Rasenfunk-Schlusskonferenz zum 31. Spieltag der Bundesliga: Was geschah im Keller in Köln?

NFL Draft Fr 27.04. Wo landet der deutsche Wide Receiver? Serie A CFC Genua -

Hellas Verona Premier League Everton -

Newcastle Primera División Bilbao -

Levante Primeira Liga FC Porto -

Setubal Championship Derby County -

Cardiff J1 League Kashima -

Kobe Super Liga Roter Stern -

Cukaricki Ligue 1 Caen -

Toulouse DBU Pokalen Bröndby -

Midtjylland Copa Libertadores Cruzeiro -

Univ Chile First Division A Genk -

Brügge Championship Fulham -

Sunderland Ligue 1 Montpellier -

St. Etienne Primera División Levante -

FC Sevilla J1 League Kobe -

Kawasaki Primera División Espanyol -

Las Palmas Premier League Liverpool -

Stoke CSL Guangzhou Evergrande -

Jiangsu Championship Aston Villa -

Derby County Premier League Huddersfield -

Everton Primera División Real Sociedad -

Bilbao 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Ligue 1 Lyon -

Nantes Serie A AS Rom -

Chievo Verona Championship Middlesbrough -

Millwall Premier League Swansea -

Chelsea Primera División Real Madrid -

Leganes Primeira Liga Benfica -

Tondela Ligue 1 Bordeaux -

Dijon Ligue 1 Lille -

Metz Ligue 1 Monaco -

Amiens Ligue 1 Strassburg -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Caen Premier League Crystal Palace -

Leicester (Delayed) Primera División Villarreal -

Celta Vigo Serie A Inter Mailand -

Juventus Premier League Southampton -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Newcastle -

West Bromwich (Delayed) Premier League Burnley -

Brighton (Delayed) Primera División Getafe -

Girona Serie A Crotone -

Sassuolo Premiership Celtic -

Rangers Eredivisie Feyenoord -

Sparta Ligue 1 Rennes -

Toulouse Serie A Sampdoria -

Cagliari Serie A Atalanta -

CFC Genua Serie A Bologna -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

SPAL Serie A Benevento -

Udinese Premier League West Ham -

Man City Primera División Alaves -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

Marseille Premier League Man United -

Arsenal Superliga Bröndby -

Nordsjälland Serie A Florenz -

Neapel Primera División Valencia -

Eibar Primeira Liga Maritimo -

FC Porto Primera División La Coruna -

FC Barcelona Serie A FC Turin -

Lazio Ligue 1 PSG -

Guingamp Premier League FK Krasnodar -

Lok Moskau Premier League Tottenham -

Watford Primera División Real Betis -

Malaga Copa Libertadores Nacional -

Santos J1 League Kobe -

Tokyo 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb Premier League Brighton -

Man United Primera División FC Sevilla -

Real Sociedad Primera División Girona -

Eibar Premier League Stoke -

Crystal Palace CSL Guangzhou R&F -

Shanghai Shenhua Premier League Lok Moskau -

Zenit Primera División Bilbao -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Hellas Verona Premier League Everton -

Southampton Primera División Celta Vigo -

La Coruna Premier League Leicester -

West Ham (DELAYED) Primera División Villarreal -

Valencia Serie A Juventus -

Bologna Premier League Bournemouth -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Newcastle (Delayed) J1 League Hiroshima -

Kobe Serie A Udinese -

Inter Mailand Premier League Man City -

Huddersfield Serie A Lazio -

Atalanta Serie A Chievo Verona -

Crotone Serie A CFC Genua -

Florenz Serie A Neapel -

FC Turin Premier League Chelsea -

Liverpool Premier League Arsenal -

Burnley Primera División FC Barcelona -

Real Madrid Primeira Liga FC Porto -

Feirense

Es hört sich an wie ein Skandalbericht aus dem Rotlichtbezirk, fasst aber das Diskussionsthema Nummer 1 dieser Saison zusammen: Was geschah im Keller in Köln?

Der Videobeweis lässt uns auch in Schlusskonferenz 170 zum 31. Spieltag nicht los. Denn an vielen Orten nahmen an diesem Wochenende die Bundesligaspieler der Frühling zu wörtlich und schlugen aus. Manche geahndet, manche ungeahndet.

Und dann war ja noch dieser Strafstoß in Mainz, der nach dem Halbzeitpfiff gegeben wurde. Auch der musste noch besprochen werden.

Gäste in dieser Sendung sind:

Neben dem Videobeweis blicken wir natürlich außerdem auf die wilden Wochen von Dortmund, Schalke, Frankfurt, Leverkusen und Leipzig. Wir küren Hoffenheim zum heißesten Team der Liga und grüßen gähnend den Rekordmeister aus Bayern an seinem spielfreien Wochenende.

Selbstredend darf auch nicht der Evergreen dieser Saison fehlen: Lebt der HSV noch? Und was macht der Klub der scheintoten Dreißiger vor Hamburg?

Fragen über Fragen. Nur hier gibt es Antworten. In dieser Reihenfolge ging es durch den Spieltag:

00:04:36 | BVB - LEV 4:0

00:15:08 | FC - S04 2:2

00:28:35 | SGE - BSC 0:3

00:41:13 | RaBa - TSG 2:5

00:50:38 | BMG - WOB 3:0

01:08:13 | HSV - SC 1:0 - mit viel Videobeweisdiskussion

01:33:51 | FCA - M05 2:0

01:41:33 | VfB - SVW 2:0

01:53:06 | H96 - FCB 0:3

In dieser Reihenfolge geht es durch den Spieltag:

00:03:38 | S04 - BVB 2:0

00:21:23 | SVW - RaBa 1:1

00:28:59 | TSG - HSV 2:0

00:39:07 | Niko Kovac, die Bayern und jede Menge Theater

01:23:23 | LEV - SGE 4:1

01:31:07 | FCB - BMG 5:1

01:40:03 | BSC - FC 2:1

01:54:57 | WOB - FCA 0:0

02:02:04 | VfB - H96 1:1