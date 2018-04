BVB, News und Gerüchte: Kehl ist zurück - Weidenfellers Abschiedsspiel terminiert

NFL Draft Fr 27.04. Wo landet der deutsche Wide Receiver? Serie A CFC Genua -

Hellas Verona Premier League Everton -

Newcastle Primera División Bilbao -

Levante Primeira Liga FC Porto -

Setubal Championship Derby County -

Cardiff J1 League Kashima -

Kobe Super Liga Roter Stern -

Cukaricki DBU Pokalen Bröndby -

Midtjylland Copa Libertadores Cruzeiro -

Univ Chile First Division A Genk -

Brügge Championship Fulham -

Sunderland Ligue 1 Montpellier -

St. Etienne Primera División Levante -

FC Sevilla J1 League Kobe -

Kawasaki Primera División Espanyol -

Las Palmas Premier League Liverpool -

Stoke CSL Guangzhou Evergrande -

Jiangsu Championship Aston Villa -

Derby County Premier League Huddersfield -

Everton Primera División Real Sociedad -

Bilbao 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Ligue 1 Lyon -

Nantes Serie A AS Rom -

Chievo Verona Championship Middlesbrough -

Millwall Premier League Swansea -

Chelsea Primera División Real Madrid -

Leganes Primeira Liga Benfica -

Tondela Ligue 1 Bordeaux -

Dijon Ligue 1 Lille -

Metz Ligue 1 Monaco -

Amiens Ligue 1 Strassburg -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Caen Premier League Crystal Palace -

Leicester (Delayed) Primera División Villarreal -

Celta Vigo Serie A Inter Mailand -

Juventus Premier League Southampton -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Newcastle -

West Bromwich (Delayed) Premier League Burnley -

Brighton (Delayed) Primera División Getafe -

Girona Serie A Crotone -

Sassuolo Premiership Celtic -

Rangers Eredivisie Feyenoord -

Sparta Ligue 1 Rennes -

Toulouse Serie A Sampdoria -

Cagliari Serie A Atalanta -

CFC Genua Serie A Bologna -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

SPAL Serie A Benevento -

Udinese Premier League West Ham -

Man City Primera División Alaves -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

Marseille Premier League Man United -

Arsenal Superliga Bröndby -

Nordsjälland Serie A Florenz -

Neapel Primera División Valencia -

Eibar Primeira Liga Maritimo -

FC Porto Primera División La Coruna -

FC Barcelona Serie A FC Turin -

Lazio Ligue 1 PSG -

Guingamp Premier League FK Krasnodar -

Lok Moskau Premier League Tottenham -

Watford Primera División Real Betis -

Malaga Copa Libertadores Nacional -

Santos J1 League Kobe -

Tokyo Premier League Brighton -

Man United Primera División FC Sevilla -

Real Sociedad Primera División Girona -

Eibar Premier League Stoke -

Crystal Palace CSL Guangzhou R&F -

Shanghai Shenhua Premier League Lok Moskau -

Zenit Primera División Bilbao -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Hellas Verona Premier League Everton -

Southampton Primera División Celta Vigo -

La Coruna Premier League Leicester -

West Ham (DELAYED) Primera División Villarreal -

Valencia Serie A Juventus -

Bologna Premier League Bournemouth -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Newcastle (Delayed) J1 League Hiroshima -

Kobe Serie A Udinese -

Inter Mailand Premier League Man City -

Huddersfield Serie A Lazio -

Atalanta Serie A Chievo Verona -

Crotone Serie A CFC Genua -

Florenz Serie A Neapel -

FC Turin Premier League Chelsea -

Liverpool Premier League Arsenal -

Burnley Primeira Liga FC Porto -

Feirense

Die Rückkehr von Sebastian Kehl zu Borussia Dortmund ist beschlossene Sache. Der frühere Nationalspieler wird ab dem 1. Juni als Leiter der Lizenzspielerabteilung für den BVB arbeiten. Außerdem bekommt Roman Weidenfeller ein Abschiedsspiel.

Sebastian Kehl kehrt zum BVB zurück

Die Borussia treibt die sportlichen Umstrukturierungsmaßnahmen voran. Nach Matthias Sammer, der in Zukunft als externer Berater für den BVB arbeiten wird, ist auch Sebastian Kehl zurück im Verein. Der 38-Jährige, der von 2002 bis 2015 das Dortmunder Trikot trug, wird ab Juni die Leitung der Lizenzspielerabteilung übernehmen.

