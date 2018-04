FC Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach heute live im TV und Livestream sehen

J1 League Live Kobe -

Kawasaki A-League FC Sydney -

Melbourne Victory Primera División Espanyol -

Las Palmas Premier League Liverpool -

Stoke CSL Guangzhou Evergrande -

Jiangsu Championship Aston Villa -

Derby County Premier League Huddersfield -

Everton Primera División Real Sociedad -

Bilbao 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Ligue 1 Lyon -

Nantes Serie A AS Rom -

Chievo Verona Championship Middlesbrough -

Millwall Premier League Swansea -

Chelsea Primera División Real Madrid -

Leganes Primeira Liga Benfica -

Tondela Ligue 1 Bordeaux -

Dijon Ligue 1 Lille -

Metz Ligue 1 Monaco -

Amiens Ligue 1 Straßburg -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Caen Premier League Crystal Palace -

Leicester (Delayed) Primera División Villarreal -

Celta Vigo Serie A Inter Mailand -

Juventus Premier League Southampton -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Newcastle -

West Bromwich (Delayed) Premier League Burnley -

Brighton (Delayed) Primera División Getafe -

Girona Serie A Crotone -

Sassuolo Premiership Celtic -

Rangers Eredivisie Feyenoord -

Sparta Ligue 1 Rennes -

Toulouse Serie A Sampdoria -

Cagliari Serie A Atalanta -

CFC Genua Serie A Bologna -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

SPAL Serie A Benevento -

Udinese Premier League West Ham -

Man City Superliga Gimnasia -

Boca Juniors Super Liga Napredak -

Roter Stern Primera División Alaves -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

Marseille Premier League Man United -

Arsenal Superliga Bröndby -

Nordsjälland Serie A Florenz -

Neapel Primera División Valencia -

Eibar Primeira Liga Maritimo -

FC Porto Primera División La Coruna -

FC Barcelona Serie A FC Turin -

Lazio Ligue 1 PSG -

Guingamp Premier League FK Krasnodar -

Lok Moskau Serie B Palermo -

Bari Premier League Tottenham -

Watford Primera División Real Betis -

Malaga Copa Libertadores Nacional -

Santos J1 League Kobe -

FC Tokyo 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Amiens -

PSG Premier League Brighton -

Man United Primera División FC Sevilla -

Real Sociedad Primera División Girona -

Eibar Premier League Stoke -

Crystal Palace CSL Guangzhou R&F -

Shanghai Shenhua Premier League Lok Moskau -

Zenit Premier League West Bromwich -

Tottenham Primera División Bilbao -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Hellas Verona Premier League Everton -

Southampton Primera División Celta Vigo -

La Coruna Premier League Leicester -

West Ham (DELAYED) Primera División Villarreal -

Valencia Serie A Juventus -

Bologna Primeira Liga Sporting -

Benfica Premier League Bournemouth -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Newcastle (Delayed) J1 League Hiroshima -

Kobe Primera División Málaga -

Alavés Serie A Udinese -

Inter Mailand Premiership Hearts -

Celtic Eredivisie PSV -

Groningen Premier League Man City -

Huddersfield First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 St. Etienne -

Bordeaux Serie A Lazio -

Atalanta Serie A SPAL -

Benevento Serie A Chievo Verona -

Crotone Serie A CFC Genua -

Florenz Serie A Neapel -

FC Turin Superliga FC Kopenhagen -

Bröndby Primera División Atletico Madrid -

Espanyol Ligue 1 Lyon -

Troyes Ligue 1 Caen -

Monaco Ligue 1 Dijon -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Angers Ligue 1 Nantes -

Montpellier Ligue 1 Rennes -

Straßburg Ligue 1 Toulouse -

Lille Premier League Chelsea -

Liverpool Serie B Cesena -

Parma Serie A Sassuolo -

Sampdoria Primera División Las Palmas -

Getafe Premier League Arsenal -

Burnley (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Real Madrid Serie A Cagliari -

