60 Millionen Euro nach Leipzig fließen.

RB Leipzig: Naby Keitas Statistiken in der aktuellen Saison