FC Schalke 04: News, Gerüchte und Personal - Max Meyer löscht S04 bei Instagram

NFL Draft Fr 27.04. Wo landet der deutsche Wide Receiver? DBU Pokalen Bröndby -

Midtjylland Copa Libertadores Cruzeiro -

Univ de Chile A-League Newcastle Jets -

Melbourne City First Division A Genk -

Brügge Championship Fulham -

Sunderland Ligue 1 Montpellier -

St. Etienne Primera División Levante -

FC Sevilla J1 League Kobe -

Kawasaki A-League FC Sydney -

Melbourne Victory Primera División Espanyol -

Las Palmas Premier League Liverpool -

Stoke CSL Guangzhou Evergrande -

Jiangsu Championship Aston Villa -

Derby County Premier League Huddersfield -

Everton Primera División Real Sociedad -

Bilbao 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Ligue 1 Lyon -

Nantes Serie A AS Rom -

Chievo Verona Championship Middlesbrough -

Millwall Premier League Swansea -

Chelsea Primera División Real Madrid -

Leganes Primeira Liga Benfica -

Tondela Ligue 1 Bordeaux -

Dijon Ligue 1 Lille -

Metz Ligue 1 Monaco -

Amiens Ligue 1 Strassburg -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Caen Premier League Crystal Palace -

Leicester (Delayed) Primera División Villarreal -

Celta Vigo Serie A Inter Mailand -

Juventus Premier League Southampton -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Newcastle -

West Bromwich (Delayed) Premier League Burnley -

Brighton (Delayed) Primera División Getafe -

Girona Serie A Crotone -

Sassuolo Premiership Celtic -

Rangers Eredivisie Feyenoord -

Sparta Ligue 1 Rennes -

Toulouse Serie A Sampdoria -

Cagliari Serie A Atalanta -

CFC Genua Serie A Bologna -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

SPAL Serie A Benevento -

Udinese Premier League West Ham -

Man City Superliga Gimnasia La Plata -

Boca Juniors Super Liga Napredak -

Roter Stern Primera División Alaves -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

Marseille Premier League Man United -

Arsenal Superliga Bröndby -

Nordsjälland Serie A Florenz -

Neapel Primera División Valencia -

Eibar Primeira Liga Maritimo -

FC Porto Primera División La Coruna -

FC Barcelona Serie A FC Turin -

Lazio Ligue 1 PSG -

Guingamp Premier League FK Krasnodar -

Lok Moskau Premier League Tottenham -

Watford Primera División Real Betis -

Malaga Copa Libertadores Nacional -

Santos J1 League Kobe -

FC Tokyo 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Amiens -

PSG Premier League Brighton -

Man United Primera División FC Sevilla -

Real Sociedad Primera División Girona -

Eibar Premier League Stoke -

Crystal Palace CSL Guangzhou R&F -

Shanghai Shenhua Premier League Lok Moskau -

Zenit Premier League West Bromwich -

Tottenham Primera División Bilbao -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Hellas Verona Premier League Everton -

Southampton Primera División Celta Vigo -

La Coruna Premier League Leicester -

West Ham (DELAYED) Primera División Villarreal -

Valencia Serie A Juventus -

Bologna Primeira Liga Sporting -

Benfica Premier League Bournemouth -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Newcastle (Delayed) J1 League Hiroshima -

Kobe Primera División Málaga -

Alavés Serie A Udinese -

Inter Mailand Premiership Hearts -

Celtic Eredivisie PSV -

Groningen Premier League Man City -

Huddersfield First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 St. Etienne -

Bordeaux Serie A Lazio -

Atalanta Serie A SPAL -

Benevento Serie A Chievo Verona -

Crotone Serie A CFC Genua -

Florenz Serie A Neapel -

FC Turin Superliga FC Kopenhagen -

Bröndby Primera División Atletico Madrid -

Espanyol Ligue 1 Lyon -

Troyes Ligue 1 Caen -

Monaco Ligue 1 Dijon -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Angers Ligue 1 Nantes -

