Der Bundesliga-Endspurt im Überblick: Das Restprogramm vom BVB, FC Bayern, Schalke

Die Bundesliga-Teams können in dieser Saison höchstens noch zwölf Punkte ergattern. SPOX zeigt euch das Restprogramm des Endspurts im Überblick.

Trotz der schon vergebenen Meisterschaft ist in der Bundesliga im Endspurt noch viel Spannung drin. Im Rennen um Europa und im Abstiegskampf ist noch alles offen.

Bundesliga-Partien des 31. Spieltags

Datum Heim Auswärts Fr., 20.04. - 20.30 Borussia M'gladbach VfL Wolfsburg Sa., 21.04. - 15.30 RB Leipzig TSG 1899 Hoffenheim Sa., 21.04. - 15.30 Hamburger SV SC Freiburg Sa., 21.04. - 15.30 Eintracht Frankfurt Hertha BSC Sa., 21.04. - 15.30 VfB Stuttgart Werder Bremen Sa., 21.04. - 15.30 Hannover 96 FC Bayern München Sa., 21.04. - 18.30 Borussia Dortmund Bayer Leverkusen So., 22.04. - 15.30 FC Augsburg 1. FSV Mainz 05 So., 22.04. - 18.00 1. FC Köln Schalke 04

Der 31. Spieltag steht ganz im Zeichen der internationalen Plätze: Mit dem BVB gegen Bayer und Hoffenheim bei Leipzig kommt es gleich zu zwei Aufeinandertreffen direkter Konkurrenten. Aber auch im Tabellenkeller steht mit dem HSV gegen den SC Freiburg ein wichtiges Duell an.

© getty

Der 32. Bundesliga-Spieltag im Überblick

Datum Heim Auswärts Fr., 27.04. - 20.30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim Hannover 96 Sa., 28.04. - 15.30 Uhr FC Bayern München Eintracht Frankfurt Sa., 28.04. - 15.30 Uhr SC Freiburg 1. FC Köln Sa., 28.04. - 15.30 Uhr Hertha BSC FC Augsburg Sa., 28.04. - 15.30 Uhr VfL Wolfsburg Hamburger SV Sa., 28.04. - 15.30 Uhr Schalke 04 Borussia M'gladbach Sa., 28.04. - 18.30 Uhr Bayer Leverkusen VfB Stuttgart So., 29.04. - 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 RB Leipzig So., 29.04. - 18.00 Uhr Werder Bremen Borussia Dortmund

Der SC Freiburg tritt im Spiel gegen den 1.FC Köln zum dritten Mal in Folge gegen einen direkten Konkurrenten aus der unteren Tabellenregion an, auch Wolfsburg gegen den HSV ist ein Duell mit hoher Brisanz. Frankfurt muss in seinem schwierigen Restprogramm beim FC Bayern wohl die härteste Aufgabe bestehen.

© getty

33. Spieltag der Bundesliga

Datum Heim Auswärts Sa., 05.05. - 15.30 1. FC Köln FC Bayern München Sa., 05.05. - 15.30 RB Leipzig VfL Wolfsburg Sa., 05.05. - 15.30 Borussia Dortmund 1. FSV Mainz 05 Sa., 05.05. - 15.30 Werder Bremen Bayer Leverkusen Sa., 05.05. - 15.30 Borussia M'gladbach SC Freiburg Sa., 05.05. - 15.30 Hannover 96 Hertha BSC Sa., 05.05. - 15.30 FC Augsburg Schalke 04 Sa., 05.05. - 15.30 Eintracht Frankfurt Hamburger SV Sa., 05.05. - 15.30 VfB Stuttgart TSG 1899 Hoffenheim

Auf dem Papier stehen an diesem Spieltag für alle Abstiegskandidaten schwierige Duelle mit Gegnern aus den oberen Tabellenregionen an: Der HSV muss nach Frankfurt, Freiburg nach Gladbach, Wolfsburg nach Leipzig und Mainz nach Dortmund. Zu Hause tritt nur der 1. FC Köln an - dafür aber gegen den Meister aus München.

© getty

Die Bundesliga-Spiele am letzten (34.) Spieltag

Datum Heim Auswärts Sa., 12.05. - 15.30 Uhr Hertha BSC RB Leipzig Sa., 12.05. - 15.30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim Borussia Dortmund Sa., 12.05. - 15.30 Uhr FC Bayern München VfB Stuttgart Sa., 12.05. - 15.30 Uhr SC Freiburg FC Augsburg Sa., 12.05. - 15.30 Uhr Schalke 04 Eintracht Frankfurt Sa., 12.05. - 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 Werder Bremen Sa., 12.05. - 15.30 Uhr Hamburger SV Borussia M'gladbach Sa., 12.05. - 15.30 Uhr Bayer Leverkusen Hannover 96 Sa., 12.05. - 15.30 Uhr VfL Wolfburg 1. FC Köln

Abstiegskampf bis zum bitteren Ende in Wolfsburg? Endspiel um die Königsklasse auf Schalke? Sicher ist: In München gibt's die Schale und das Weißbier fließt.