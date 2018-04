BVB-News und -Gerüchte: Watzke erinnert bei Marcel Schmelzer an Leistungsprinzip

NFL Draft Fr 27.04. Wo landet der deutsche Wide Receiver? DBU Pokalen Bröndby -

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat im Fall Marcel Schmelzer das Leistungsprinzip betont, dem Kapitän aber auch Rückendeckung gegeben. Julian Weigl bekommt Zuspruch und Lukasz Piszczek vielleicht Konkurrenz.

BVB-Boss Watzke: Leistungsprinzip gilt auch für Schmelzer

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat in der Causa Marcel Schmelzer Stellung bezogen. "Das Leistungsprinzip gilt für alle Beteiligten, auch für den Kapitän", sagte er den Ruhr Nachrichten. Gleichwohl will er den formschwachen Kapitän nicht einfach fallen lassen.

Watzke betonte: "Marcel Schmelzer genießt nach wie vor eine hohe Wertschätzung bei Borussia Dortmund." Der Linksverteidiger war von Trainer Peter Stöger zuletzt auf die Tribüne gesetzt worden, Manuel Akanji übernahm seine Position, während Marco Reus die Kapitänsbinde trug.

Watzke sagt dazu, dass der Trainer eine "enge Entscheidung" traf. Stöger hatte zuletzt massiv durchgegriffen und unter anderem auch Gonzalo Castro oder Mario Götze für schlechte Leistungen mit der Rolle als Zuschauer bestraft.

Dortmunds Watzke rät Julian Weigl zur Geduld

Watzke hat nicht nur in Schmelzer großes Vertrauen, sondern auch in Julian Weigl. Das machte er im Gespräch mit Reviersport deutlich: "Jule ist ein wichtiger Spieler von uns und soll idealerweise helfen, in den kommenden Wochen die Champions-League-Qualifikation klar zu machen."

Weigl, vom TSV 1860 München verpflichtet worden und schnell in der Hierarchie aufgestiegen, durchlebt derzeit ein leichtes Tief. Watzke aber bleibt optimistisch: "Das ist doch normal bei einem relativ jungen Profi, dass es erst einmal ein Stück bergauf geht und dann auch mal stagniert oder sogar rückwärts geht."

Dementsprechend erwartet der Geschäftsführer, dass Weigl bald wieder zu seiner altbekannten Form findet. Wichtig sei nur, dass er aus seiner Formkrise "die Kraft zieht, wieder durchzustarten. Und das wird er machen."

© getty

Julian Weigls Einsätze nach Saison und Wettbewerb

Bundesliga Champions League Europa League DFB-Pokal Saison 17/18 22 5 2 1 Saison 16/17 30 9 - 3 Saison 15/16 30 - 16 5

BVB-Gerücht: Bouna Sarr ein Thema in Dortmund?

Die französische Zeitung L'Equipe bringt Bouna Sarr bei zahlreichen Vereinen ins Gespräch - darunter auch beim BVB. Der Rechtsverteidiger von Olympique Marseille ist mit 26 Jahren sehr offensiv ausgerichtet, schnell und laufstark. Deutsche Fußball-Fans kennen ihn aus den Europa-League-Duellen zwischen RB Leipzig und den Franzosen.

Die Dortmunder vertrauen auf der rechten Seite bislang vorrangig auf Lukasz Piszczek und Jeremy Toljan. Letzterer soll aber laut diversen Medienberichten im Sommer eventuell den BVB verlassen. Dementsprechend könnte ein Platz für Sarr frei werden.

© getty

BVB: Die Gegner im Saisonendspurt