Montpellier Ligue 1 Rennes -

Straßburg Ligue 1 Toulouse -

Lille Premier League Chelsea -

Liverpool Serie A Sassuolo -

Sampdoria Primera División Las Palmas -

Getafe Premier League Arsenal -

Burnley (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Real Madrid Serie A Cagliari -

AS Rom Ligue 1 Marseille -

Nizza Primeira Liga FC Porto -

Feirense Primera División Leganes -

Levante 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premiership Aberdeen -

Rangers Premier League Swansea -

Southampton Coupe de France Les Herbiers -

PSG

Mit seinem jüngsten Social-Media-Auftreten heizt Max Meyer die Spekulationen um einen möglichen Abgang vom FC Schalke 04 weiter an. Naldo spricht derweil über die aktuelle Saison und Benedikt Höwedes möchte offenbar nicht zurück. Hier die aktuellen News und Gerüchte rund um S04.

Max Meyer löscht FC Schalke 04 auf Instagram

Seit Monaten wird über einen Wechsel von Max Meyer spekuliert. Nun heizte der 22-Jährige die Gerüchte weiter an, indem er den FC Schalke 04 aus seinen sozialen Netzwerken löschte.

Bei Facebook lud Meyer neue Bilder im DFB-Dress hoch, während er bei Instagram Schalke aus seinem Profil entfernte. Nun verweist seine Insta-Beschreibung nur noch auf den DFB und Sponsor Nike.

Meyers Vertrag auf Schalke läuft im Sommer aus. Bisher hat er zwei Angebote für eine Verlängerung des Arbeitspapiers ausgeschlagen. Trainer Domenico Tedesco ließ den Mittelfeldspieler zuletzt drei Mal in Folge auf der Bank.

© getty

Max Meyers Saison-Statistiken bei Schalke

Wettbewerb Spiele Tore Torvorlagen Bundesliga 24 0 0 DFB-Pokal 4 1 1

Naldo: "Champions League ist ein Thema"

Trotz des Unentschiedens gegen Tabellenschlusslicht Köln liegt Schalke auf Platz zwei und damit auf einem Champions-League-Rang. Entsprechend visiert man bei Königsblau die Königsklasse an - wenn auch unter Vorbehalt.

"Klar, die Champions League ist so kurz vor Schluss ein Thema", sagte Naldo im Interview auf der Vereinshomepage: "Aber wir beschäftigen uns nur mit dem Gegner. Das Ziel ist unabhängig von der Tabelle klar: Wir wollen drei Punkte holen."

Generell habe den Schalkern "niemand zugetraut, so eine geile Saison zu spielen", führte der Verteidiger weiter aus. Aber man zeige in diesem Jahr "eine ganz andere Mentalität, der Trainer tut uns gut - es macht einfach sehr viel Spaß".

Entsprechend denke er auch noch nicht an ein Karriereende, erklärte Naldo weiter. "Nach den Partien spürt man in meinem Alter natürlich eine Müdigkeit im Körper. Aber das ist normal und gehört dazu", so der 35-Jährige.

FC Schalke 04: Höwedes will wohl nicht zurück

Im Sommer verließ Schalke-Urgestein Benedikt Höwedes die Knappen und wechselte leihweise zu Juventus. Dort will er nun nach Informationen der Bild bleiben - und damit nicht nach Gelsenkirchen zurückkehren.

Höwedes' Einstieg in Italien wurde durch einige Verletzungen erschwert. Mittlerweile ist der 30-Jährige aber wieder fit und ernsthafter Bestandteil der Mannschaft. Juventus besitzt eine Kaufoption in Höhe von 13 Millionen Euro - ob die gezogen wird, ist Stand jetzt aber offen.

© getty

Schalkes Ergebnisse der letzten Wochen