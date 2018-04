Lewis Holtby als Führungsspieler im HSV-Abstiegskampf im Fokus: Fast schon wie Will

Premier League FK Krasnodar -

Lok Moskau Serie B Palermo -

Bari Premier League Tottenham -

Watford Primera División Real Betis -

Malaga Copa Libertadores Nacional -

Santos J1 League Kobe -

FC Tokyo 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Amiens -

PSG Premier League Brighton -

Man United Primera División FC Sevilla -

Real Sociedad Primera División Girona -

Eibar Premier League Stoke -

Crystal Palace CSL Guangzhou R&F -

Shanghai Shenhua Premier League Lok Moskau -

Zenit Premier League West Bromwich -

Tottenham Primera División Bilbao -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Hellas Verona Premier League Everton -

Southampton Primera División Celta Vigo -

La Coruna Premier League Leicester -

West Ham (DELAYED) Primera División Villarreal -

Valencia Serie A Juventus -

Bologna Primeira Liga Sporting -

Benfica Premier League Bournemouth -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Newcastle (Delayed) J1 League Hiroshima -

Kobe Primera División Málaga -

Alavés Serie A Udinese -

Inter Mailand Premiership Hearts -

Celtic Eredivisie PSV -

Groningen Premier League Man City -

Huddersfield First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 St. Etienne -

Bordeaux Serie A Lazio -

Atalanta Serie A SPAL -

Benevento Serie A Chievo Verona -

Crotone Serie A CFC Genua -

Florenz Serie A Neapel -

FC Turin Superliga FC Kopenhagen -

Bröndby Primera División Atletico Madrid -

Espanyol Ligue 1 Lyon -

Troyes Ligue 1 Caen -

Monaco Ligue 1 Dijon -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Angers Ligue 1 Nantes -

Montpellier Ligue 1 Rennes -

Straßburg Ligue 1 Toulouse -

Lille Premier League Chelsea -

Liverpool Serie B Cesena -

Parma Serie A Sassuolo -

Sampdoria Primera División Las Palmas -

Getafe Premier League Arsenal -

Burnley (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Real Madrid Serie A Cagliari -

AS Rom Ligue 1 Marseille -

Nizza Primeira Liga FC Porto -

Feirense Primera División Leganes -

Levante 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premiership Aberdeen -

Rangers Premier League Swansea -

Southampton Coupe de France Les Herbiers -

PSG Cup Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División Barcelona -

Villarreal Premier League Chelsea -

Huddersfield Coppa Italia Juventus -

AC Mailand Primera División Sevilla -

Real Madrid Premier League Leicester -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Newcastle Premier League Man City -

Brighton (Delayed) First Division A Charleroi -

Brügge Premier League West Ham -

Man United CSL Beijing Guoan -

Guangzhou R&F J2 League FC Yokohama -

Kumamoto J1 League Iwata -

Kobe Ligue 1 Amiens -

Metz Ligue 1 Bordeaux -

Toulouse Ligue 1 Guingamp -

Marseille Ligue 1 Straßburg -

Lyon Premiership Celtic -

Aberdeen First Division A Lüttich -

Brügge Premier League Newcastle -

Chelsea (DELAYED) Premier League West Ham -

Everton (DELAYED) Premier League Swansea -

Stoke (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Arsenal (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Bromwich (Delayed) Premier League Liverpool -

Brighton (DELAYED) Premier League Man United -

Watford (Delayed) Premier League Tottenham -

Leicester (Delayed) Premier League Burnley -

Bournemouth (Delayed)

Der Hamburger SV kratzt nach dem 3:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg erneut am für unmöglich geglaubten Klassenerhalt. Hamburg tritt kraftvoll, mutig und mit spielerischer Finesse auf. Kein Spieler verkörpert den HSV in diesen Wochen mehr als Lewis Holtby, der vor wenigen Monaten nicht einmal in der zweiten Mannschaft ran durfte.

Von Nokia 3310 bis The Undertaker: die immer wieder verblüffende Resistenz des HSV provozierte nach dem wichtigen Dreier gegen den VfL viele derartige Vergleiche.

Es herrschte jedoch Konsens darüber, dass "dieser blöde HSV" schlicht und einfach besser spielt als die restliche Konkurrenz im Tabellenkeller. Der "bedingungslose Einsatz für den HSV", den Klub-Ikone Felix Magath vor rund zwei Wochen noch vermisste, hat längst wieder Einzug erhalten.

Vor allem Holtby läuft aktuell zur absoluten Höchstform auf. Auch gegen die Wölfe ging der neue Leader des Teams mit großen Schritten voran. Holtby bestritt die meisten Zweikämpfe (20), verbuchte die meisten Balleroberungen (8) und spulte die meisten Kilometer ab (12,84). Nebenbei erzielte er per Kopf seinen vierten Treffer in den jüngsten fünf Partien.

