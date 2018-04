RB Leipzig, News und Gerüchte: Neuer Mittelfeldspieler für die Bullen?

Fed Cup Women National Team Sa 21.04. Halbfinale! Kerber, Görges und Co. gegen Tschechien 1. HNL Dinamo Zagreb -

Osijek Serie A Benevento -

Atalanta Eredivisie Roda -

PSV Cup Galatasaray -

Akhisarspor (Türkischer Kommentar) Cup Galatasaray -

Akhisarspor Primera División Espanyol -

Eibar Primera División Valencia -

Getafe Serie A Quattro Stadi Premier League Bournemouth -

Man United Serie A Sampdoria -

Bologna Serie A SPAL -

Chievo Verona Serie A AS Rom -

CFC Genua Serie A Crotone -

Juventus Serie A Florenz -

Lazio Serie A FC Turin -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

Sassuolo Serie A Neapel -

Udinese Coupe de France Caen -

PSG Primera División Real Madrid -

Bilbao Cup Fenerbahce -

Besiktas (Türkischer Kommentar) Cup Fenerbahce -

Besiktas Primera División Real Sociedad -

Atletico Madrid Primera División Alaves -

Girona Superliga Midtjylland -

Bröndby First Division A Brügge -

Charleroi Eredivisie Ajax -

Venlo Premier League Burnley -

Chelsea Primera División Levante -

Malaga Primera División Real Betis -

Las Palmas Premier League Leicester -

Southampton (Delayed) Ligue 1 Nantes -

Rennes Championship Millwall -

Fulham Ligue 1 Dijon -

Lyon Primera División Leganes -

La Coruna J1 League Kobe -

Nagoya Primera División Eibar -

Getafe Premiership Hibernian -

Celtic Premier League West Bromwich -

Liverpool CSL Guangzhou R&F -

Shandong Luneng Serie A SPAL -

Rom Championship Ipswich -

Aston Villa Premier League Watford -

Crystal Palace Primera División Celta Vigo -

Valencia Ligue 1 Marseille -

Lille Serie A Sassuolo -

Florenz Ligue 1 Amiens -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Monaco Ligue 1 Metz -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Angers Championship Cardiff -

Nottingham Serie A AC Mailand -

Benevento Copa del Rey FC Sevilla -

FC Barcelona Primeira Liga Estoril -

Benfica Primera División Girona -

Espanyol Serie A Cagliari -

Bologna Premier League Arsenal -

West Ham Ligue 1 Nizza -

Montpellier Serie A Udinese -

Crotone Serie A Chievo Verona -

Inter Mailand Serie A Lazio -

Sampdoria Serie A Atalanta -

FC Turin Premier League ZSKA Moskau -

Krasnodar Primera División Malaga -

Real Sociedad 1. HNL Hajduk Split -

Dinamo Zagreb Ligue 1 St. Etienne -

Troyes Premier League Man City -

Swansea First Division A Brügge -

Lüttich Primera División Las Palmas -

Alaves Premier League Stoke -

Burnley (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Real Betis Serie A Juventus -

Neapel Ligue 1 Bordeaux -

PSG Serie A CFC Genua -

Hellas Verona Premier League Everton -

Newcastle Primera División Bilbao -

Levante Primeira Liga FC Porto -

Setubal J1 League Kashima -

Kobe Copa Libertadores Cruzeiro -

Univ Chile First Division A Genk -

Brügge Championship Fulham -

Sunderland Ligue 1 Montpellier -

St- Etienne Primera División Levante -

FC Sevilla J1 League Kobe -

Kawasaki Primera División Espanyol -

Las Palmas Premier League Liverpool -

Stoke CSL Guangzhou Evergrande -

Jiangsu Championship Aston Villa -

Derby County Premier League Huddersfield -

Everton Primera División Real Sociedad -

Bilbao Ligue 1 Lyon -

Nantes Serie A AS Rom -

Chievo Verona Championship Middlesbrough -

Millwall Premier League Swansea -

Chelsea Primera División Real Madrid -

Leganes Ligue 1 Bordeaux -

Dijon Ligue 1 Lille -

Metz Ligue 1 Monaco -

Amiens Ligue 1 Strassburg -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Caen Premier League Crystal Palace -

