Schalke-Sportvorstand Christian Heidel reagiert auf Suspendierung von Max Meyer

Matchroom Boxing Sa 05.05. Haye vs. Bellew: Die Revanche im Hass-Duell Copa Libertadores Nacional -

Santos J1 League Kobe -

FC Tokyo Cup Fenerbahce -

Besiktas 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Amiens -

PSG Premier League Brighton -

Man United Primera División FC Sevilla -

Real Sociedad Primera División Girona -

Eibar Premier League Stoke -

Crystal Palace CSL Guangzhou R&F -

Shanghai Shenhua Premier League Lok Moskau -

Zenit Premier League West Bromwich -

Tottenham Primera División Bilbao -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Hellas Verona Premier League Everton -

Southampton Primera División Celta Vigo -

La Coruna Premier League Leicester -

West Ham (DELAYED) Primera División Villarreal -

Valencia Serie A Juventus -

Bologna Primeira Liga Sporting -

Benfica Premier League Bournemouth -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Newcastle (Delayed) J1 League Hiroshima -

Kobe Primera División Málaga -

Alavés Serie A Udinese -

Inter Mailand Premiership Hearts -

Celtic Eredivisie PSV -

Groningen Premier League Man City -

Huddersfield First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 St. Etienne -

Bordeaux Serie A Lazio -

Atalanta Serie A SPAL -

Benevento Serie A Chievo Verona -

Crotone Serie A CFC Genua -

Florenz Serie A Neapel -

FC Turin Superliga FC Kopenhagen -

Bröndby Primera División Atletico Madrid -

Espanyol Ligue 1 Lyon -

Troyes Ligue 1 Caen -

Monaco Ligue 1 Dijon -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Angers Ligue 1 Nantes -

Montpellier Ligue 1 Rennes -

Straßburg Ligue 1 Toulouse -

Lille Premier League Chelsea -

Liverpool Serie B Cesena -

Parma Serie A Sassuolo -

Sampdoria Primera División Las Palmas -

Getafe Premier League Arsenal -

Burnley (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Real Madrid Serie A Cagliari -

AS Rom Ligue 1 Marseille -

Nizza Primeira Liga FC Porto -

Feirense Primera División Leganes -

Levante 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premiership Aberdeen -

Rangers Premier League Swansea -

Southampton Coupe de France Les Herbiers -

PSG Cup Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División Barcelona -

Villarreal Premier League Chelsea -

Huddersfield Coppa Italia Juventus -

AC Mailand Primera División Sevilla -

Real Madrid Premier League Leicester -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Newcastle Premier League Man City -

Brighton (Delayed) First Division A Charleroi -

Brügge Premier League West Ham -

Man United CSL Beijing Guoan -

Guangzhou R&F J2 League FC Yokohama -

Kumamoto J1 League Iwata -

Kobe Ligue 1 Amiens -

Metz Ligue 1 Angers -

Nantes Ligue 1 Bordeaux -

Toulouse Ligue 1 Guingamp -

Marseille Ligue 1 Lille -

Dijon Ligue 1 Montpellier -

Troyes Ligue 1 Nizza -

Caen Ligue 1 PSG -

Rennes Ligue 1 Straßburg -

Lyon Premiership Celtic -

Aberdeen First Division A Lüttich -

Brügge Premier League Newcastle -

Chelsea (DELAYED) Premier League West Ham -

Everton (DELAYED) Premier League Swansea -

Stoke (DELAYED) Premier League Southampton -

Man City (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Arsenal (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Bromwich (Delayed) Premier League Liverpool -

Brighton (DELAYED) Premier League Man United -

Watford (Delayed) Premier League Tottenham -

Leicester (Delayed) Premier League Burnley -

Bournemouth (Delayed)

Sportvorstand Christian Heidel vom FC Schalke 04 hat in der Sendung Sky90 Stellung zur Suspendierung von Max Meyer bezogen. Heidel wies die Mobbing-Vorwürfe des Spielers zurück und fragte sich, was in Meyer momentan vorgehe. Auch dessen Berater Roger Wittmann bekam sein Fett weg.