Lewis Holtby: Heatmap vom Spiel gegen Wolfsburg

Lewis Holtby: "Ich bin fast schon wie Will Grigg"

Holtby ist on fire. "Ich bin fast schon wie Will Grigg", sagte Holtby nach dem Auswärtssieg bei den Wölfen in der Mixed Zone.

Dabei stand der 27-Jährige vor nicht allzu langer Zeit noch auf dem Abstellgleis, abholbereit in Hamburg-Stellingen. Unter Markus Gisdol und Bernd Hollerbach spielte Holtby auch verletzungsbedingt keine Rolle. Gisdol verwehrte dem Offensivallrounder gar einen Einsatz in Hamburgs U23. Holtby wollte Spielpraxis, Gisdol "nicht unseren Talenten den Platz nehmen".

Mit Titz übernahm zum 27. Spieltag Holtbys einstiger Individualtrainer den designierten Absteiger. Trotz des freundschaftlichen Verhältnisses sollte sich Holtby erst beweisen müssen, was er tat. Titz öffnete Holtby die Tür und der dreifache Nationalspieler sprang hindurch.

Tiki-Taka beim HSV - erstmals seit vier Jahren wieder Fußball

"Er gibt mir das Vertrauen. Ich habe schon mal gesagt: Wenn man mir das Vertrauen gibt und Fußball spielen will, dann zahle ich das auch zurück", sagte Holtby über seinen Trainer. In der Tat spielt der HSV Fußball. Die Mannschaft, der in Teilen der Saison die Drittliga-Tauglichkeit abgesprochen wurde, erspielt (!) sich plötzlich Torchancen.

"Teilweise war ich echt stolz, wie wir den Ball haben laufen lassen - wie wir teilweise schon fast Tiki-Taka gespielt haben. Dazu fighten wir und sind griffig. Es macht mir einfach Spaß", schwärmte Holtby vom Hamburger Spiel.

Holtby schoss mit seiner emotionsgeladenen Euphorie auch am Samstagabend wieder übers Ziel hinaus: "Wir spielen das erste Mal seit vier Jahren Fußball. Das sind harte Töne, aber ich stehe dazu, weil es die Wahrheit ist."

Ein Seitenhieb gegen die gescheiterten Trainer der vergangenen Jahre, der Titz ein wenig missfiel: "Lewis ist wirklich ein herzensguter Mensch mit einer unglaublich hohen Sozialkompetenz. Aber wenn man ihn direkt nach Spielende ans Mikrofon bekommt, dann hat er eine Euphorie in sich und dann rutscht ihm der eine oder andere Satz heraus, den er später so nicht mehr sagen würde."

HSV mit stolzgeschwellter Brust ins "Halbfinale"

Völlig egal. Alfred Preißler würde sagen: "Entscheidend ist auf'm Platz." Und das spricht für Holtby. "Auch wenn im Übermut manchmal der eine oder andere blöde Ton von mir kommt - das Gute ist, dass wieder viel dahintersteckt und wir alle Vollgas geben", sagte Holtby. Vollgas fürs Wunder, das auch dank Holtby wieder möglich scheint.

Platz Team Sp. Tore Diff. Pkt. ... ... ... ... ... ... 13. Hannover 96 32 39:50 -11 36 14. 1. FSV Mainz 05 32 35:49 -14 33 15. SC Freiburg 32 29:53 -24 33 16. Wolfsburg 32 31:43 -12 30 17. Hamburger SV 32 27:49 -22 28 18. 1. FC Köln 32 33:63 -30 22

Der Glaube ist zurück an der Alster, kaum eine Spur von Verunsicherung. "Ich wusste immer, dass ich ein guter Kicker bin", sagte Holtby und sprach dabei seinen Teamkollegen aus der Seele.

Trotz des einen oder anderen Wacklers in der Defensive oder manches schlecht ausgespielten Konters ziert die Raute wieder eine stolzgeschwellte Brust. "Das Wichtigste ist, dass wir das Wir-Gefühl wieder entwickelt haben", meint Holtby.

Noch ist das Ziel Relegation aber lange nicht erreicht. "Das Viertelfinale haben wir überstanden, jetzt kommt das Halbfinale in Frankfurt", sagte Holtby. Im möglichen Endspiel am 34. Spieltag empfängt der HSV schließlich Borussia Mönchengladbach.

Das Restprogramm für Freiburg, Mainz und Wolfsburg

Spieltag 1. FSV Mainz 05 SC Freiburg VfL Wolfsburg 33 Borussia Dortmund (A) Bor. Mönchengladbach (A) RB Leipzig (A) 34 Werder Bremen (H) FC Augsburg (H) 1. FC Köln (H)

Sprachrohr Holtby ist voll motiviert: "Wir haben noch zwei dicke Spiele. Ich freue mich schon auf das nächste." Der HSV geht mit einer lange vermissten Wucht in den Saisonendspurt - gezogen von Holtby, der auch das letzte Bisschen Will Grigg aus sich rauskitzeln will.