"Ich freue mich auf die Herausforderung und auf die Chance, die sportliche Zukunft dieses großen Vereins mitgestalten und mitverantworten zu können", sagte Kehl: "Der BVB ist für mich schon lange eine echte Herzensangelegenheit. Für das Vertrauen in mich möchte ich mich gerade vor diesem Hintergrund ganz herzlich bedanken."

Auch Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ist zufrieden. "Mit der Verpflichtung von Sebastian haben wir unsere neue sportliche Führung unter der Leitung von Michael Zorc komplettiert", sagte Watzke: "Ich freue mich auf den Austausch mit Sebastian und bin mir absolut sicher, dass er für unsere zukünftige Arbeit ein echter Gewinn ist. Für die weitere sportliche Entwicklung ist seine neue Tätigkeit von enorm großer Bedeutung."

"Sebastian bringt hohe fachliche Kompetenz mit und ist eine Identifikationsfigur. Er steht als Leiter der Lizenzspielerabteilung für Glaubwürdigkeit, Professionalität und wird beim BVB maßgeblich mitgestalten", meinte derweil Sportdirektor Michael Zorc zur Personalie Kehl.

Termin für Roman Weidenfellers Abschiedsspiel steht

Am Saisonende beendet Roman Weidenfeller seine Karriere und wird Botschafter des BVB. Zuvor erhält der Torhüter allerdings sein Abschiedsspiel. Wie die Dortmunder nun bekanntgaben, wird die Partie am 7. September im Signal Iduna Park stattfinden.

"Ich freue mich wahnsinnig darauf, in diesem Stadion, das mir mein Leben bedeutet hat, gemeinsam mit unseren außergewöhnlichen Fans Abschied zu feiern. Abschied nach 16 Jahren mit so vielen Höhen, aber auch einigen Tiefen", sagte der 37 Jahre alte Weltmeister von 2014.

Der Schlussmann, der 452 Pflichtspiele für die Schwarz-Gelben bestritt, ist erst der achte Spieler in der Vereinsgeschichte des BVB, der ein Abschiedsspiel erhält. Diese Ehre war zuvor nur "Hoppy" Kurrat, Manfred Burgsmüller, Norbert Dickel, Sportdirektor Michael Zorc, Julio Cesar, Jürgen Kohler und Dede vergönnt gewesen.

© getty

Roman Weidenfellers Karriere

Vereine Sportfreunde Eisbachtal, 1. FC Kaiserslautern, Borussia Dortmund Pflichtspiele gesamt 441 Länderspiele 5 Erfolge Weltmeister 2014, Deutscher Meister 2011 und 2012, DFB-Pokalsieger 2012 und 2017

Marcel Reif äußert sich zu Peter Stöger

In seiner Sport1-Kolumne hat TV-Legende Marcel Reif über Dortmunds Trainer Peter Stöger geschrieben. Hier gibt es die wichtigsten Aussagen.

Reif über...

... Stögers Zukunft beim BVB: "Für ihn ist schon alles klar: Er ist fertig mit Dortmund - die Verantwortlichen um Vorstandsboss Hans-Joachim Watzke suchen sich einen neuen Trainer. Gegen Leverkusen hat sich gezeigt: Stöger macht nun unbeirrt, was er für richtig hält. Und wenn jemandem das nicht passt, dann geht er morgen eben nach Hause. Die Haltung ist ein Resultat der anhaltenden Diskussionen um seine Person. Sie haben an ihm gezehrt, besonders nach dem Aus in der Europa League und zuletzt der Niederlage im Revierderby auf Schalke."

... die Herausnahme von Marcel Schmelzer: "Vor der Gala gegen Leverkusen verbannte er Kapitän Marcel Schmelzer auf die Tribüne. Einen solchen Schritt zu unternehmen, dafür war Stöger nach dem Europa-Aus gegen Salzburg noch nicht bereit. Doch die schmerzliche Niederlage gegen Schalke und das Echo danach gaben dem BVB-Trainer den letzten Impuls, seinen Weg kompromisslos durchzusetzen."