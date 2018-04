Sperre für Freiburgs Nils Petersen aufgehoben: Der DFB schafft einen Präzedenzfall

Davis Cup Men Sa 07.04. GER - ESP: Zverev, Kohli & Struff gegen Nadal und Co. Derby-Wochenende Sa 07.04. Everton - Liverpool, United - City & Real - Atletico Ligue 1 St. Etienne -

PSG Championship Cardiff -

Wolverhampton Primera División La Coruna -

Malaga A-League Sydney Wanderers -

Brisbane Primera División Alaves -

Getafe Premier League Everton -

Liverpool Championship Norwich -

Aston Villa Serie A Benevento -

Juventus Premier League Zenit Sankt Petersburg -

Krasnodar Premier League Stoke -

Tottenham Championship Leeds -

Sunderland Primera División Celta Vigo -

FC Sevilla Ligue 1 Monaco -

Nantes Serie A SPAL -

Atalanta Serie A AS Rom -

Florenz Premier League Man City -

Man United Primera División Real Betis -

Eibar Eredivisie Alkmaar -

PSV Ligue 1 Amiens -

Caen Ligue 1 Angers -

Straßburg Ligue 1 Bordeaux -

Lille Ligue 1 Guingamp -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Dijon Premier League Brighton -

Huddersfield (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Leganes Serie A Sampdoria -

CFC Genua Primeira Liga Setubal -

Benfica Premier League West Bromwich -

Swansea (Delayed) Premier League Bournemouth -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Watford -