AS Rom Ligue 1 Marseille -

Nizza Primeira Liga FC Porto -

Feirense Primera División Leganes -

Levante 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premiership Aberdeen -

Rangers Premier League Swansea -

Southampton Coupe de France Les Herbiers -

PSG Primera División Barcelona -

Villarreal Premier League Chelsea -

Huddersfield Coppa Italia Juventus -

AC Mailand Primera División Sevilla -

Real Madrid Premier League Leicester -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Newcastle Premier League Man City -

Brighton (Delayed) First Division A Charleroi -

Brügge Premier League West Ham -

Man United CSL Beijing Guoan -

Guangzhou R&F

Der FC Schalke 04 empfängt am 32. Spieltag der Bundesliga in der heimischen Veltins Arena die Borussia aus Mönchengladbach. Hier findet ihr alle Infos, wie ihr die Partie heute Nachmittag live im TV und Livestream sehen könnt.

Mit einem Sieg würde die Elf von Domenico Tedesco die Qualifikation für die Champions League perfekt machen. Die Mannschaft von Dieter Hecking hofft derweil im Endspurt der Saison noch auf die Qualifikation für die Europa League, die Frankfurter Eintracht liegt vor den Samstagsspielen drei Punkte entfernt auf dem siebten Platz.

Wann und wo spielt der FC Schalke gegen Borussia Mönchengladbach?

Die Königsblauen treffen im vorletzten Heimspiel der Saison am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr auf die Gladbacher Borussia. Schiedsrichter Harm Osmers leitet die Partie in der Veltins Arena.

FC Schalke gegen Borussia Mönchengladbach im TV und Livestream sehen

Um 13 Uhr startet am Samstag die Vorberichterstattung zu allen Spielen des Nachmittags auf Sky Bundesliga 1 und Sky Bundesliga 1 HD, ehe dann die Partie der Schalker zusammen mit den vier weiteren Partien ab 15.30 Uhr in der Konferenz zu sehen ist.

Ab 15.15 Uhr gibt es darüber hinaus eine seperate Vorberichterstattung zu der Partie auf Sky Sport Bundesliga 5 & Sky Sport Bundesliga 5 HD, wo auch die komplette Einzelpartie verfolgt werden kann. Alle Sky-Kunden können sowohl die Konferenz als auch die Einzelpartie auf Skygo verfolgen. Folgende Besetzung begleitet die Sky-Übertragung:

Moderation bei der Vorberichterstattung der Konferenz: Britta Hofmann und Sebastian Hellmann

Experten bei der Vorberichterstattung der Konferenz: Lothar Matthäus, Christoph Metzelder und Reiner Calmund

Kommentator der Einzelpartie: Marcus Lindemann

Kommentar der Partie in der Konferenz: Wolff Fuss

FC Schalke gegen Borussia Mönchengladbach im Liveticker verfolgen

Wenn ihr die Partie nicht im TV oder Livestream verfolgen könnt, bleibt ihr mit dem Liveticker von SPOX immer auf dem Laufenden.

FC Schalke - Borussia Mönchengladbach: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen der beiden Mannschaften findet ihr hier eine Stunde vor Anpfiff der Partie.

FC Schalke gegen Gladbach seit vier Spielen sieglos

Saison Wettbewerb Spielort Begegnung 2017/18 Bundesliga Mönchengladbach 1:1 2016/17 Europa League Mönchengladbach 2:2 2016/17 Europa League Gelsenkirchen 1:1 2016/17 Bundesliga Mönchengladbach 4:2 2016/17 Bundesliga Gelsenkirchen 4:0 2015/16 Bundesliga Gelsenkirchen 2:1

Zusammen mit den beiden Begegnungen in der letzten Europa-League-Saison gelangen den Königsblauen nur zwei Siege in den letzten acht Aufeinandertreffen. Leon Goretzka gelangen in den letzten fünf Begegnungen mit Gladbach vier Treffer.