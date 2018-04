Frankfurt-Restprogramm: Das sind die Gegner der Eintracht in der Bundesliga

Premier League Live Southampton -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Live Newcastle -

West Bromwich (Delayed) Premier League Live Burnley -

Brighton (Delayed) Primera División Getafe -

Girona Serie A Crotone -

Sassuolo Premiership Celtic -

Rangers Eredivisie Feyenoord -

Sparta Ligue 1 Rennes -

Toulouse Serie A Sampdoria -

Cagliari Serie A Atalanta -

CFC Genua Serie A Bologna -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

SPAL Serie A Benevento -

Udinese Premier League West Ham -

Man City Superliga Gimnasia -

Boca Juniors Super Liga Napredak -

Roter Stern Primera División Alaves -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

Marseille Premier League Man United -

Arsenal Superliga Bröndby -

Nordsjälland Serie A Florenz -

Neapel Primera División Valencia -

Eibar Primeira Liga Maritimo -

FC Porto Primera División La Coruna -

FC Barcelona Serie A FC Turin -

Lazio Ligue 1 PSG -

Guingamp Premier League FK Krasnodar -

Lok Moskau Serie B Palermo -

Bari Premier League Tottenham -

Watford Primera División Real Betis -

Malaga Copa Libertadores Nacional -

Santos J1 League Kobe -

FC Tokyo 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Amiens -

PSG Premier League Brighton -

Man United Primera División FC Sevilla -

Real Sociedad Primera División Girona -

Eibar Premier League Stoke -

Crystal Palace CSL Guangzhou R&F -

Shanghai Shenhua Premier League Lok Moskau -

Zenit Premier League West Bromwich -

Tottenham Primera División Bilbao -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Hellas Verona Premier League Everton -

Southampton Primera División Celta Vigo -

La Coruna Premier League Leicester -

West Ham (DELAYED) Primera División Villarreal -

Valencia Serie A Juventus -

Bologna Primeira Liga Sporting -

Benfica Premier League Bournemouth -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Newcastle (Delayed) J1 League Hiroshima -

Kobe Primera División Málaga -

Alavés Serie A Udinese -

Inter Mailand Premiership Hearts -

Celtic Eredivisie PSV -

Groningen Premier League Man City -

Huddersfield First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 St. Etienne -

Bordeaux Serie A Lazio -

Atalanta Serie A SPAL -

Benevento Serie A Chievo Verona -

Crotone Serie A CFC Genua -

Florenz Serie A Neapel -

FC Turin Superliga FC Kopenhagen -

Bröndby Primera División Atletico Madrid -

Espanyol Ligue 1 Lyon -

Troyes Ligue 1 Caen -

Monaco Ligue 1 Dijon -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Angers Ligue 1 Nantes -

Montpellier Ligue 1 Rennes -

Straßburg Ligue 1 Toulouse -

Lille Premier League Chelsea -

Liverpool Serie B Cesena -

Parma Serie A Sassuolo -

Sampdoria Primera División Las Palmas -

Getafe Premier League Arsenal -

Burnley (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Real Madrid Serie A Cagliari -

AS Rom Ligue 1 Marseille -

Nizza Primeira Liga FC Porto -

Feirense Primera División Leganes -

Levante 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premiership Aberdeen -

Rangers Premier League Swansea -

Southampton Coupe de France Les Herbiers -

PSG Cup Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División Barcelona -

Villarreal Premier League Chelsea -

Huddersfield Coppa Italia Juventus -

AC Mailand Primera División Sevilla -

Real Madrid Premier League Leicester -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Newcastle Premier League Man City -

Brighton (Delayed) First Division A Charleroi -

Brügge Premier League West Ham -

Man United CSL Beijing Guoan -

Guangzhou R&F

Eintracht Frankfurt verlor die letzten drei Bundesliga-Spiele. Deswegen stehen die Hessen nur noch auf Platz sieben der Tabelle und drohen nun aus den Europapokal-Rängen abzurutschen. SPOX zeigt Euch die restlichen Gegner der Eintracht in der Übersicht.

Die Durststrecke der Eintracht begann mit der Bekanntgabe des FC Bayern München, dass Niko Kovac im Sommer Jupp Heynckes beerben wird. Zuletzt verlor Frankfurt ausgerechnet beim deutschen Rekordmeister. Am 19. Mai treffen die beiden Teams erneut aufeinander: beim Pokalfinale in Berlin.

Das Restprogramm von Eintracht Frankfurt

Wettbewerb Datum Anstoß Gegner Bundesliga 05. Mai 15.30 Uhr Hamburger SV (H) Bundesliga 12. Mai 15.30 Uhr FC Schalke 04 (A) DFB-Pokal 19. Mai 20.30 Uhr FC Bayern München

© getty

Eintracht Frankfurt: Der wiedererstarkte HSV kommt

In der Bundesliga kommt es am kommenden Spieltag zum brisanten Duell mit dem Hamburger SV. Die Norddeutschen gewannen drei der letzten vier Spiele und haben wieder große Hoffnungen auf den Klassenerhalt. Die Eintracht hat mit einem Sieg aber die Möglichkeit, den Bundesliga-Dino in die Zweitklassigkeit zu stürzen.

Mut macht den Hessen das Hinspiel. In Hamburg gewann Frankfurt mit 2:1. Auch gegen Schalke sah in der Vorrunde alles nach einem Sieg für die Eintracht aus. In der Nachspielzeit erzielte Knappen-Verteidiger Naldo jedoch den 2:2-Ausgleich. Verliert das Team von Trainer Niko Kovac eine Woche später das Pokalfinale in Berlin, muss Frankfurt zumindest Siebter bleiben, um im der kommenden Saison in der Europa League zu spielen.