Burnley (Delayed) Premier League Leicester -

Newcastle (Delayed) J1 League Gamba Osaka -

Kobe Primera División Levante -

Las Palmas Serie A FC Turin -

Inter Mailand Premiership Hamilton -

Celtic CSL Guangzhou Evergrande -

Shandong Luneng Ligue 1 Nizza -

Rennes Serie A Crotone -

Bologna Serie A Hellas Verona -

Cagliari Serie A Neapel -

Chievo Verona Premier League Arsenal -

Southampton Primera División Real Madrid -

Atletico Madrid Eredivisie Ajax -

Heracles Ligue 1 Metz -

Lyon Premier League Chelsea -

West Ham Serie A Udinese -

Lazio First Division A Gent -

Brügge Primera División Real Sociedad -

Girona 1. HNL Istra -

Dinamo Zagreb Primeira Liga FC Porto -

Aves Primera División Valencia -

Espanyol Serie A AC Mailand -

Sassuolo Ligue 1 Marseille -

Montpellier Superliga Talleres -

Independiente Primera División Villarreal -

Bilbao Championship Aston Villa -

Cardiff J1 League Kobe -

Urawa Championship Wolverhampton -

Derby County Copa Libertadores Palmeiras -

Boca Juniors Ligue 1 Angers -

Nizza Championship Aston Villa -

Leeds Primera División Girona -

Real Betis Premier League Dynamo Moskau -

Lok Moskau Primera División FC Sevilla -

Villarreal Premier League Southampton -

Chelsea Serie A Cagliari -

Udinese Championship Middlesbrough -

Bristol City Premier League Huddersfield -

Watford Premier League Schachtjor Donezk -

Dynamo Kiew Primera División FC Barcelona -

Valencia Ligue 1 Lyon -

Amiens Serie A CFC Genua -

Crotone Serie A Chievo Verona -

FC Turin Premier League Liverpool -

Bournemouth Primera División Las Palmas -

Real Sociedad Primera División Leganes -

Celta Vigo Super Liga Roter Stern -

Partizan Ligue 1 Caen -

Toulouse Ligue 1 Lille -

Guingamp Ligue 1 Nantes -

Dijon Ligue 1 Rennes -

Metz Ligue 1 Straßburg -

St. Etienne Premier League Tottenham -

Man City Primera División Bilbao -

La Coruna Serie A Atalanta -

Inter Mailand Premier League Crystal Palace -

Brighton (Delayed) Premier League Swansea -

Everton (Delayed) Premier League Burnley -

Leicester (Delayed) J2 League Tochigi -

Niigata J1 League Yokohama Marinos -

Kobe A-League Sydney Wanderers -

Adelaide Utd Primera División Eibar -

Alaves Serie A Florenz -

SPAL Championship Wolverhampton -

Birmingham Premier League Newcastle -

Arsenal Ligue 1 Montpellier -

Bordeaux Serie A Sassuolo -

Benevento Serie A Bologna -

Hellas Verona Serie A AC Mailand -

Neapel Superliga Bröndby -

Kopenhagen Primera División Atletico Madrid -

Levante Eredivisie PSV -

Ajax Ligue 1 Troyes -

Marseille Premier League Man United -

West Bromwich Serie A Juventus -

Sampdoria First Division A Anderlecht -

Brügge Primera División Getafe -

Espanyol Primeira Liga Benfica -

FC Porto Primera División Malaga -

Real Madrid Serie A Lazio -

AS Rom Ligue 1 PSG -

Monaco Superliga Independiente -

Boca Juniors Premier League West Ham -

Stoke Primera División La Coruna -

FC Sevilla Premier League Brighton -

Tottenham Serie A Inter Mailand -

Cagliari Coupe de France Les Herbiers -

Chambly Primera División Celta Vigo -

FC Barcelona Primera División Villarreal -

Leganes Serie A Benevento -

Atalanta Eredivisie Roda -

PSV Cup Galatasaray -

Akhisarspor (Türkischer Kommentar) Cup Galatasaray -

Akhisarspor Primera División Espanyol -

Eibar Primera División Valencia -

Getafe Premier League Bournemouth -

Man United Serie A Sampdoria -

Bologna Serie A SPAL -

Chievo Verona Serie A AS Rom -

CFC Genua Serie A Crotone -

Juventus Serie A Florenz -

Lazio Serie A FC Turin -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

Sassuolo Serie A Neapel -

Udinese Coupe de France Caen -

PSG Primera División Real Madrid -

Bilbao Cup Fenerbahce -

Besiktas (Türkischer Kommentar) Cup Fenerbahce -

Besiktas Primera División Real Sociedad -

Atletico Madrid Primera División Alaves -

Girona Superliga Midtylland -

Bröndby First Division A Brügge -

Charleroi Eredivisie Ajax -

VVV-Venlo Premier League Burnley -

Chelsea Primera División Levante -

Malaga Primera División Real Betis -

Las Palmas Premier League Leicester -

Southampton

Das DFB-Bundesgericht hat die Sperre für Freiburgs Nils Petersen aus dem Spiel gegen den FC Schalke 04 aufgehoben und den Schiedsrichtern in Deutschland damit keinen Gefallen getan. Es gibt nun einen Präzedenzfall, der in Zukunft für Ärger sorgen könnte. Ein Kommentar von SPOX-Fußballchef Andreas Lehner.

Auf dem Fußballplatz werden Verwarnungen und Platzverweise nicht immer so konkret verhandelt wie im legendären Dialog zwischen Willi Ente Lippens und dem Schiedsrichter des Spiels Rot-Weiß Essen gegen Westfalia Herne.

Der Unparteiische sagte nämlich damals: "Ich verwarne Ihnen." Woraufhin Lippens antwortete: "Ich danke Sie." Der Stürmer flog vom Platz.

Im Falle von Nils Petersen ist in den Tagen seit Karsamstag ein regelrechter Streit über die Deutung dessen erster Gelben Karte im Spiel gegen Schalke 04 entstanden.

Freiburgs Trainer Christian Streich machte seine Sichtweise schon während der Partie übertrieben deutlich sichtbar und wurde in der Folge auf die Tribüne verwiesen. Die Freiburger waren sich einig, dass Petersen die Verwarnung durch Schiedsrichter Tobias Stieler in seinem Rücken nicht mitbekommen habe.

Stieler widersprach dieser Sichtweise. Und wer die Partie live verfolgte und sich die Bilder im Nachgang noch einmal anschaut, wird merken, dass es genügend Anhaltspunkte gibt, um der Argumentation des Schiedsrichters zu folgen. Das DFB-Bundesgericht tat das nicht.

DFB-Bundesgericht: Theorie schlägt Praxis

Es fällte eine sehr theoretische Entscheidung, da die Gelbe Karte "nicht ordnungsgemäß" erteilt worden sei und "mangels Kundgebung auch keine Wirkung erlangt" habe. Die Theorie setzt sich hier mal wieder über Praxis hinweg.

Denn der Gelben Karte ging ein andauernder Disput zwischen Schiedsrichter und Spieler voraus. Petersen meckerte vor Ausführung des Elfmeters, er meckerte nach Ausführung des Elfmeters und er meckerte auf dem Weg zum Mittelpunkt.

Wer Fußballspiele über einen längeren Zeitraum hinweg verfolgt, der wird solche Szenen immer wieder finden. Szenen, in denen Spieler den Schiedsrichter beschimpfen, sich dann wegdrehen und die Verwarnung in ihrem Rücken gar nicht mehr sehen, wohlwissend, was gerade passiert. Dass Stieler Petersen sogar noch angetippt hat, ist ein weiteres Argument pro Schiedsrichter.

Der DFB hat mit seiner Entscheidung einen Präzedenzfall geschaffen und den Schiedsrichtern keinen Gefallen getan. Die Referees müssen sich mit diesem Urteil im Kopf im Prinzip bei jeder Gelben Karte vergewissern, ob der Betroffene die Verwarnung schon wahrgenommen habe.

Das mag zwar in der Theorie dazugehören, ist aber in der Praxis kompletter Unfug und könnte weiteren Anfechtungen vor Gericht Tür und Tor geöffnet haben.