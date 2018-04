HSV, News und Gerüchte: "Wir spielen das erste Mal seit vier Jahren Fußball"

Superliga Live Gimnasia -

Nach dem 3:1-Auswärtserfolg beim VfL Wolfsburg hat sich HSV-Torschütze Lewis Holtby kritisch zu den vergangenen Spielzeiten der Hamburger geäußert. Darauf folgte von Trainer Christian Titz der Rüffel. Alle News zum HSV gibt es bei SPOX im Überblick.

HSV: Lewis Holtby - "Wir spielen das erste Mal seit vier Jahren Fußball"

"Wir spielen das erste Mal seit vier Jahren Fußball. Das sind harte Töne, aber ich stehe dazu, weil es die Wahrheit ist. Wir sind mutig, wir trauen uns etwas zu, wir werden torgefährlich. Das ist Fußball. Wenn der Ball dein Freund ist, geht vieles leichter", sagte Lewis Holtby nach dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg beim ZDF. Die Aussagen können als deutliche Kritik an den ehemaligen HSV-Trainern verstanden werden.

© getty

In der Folge äußerte sich Christian Titz zu Holtbys Aussage: "Das war nicht angemessen und überzogen. Es war mir unangenehm für die Kollegen. In der Euphorie rutscht einem so was mal raus. Lewis ist ein herzensguter Mensch mit einer hohen Sozialkompetenz."

HSV: Lewis Holtbys Statistik in der aktuellen Saison

Wettbewerb Spiele Tore Vorlagen Bundesliga 14 5 0 DFB-Pokal 1 0 0

Hamburger SV - Das Restprogramm im Abstiegskampf

Spieltag Heim/Auswärts Datum Anstoß Gegner 33 A Sa. 05.05. 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt 34 H Sa. 12.05. 15.30 Uhr Borussia Mönchengladbach

Die Hanseaten haben nicht das schwerste Restprogramm der Kellerkinder erwischt. Am kommenden Wochenende muss der HSV gegen formschwache Frankfurter ran.

Am letzten Spieltag kommt es zum potenziellen Entscheidungsspiel im Volksparkstadion gegen Borussia Mönchengladbach.

HSV: Die Ausgangslage vor dem 33. Spieltag