Leicester (Delayed) Primera División Villarreal -

Celta Vigo Serie A Inter Mailand -

Juventus Premier League Southampton -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Newcastle -

West Bromwich (Delayed) Premier League Burnley -

Brighton (Delayed) Primera División Getafe -

Girona Serie A Crotone -

Sassuolo Premiership Celtic -

Rangers Eredivisie Feyenoord -

Sparta Eredivisie Den Haag -

PSV Ligue 1 Rennes -

Toulouse Serie A Sampdoria -

Cagliari Serie A Atalanta -

CFC Genua Serie A Bologna -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

SPAL Serie A Benevento -

Udinese Premier League West Ham -

Man City Primera División Alaves -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

Marseille Premier League Man United -

Arsenal Serie A Florenz -

Neapel Primera División Valencia -

Eibar Primera División La Coruna -

FC Barcelona Serie A FC Turin -

Lazio Ligue 1 PSG -

Guingamp Premier League Krasnodar -

Lok Moskau Premier League Tottenham -

Watford Primera División Real Betis -

Malaga

RB Leipzig bastelt am Kader für die nächste Saison. Angeblich hat RBL Leonardo Bittencourt vom 1. FC Köln im Visier. Youssuf Poulsen hingegen soll bei einem Liga-Konkurrenten ein Thema sein. Hier gibt es die aktuellsten News und Gerüchte rund um RB Leipzig.

RB Leipzig baggert wohl an Leonardo Bittencourt

RB Leipzig ist offenbar an Leonardo Bittencourt vom 1. FC Köln interessiert. Das berichtet der Express. Demnach sind die Gespräche zwischen Leipzig und dem 24-jährigen Mittelfeldspieler bereits weit fortgeschritten.

Wie aus dem Bericht hervorgeht, weiß Köln davon aber nichts. "In diesem Fall muss mich auch niemand unterrichten, da ja die Klausel gilt", wird Armin Veh zitiert. Die Klausel, die im Abstiegsfall greift, soll bei rund acht Millionen Euro liegen.

Angeblich soll Köln seinerseits Interesse an Leipzigs Rechtsverteidiger Benno Schmitz haben.

© getty

Leonardo Bittencourts Statistiken beim 1. FC Köln

Wettbewerb Einsätze Tore Vorlagen Bundesliga 64 8 13 Europa League 4 - 2 DFB-Pokal 5 1 1

RB Leipzigs Stürmer Yussuf Poulsen bei Wolfsburg auf dem Zettel?

Der VfL Wolfsburg ist auf der Suche nach einem neuen Stürmer. Nachdem Mario Gomez den Verein bereits verlassen hat, endet im Sommer auch noch die Leihe von Divock Origi. Der Sport Bild zufolge ist bei der Suche nach einem neuen Angreifer Yussuf Poulsen in den Fokus geraten.

In der Vergangenheit wurde auch Borussia Mönchengladbach mit Leipzigs Stürmer in Verbindung gebracht. Allerdings läuft der Vertrag des 23-Jährigen noch bis 2021 und Poulsen hatte zuletzt betont, dass er sich in Leipzig wohlfühlt.

© getty

Yussuf Poulsens Statistiken bei RB Leipzig

Saison Liga Einsätze Tore Vorlagen 2017/18 Bundesliga 27 4 3 2016/17 Bundesliga 29 5 4 2015/16 2. Liga 32 7 5

RB Leipzig im Kampf um Europa

RB Leipzig hat aus den letzten beiden Spielen nur einen Punkt geholt und steht derzeit auf dem 5. Platz der Bundesliga (47 Punkte). Während die Champions-League-Plätze vier Punkte entfernt liegen, sitzen Hoffenheim (46) und Eintracht Frankfurt (46) den Bullen im Nacken. Die restlichen Gegner von RB Leipzig:

31. Spieltag: TSG Hoffenheim (H)

32. Spieltag: 1. FSV Mainz 05 (A)

33. Spieltag: VfL Wolfsburg (H)

34. Spieltag: Hertha BSC (A)

© getty

RB Leipzig auf Platz 5: Die Bundesliga