Nach dem Interview von Meyer, in dem er Schalke Mobbing-Vorwürfe machte, war der Montag ein turbulenter Tag für Heidel. "Seit 7 Uhr heute Morgen hat das Telefon nicht mehr stillgestanden."

Es war Heidel laut eigener Aussage nicht möglich, Meyer die Entscheidung seiner Suspendierung zu erklären: "Ich wollte es ihm persönlich mitteilen und habe ihn zu einem Gespräch eingeladen, aber Max war der Meinung, dem nicht Folge zu leisten. Max wollte nicht reden. Wir haben es ihm dann schriftlich per Brief und Mail mitgeteilt."

Dass die Personalie nun derart eskaliert ist, findet Heidel schade: "Man muss Meyer fragen, wie die Situation entstanden ist. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich finde es sehr mutig, sich als Mobbing-Opfer zu bezeichnen, wenn man weiß, wie es Mobbing-Opfern geht. Ich weiß überhaupt nicht, was in Max Meyer vorgeht."

Heidel: "Es gab keine Nachfrage nach Max Meyer"

Über die angeblich mangelnden Bemühungen in Richtung Meyer sagte der Schalker Sportvorstand: "Ich rede natürlich nicht jeden Tag mit Max Meyer, aber es ging ja um das Vertragsangebot. Ich habe im Dezember mit ihm eine dreiviertel Stunde im Büro gesessen und ihn gefragt, ob ich mit seinem Berater über eine Verlängerung reden kann. Er meinte, er habe sich vergangene Saison mehr Unterstützung gewünscht, aber er hat eingewilligt. Und ich rede mit keinem Berater über eine Vertragsverlängerung, wenn ich nicht vorher mit dem Spieler gesprochen habe, ob das überhaupt Sinn macht."

Leistungsdaten von Max Meyer 2017/18

Wettbewerb Spiele Minuten Tore Assists Bundesliga 24 1.730 0 0 DFB-Pokal 4 264 1 1

Auch das Thema Wertschätzung kommentierte Heidel: "Es gab ein sehr ausgiebiges Gespräch nach der Vorbereitung, in dem Domenico Tedesco klar aufgezeigt hat, was er von ihm erwartet und was er auf seiner offensiven Position bringen muss. Offener, als wir mit Meyer umgegangen sind, kann man nicht umgehen."

Anschließend hatte Heidel im vergangenen Sommer "das klare Gefühl, dass Max den Verein wechseln möchte. Doch da kam nichts. Es gab keine Nachfrage nach Max Meyer. Dann haben wir ihn sehr, sehr gut behandelt. Domenico hat einen anderen Spieler aus ihm gemacht."

Heidel über Meyer-Berater Roger Wittmann

Meyers Berater Roger Wittmann, der in den vergangenen Jahren viele Spieler seiner Agentur beim FC Schalke 04 unterbrachte, bekam von Heidel sein Fett weg: "Wenn man mit ihm über Schalke spricht, spricht er in der Wir-Form. Er hat Trainer vorgeschlagen, Spieler vorgeschlagen. Wir müssen aber in der Lage sein, nein zu sagen, denn es waren nicht die Spieler und Trainer, die wir uns vorgestellt haben. Da muss es als Schalke 04 erlaubt sein, auch nein zu sagen. Danach gab es einen Bruch. Unser Vertragsangebot an Thilo Kehrer und Max Meyer wurde anschließend ohne Kommentar abgelehnt."

Mitte Dezember 2017 habe Heidel noch einmal das Gespräch mit Wittmann gesucht. "Er sagte: Christian, wir müssen erst einmal feststellen, ob wir vom gleichen Spieler sprechen. Ich rede vom Weltklassespieler Meyer, der in jeder europäischen Spitzenmannschaft Stammspieler wäre und zur WM nach Russland fährt. Reden wir über den gleichen Spieler, dann kannst du mir ein Angebot schicken. Reden wir nicht über den gleichen Spieler, dann brauchst du mir kein Angebot zu schicken."

In der Folge habe Schalke ein "sehr gutes Angebot" gemacht. Man habe aber entschieden, es nicht noch einmal zu erhöhen, sollte es abgelehnt werden. Das war der Fall - und Meyer ist auf Schalke nun endgültig Geschichte.