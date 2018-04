BVB-News und Gerüchte vor dem Derby gegen den FC Schalke 04

Bundesliga So 18:00 Kurz nach Abpfiff: Die Highlights vom Revierderby auf DAZN Serie A Live Florenz -

Borussia Dortmund hat das so wichtige Duell mit dem FC Schalke 04 vor der Brust. SPOX fasst die News, Gerüchte und Personalmeldungen rund um den BVB zusammen.

BVB: Marc Bartra wünscht viel Glück fürs Derby

Obwohl Marc Bartra im Winter zu Betis Sevilla wechselte und im März gebührend verabschiedet wurde, hat er Borussia Dortmund offenbar noch im Herzen. "Viel Glück für heute im Revierderby", schrieb Bartra bei Twitter und feuerte seine Ex-Kollegen an: "Auf gehts meine Freunde! #HejaBVB"

Dazu postete er noch einige Fotos, die ihn im Duell mit dem großen Rivalen aus Gelsenkirchen zeigen. Zur Erinnerung: Das letzte Derby zwischen Dortmund und Schalke endete 4:4, nachdem der BVB bereits mit vier Toren in Führung lag.

Michael Zorc macht Peter Stöger Hoffnung

Glaubt man den Gerüchten, endet das Kapitel Peter Stöger zum Saisonende beim BVB. Favorit auf die Trainer-Nachfolge soll Lucien Favre sein. Jetzt machte allerdings Sportdirektor Zorc die Tür für Stöger wieder auf.

"Wir haben immer gesagt, dass auch eine längere Zusammenarbeit mit Peter möglich ist. Wir sind ihm extrem dankbar", sagte Zorc in der Bild: "Wenn wir zurück in den Dezember schauen, hatten wir damals eine zweistellige Anzahl an Partien hintereinander nicht gewonnen."

BVB gegen Schalke: Voraussichtliche Aufstellungen

Große Überraschungen darf man beim Derby nicht erwarten - zumindest was die Aufstellung des BVB angeht. Michy Batshuayi, Marco Reus, Maximilian Philipp und Christian Pulisic werden wohl die Offensive bestücken, hinten sollen Sokratis, Toprak und Roman Bürki den Laden dicht halten.

Voraussichtliche Aufstellungen: Gehen der BVB und Schalke so ins Revierderby? © getty 1/23 Eines der - wenn nicht sogar das - legendärste Duell zwischen Dortmund und Schalke stieg in der Hinrunde, als S04 einen 0:4 Rückstand drehen konnte. Wie gehen die Mannschaften in das erste Revierderby seit dem 4:4? Die voraussichtlichen Aufstellungen! © getty 2/23 FC SCHALKE 04 - TOR: Ralf Fährmann © getty 3/23 ABWEHR: Benjamin Stambouli © getty 4/23 Naldo © getty 5/23 Thilo Kehrer © getty 6/23 MITTELFELD: Daniel Caligiuri © getty 7/23 Nabil Bentaleb © getty 8/23 Leon Goretzka © getty 9/23 Max Meyer © getty 10/23 Bastian Oczipka © getty 11/23 ANGRIFF: Breel Embolo © getty 12/23 Guido Burgstaller © getty 13/23 BORUSSIA DORTMUND - TOR: Roman Bürki © getty 14/23 ABWEHR: Lukasz Piszczek © getty 15/23 Sokratis © getty 16/23 Ömer Toprak © getty 17/23 Marcel Schmelzer © getty 18/23 Mo Dahoud © getty 19/23 Nuri Sahin © getty 20/23 Christian Pulisic © getty 21/23 Marco Reus © getty 22/23 Maximilian Philipp © getty 23/23 ANGRIFF: Michy Batshuayi

Dortmund gegen S04: Die letzten Duelle